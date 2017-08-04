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SUBARU FORESTER’A, ASP – Gelişmiş güvenlik paketi ve tam kapsamlı güvenlik sistemi Eyesight eklendi

SUBARU FORESTER’A, ASP – Gelişmiş güvenlik paketi ve tam kapsamlı güvenlik sistemi Eyesight eklendi

Tarih 04 Ağustos 2017, 17:27

Boxer Motor, Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemi ve ödüllü güvenlik özellikleriyle öne çıkan Subaru'nun Forester modeli, ASP - Gelişmiş Güvenlik Paketi ve Tam Kapsamlı Güvenlik Sistemi EyeSight ile daha da güvenli hale geldi.

Gerçek SUV kavramını yeniden yorumlayan Subaru Forester, üç yeni donanım ile model serisini genişletti. Forester’daki yeni özellikler, 2.0i Premium Plus, 2.0XT Adventure Turbo ve 2.0D Sport donanımlarında sunulmaya başlandı. Gelişmiş Güvenlik Paketi (ASP), Yan Görüş Kamerası ve Subaru Arka Araç Tespit Sistemi’ni (SRVD) kapsıyor.



Yan Görüş Kamerası, 2.0i Premium, 2.0D Premium, 2.0XT Adventure Turbo ve 2.0D Sport donanımlarında ASP kapsamında yer alıyor. Bu sistem, yolcu tarafındaki dikiz aynasının altındaki kamera vasıtası ile sağ yandaki görüş açısının artmasını sağlıyor.

SRVD - Subaru Arka Araç Tespit Sistemi, 2.0i Premium, 2.0D Premium, 2.0XT Adventure Turbo ve 2.0D Sport donanımlarında ASP kapsamında yer alıyor. Bu sistem, Kör Nokta Uyarısı ve Geri Manevra Trafik Uyarısı’nı kapsıyor.

Dünyanın her kıtasından güvenlik ödüllü EyeSight artık Forester'da.
Türkiye pazarında, Levorg ve Outback modellerinde sunulan EyeSight’ın, Forester'ın donanımına eklenmesiyle EyeSight sistemi ile sunulan Subaru modelleri üçe yükseldi. Forester’ın 2.0i Premium Plus modelinde yer alan EyeSight teknolojisi; Şerit İhlal Uyarısı, Şeritte Kalma Asistanı, Çarpışma Önleyici Frenleme, Adaptif Hız Kontrolü, Dengeli Sürüş Uyarısı ve Trafikte Hareket Uyarısı fonksiyonlarını kapsıyor.

Araçlar, yayalar ve bisiklet kullanıcıları gibi hareketli nesneleri ve şeritleri algılayarak olası kazaları önlemek için stereo kamera teknolojisinin kullanıldığı ilk sistem olan EyeSight sayesinde Subaru, JNCAP Önleyici Güvenlik Performansı Değerlendirmesi’nde 2016-2017 “Grand Prix”, ADAC’ın Acil Fren Desteği Karşılaştırması’ndan “Tam Not”, IIHS (Insurance Institute for Highway Safety-Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü)’den “2017 En Güvenli Araç+” gibi özel ödülleri kazandı.

EyeSight Sürüş Destek Sistemi’ne sahip Forester 2.0i Premium Plus’ın fiyatı 179 bin 990 TL, ASP paketine sahip Subaru Forester 2.0XT Adventure’ın fiyatı 206 bin 990 TL ve ASP paketine sahip Subaru Forester 2.0D Sport’un fiyatı 213 bin 990 TL olarak belirlendi.

Ek olarak, Subaru Forester deri döşeme renk seçeneklerinde, kahverengi deri koltuk döşeme de sunulmaya başlandı.

 

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