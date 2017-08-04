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DACIA’dan yeni bir özel seri: Dokker Combi Stepway Plus+

DACIA’dan yeni bir özel seri: Dokker Combi Stepway Plus+

Tarih 04 Ağustos 2017, 15:53

Dacia’nın çok amaçlı kombisi Dokker Combi Stepway, yeni tasarım detaylarına sahip özel bir seri olan Stepway Plus+ ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Hem dinamizmi hem de sağlamlığı yansıtan göz alıcı tasarımıyla Dokker Combi Stepway Plus+, krom detayları sayesinde daha şık ve çarpıcı bir görünüm kazanıyor. Stepway versiyonuna ek olarak, krom kapı kolları, krom cam çıtaları, krom ayna kapakları, krom yan basamaklar ve Stepway Plus+ etiketini içeren Dokker Combi Stepway Plus+, arka park sensörünü de standart olarak sunuyor.

Sürüş keyfi ve yakıt tasarrufunu bir arada sunan 1.5 dci 90 bg dizel manuel motor seçeneği bulunan Dokker Combi Stepway Plus+, 56.950 TL fiyat ile satışa sunuluyor.

Dokker Combi Stepway Plus+; 15'' alüminyum jantlar, ön sis farları kaplama, ön/arka, sağ/sol çamurluk koruma, krom renk ön tampon koruma, krom renk arka tampon koruma, yol bilgisayarı, sürücü ve ön yolcu hava yastıkları, deri direksiyon simidi ve vites topuzu, ön kol dayama gibi donanımlara sahip.

 

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