Güvenli ve kontrollü otomotiv üretimi için Bosch Rexroth teknolojileriyle devrede

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04 Ağustos 2017, 16:22

Bosch Rexroth, yenilikçi çözümleriyle uzun yıllardır otomotiv ve otomotiv yan sanayi kuruluşlarının öne çıkan bir iş ortağı olarak faaliyet gösteriyor.

Bosch Rexroth, özellikle ‘direnç kaynağı’ diye de adlandırılan adaptif punta kaynağı teknolojisiyle takdir topluyor. Ayrıca elektrikli vidalama konusunda da projeler üreterek müşterilerine hizmet sunuyor.Otomotiv sektöründe gittikçe artan rekabet koşulları ve güvenlik gereksinimleri, firmaları daha düşük çevrim süresiyle daha güvenilir üretim yapmaya zorluyor. Günümüzde montaj takip bilgilerinin (data saklama) saklanması ve yönetilmesi, bu süreçlerin tam kontrollü bir hale gelmesini sağlıyor.Ek yeri birleştirme uygulamaları, otomotiv üretiminde en hassas noktalardan biri olarak öne çıkıyor. Büyük ölçekte kaynak ve vidalama uygulamaları, daha küçük ölçekte ise kimyasal birleştirme uygulamaları bu süreçlere örnek oluşturuyor.Uzun yıllardır punta kaynağı konusunda yenilikçi çözümleri ile otomotiv ve otomotiv yan sanayi kuruluşlarının önemli bir iş ortağı olan Bosch Rexroth, özellikle ‘direnç kaynağı’ diye de adlandırılan adaptif punta kaynağı teknolojisiyle otomotiv sektöründe rakipsiz konumda bulunuyor. Bosch Rexroth adaptif kontrollü kaynakta, yapılan kaynak işlemlerini yüzde 100 kalite kontrollü bir hale getiriyor. Ayrıca bu konuda projelendirme, uygulama, danışmanlık, kurulum-servis ve eğitim hizmetleriyle müşterilerine yatırım ve üretim sürecinde de destek veriyor.Bosch Rexroth, elektrikli vidalama konusunda da tıpkı kaynak konusunda olduğu gibi ana sanayi için projeler üreterek müşterilerine hizmet sunuyor. 2015 yılına kadar sadece ‘tork transducer’ kontrollü ‘safety critical’ sıkıcılar ile çözüm üreten Bosch Rexroth, ürün yelpazesine akım kontrollü ‘function critical’ sıkıcılar ve yine ‘transducer kontrollü’ kablosuz sıkıcıları da ekleyerek, müşterilerine geniş bir ürün gamıyla çözüm sunmaya başladı.Otomotiv ana ve yan sanayilerinde önemli projeleri hayata geçiren Bosch Rexroth’un referans projeleri arasında; otomotiv gövde fabrikalarında tam otomatize fikstürler ile çamurluk montajı (16 sıkıcı ile tek seferde), kapı menteşe montajı (tek seferde 2 fikstür ile toplamda 16 sıkıcı), bagaj kapağı ve motor kaputu montajını (4’er sıkıcı ile tek seferde) yapan projeler yer alıyor. Bu projelerle çevrim süresi asgari düzeye indirilirken, aynı zamanda operatör hata riski ortadan kaldırılarak üretim güvenliği artırıldı.Örneğin; sadece çamurluk montajında, 2 operatör el tipi sıkıcılar ile 16 sıkım noktasını manuel olarak sıkarken, yapılan uygulama sayesinde bu operasyon tam kontrollü ve otomatik hale getirildi. 16 sıkıcının aynı anda tam senkronizasyon ile sıkma işlemini yaptığı operasyondan sonra, sıkma grafiği de dahil tüm bilgiler sisteme şasi numarası eşleştirilerek kaydediliyor. Araçla ilgili bu datalar geçmişe yönelik takip edilebiliyor. Yine aynı operasyonda tüm hata/arıza bilgileri sistem üzerinden kontrol ekranında görülebiliyor ve gereken müdahale yapılabiliyor.Bosch Rexroth ana bayisi olarak Servo Kontrol, kaynak ve vidalamanın yanı sıra otomotiv montaj fabrikalarında da komple motor montaj hattı ve koltuk hazırlama operasyonları gibi uygulamalarıyla ön plana çıkıyor. Elektrikli vidalama uygulamalarında otomotiv sanayisinin vazgeçilmez iş ortağı olan Servo Kontrol, tamir ve bakıma yönelik yatırımları neticesinde bugün elektrikli vidalama üniteleri konusunda ‘Fikstür tipi’ ve ‘el tipi’ sıkıcıların tamir ve periyodik bakımlarını gerçekleştirebiliyor.Bosch Rexroth AG'nin Türkiye'deki faaliyetleri 1976 yılında Hidropar A.Ş. adıyla başlamış ve Mayıs 2001'den itibaren, Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. adıyla devam etmiştir. Gebze'deki satış ofisi ve Bursa'daki seri üretim fabrikasıyla bugün, 120.000 m2’lik bir alan ve 1.000'e yakın çalışan sayısına ulaşmıştır. Bosch Rexroth A.Ş., Gebze'deki tüm satış öncesi ve sonrası mühendislik çalışmalarıyla birlikte sistem tasarım, montajı ve testi, satış sonrası eğitim ve saha servis hizmetleri vermektedir. Bursa'daki seri üretim tesisinde hidrolik uygulamalarda kullanılan valfler ve hidrolik pompalar üretilirken, üretim hacminin %90'undan fazlası Avrupa ve dünya pazarlarına ihraç edilmektedir.Bosch Rexroth’un ekonomik, hassas, güvenilir ve enerji tasarrufu sağlayan tahrik ve kontrol teknolojileri her boyuttaki makine ve sistemi hareket ettirebilir. Şirket yenilikçi bileşenlerin yanında müşteriye özel entegre otomasyon çözümleri ve hizmetleri geliştirmek için Mobil Uygulamalar, Makine Uygulamaları ve Mühendisliği ve Fabrika Otomasyonu pazar segmentlerindeki global uygulama deneyimini bir araya getirmektedir. Bosch Rexroth müşterilerine hidrolik, elektrikli tahrik ve kontrol, dişli teknolojileri ve doğrusal hareket ve montaj teknolojilerini tek kaynaktan sunmaktadır. 80’i aşkın ülkedeki lokasyonları ve globalde 29.500 çalışanıyla 2016 yılında yaklaşık 5 milyar avro ciro gerçekleştirmiştir.