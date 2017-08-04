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Efe Logistics Group, Şensan Otomotiv’den 60 adet MAN çekici ve kamyon satın aldı…
04 Ağustos 2017, 15:36
Türkiye lojistik sektörünün önde gelen köklü markası Efe Logistics Group, bünyesindeki şirketlerin filosunu 60 adet MAN çekici ve kamyon ile güçlendirdi.
Türkiye lojistik sektörünün önde gelen köklü markası Efe Logistics Group, bünyesindeki şirketlerin filosunu 60 adet MAN çekici ve kamyon ile güçlendirdi. Şensan MAN tarafından Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. işbirliği ile gerçekleştirilen satışlarda; Efe Logistics Group şirketlerinden Efe Worldwide Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş. 30 adet MAN TGS 18.400 4x2 BLS-E5 LX çekici, CFS İstanbul Yatırım A.Ş. 8 adet TGS 41.480 8X4 BB-E6 M damper, EF Logica ise 22 adet MAN 2. el çekici aldı. Satın alınan MAN çekiciler, Şensan MAN’ın Ankara Kayaş’taki tesislerinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Şensan A.Ş. adına Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Şen, Bursa Şube Müdürü Faruk Aydın, Ankara Şube Satış Müdürü Mehmet Demir ve 2. El Satış Müdürü Musa Koçyiğit’in ev sahipliği yaptığı törene, Efe Worldwide Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş. adına Yönetim Kurulu Üyesi Efe Behram, Filo Müdürü Eşref Altundiş, Pazarlama Grup Müdürü Serdar Çam, Proje ve İş Geliştirme Müdürü Taner Tiga, Ankara Şube Müdürü Hümeyra Yiğit, Kurumsal İletişim ve Satın Alma Müdürü Yağmur Turan ve Operasyon Müdürü Yasin Burak Karadeniz katıldılar. Teslimat töreninde MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, TopUsed Kamyon Satış Müdürü Özgür Özdil, İç Anadolu Bölge Koordinatörü Doğucan Suyani ile Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.’den ise Bölge Satış Yöneticileri Ali Tuğrul Aykın ve Doğan Mustafa Gamsız hazır bulundular.
Törende konuşan Şensan A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Şen, “Şensan MAN olarak İstanbul, İzmir, Ankara’ da Yedek Parça, Servis ve Satış olarak hizmet vermekteyiz. Çok yakında Kocaeli’nde de hizmet vermeye başlayacağız. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. ile uzun yıllara dayanan köklü işbirliğimizdeki başarı ve memnuniyeti biz de müşterilerimize taşıyoruz. Müşterimiz Efe Logistics Group, toplam 60 araçlık bu önemli yatırımında; düşük işletme maliyetleri, araçların hafif olması, yakıt tüketiminin az olması ve Şensan’ın tüm araç alımlarında iş ortağı olarak çalışıp yedek parça, servis ve satış alanında yanında olması nedeniyle MAN marka araçlarımızı tercih etmiştir” dedi.
Efe Logistics Group’un 1995 yılında Mersin’de kurulduğunu ve hali hazırda uluslararası proje, karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu, multimodal, chartering taşımacılık sistemleri ile entegre olarak yurtiçi taşıma, gümrükleme, liman, depolama ve stoklama olmak üzere tüm stratejik lojistik alanlarında hizmet verdiğini belirten Efe Worldwide Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş. adına Yönetim Kurulu Üyesi Efe Behram da konuşmasında şunları söyledi:
“Lojistik sektörünün gelecekteki değerinin bilincinde olarak 20 yılı aşkın son derece başarılı bir süreçte, grubumuzun özmal varlıklarını arttırmaya, bugün gurur kaynağımız olan filomuzu geliştirmeye devam ettik. Efe Logistics Group, ağır yük ve proje taşımacılığına ihtiyaç duyan tüm müşterilerimize yıllarca en iyi hizmeti sunmuş ve lojistiğin bu önemli kulvarında bayrağını her zaman en ön sıralara taşımıştır. Avrupa hattında, geniş hizmet ağı ile İtalya başta olmak üzere tüm Avrupa destinasyonlarına komple ve parsiyel hizmet vermekteyiz. Avrupa’da sahip olduğumuz depolar, aktarma merkezleri, Avrupa plakalı araçlar ile her ebattaki malın sevkiyatını en hızlı ve güvenilir şekilde sağlamaktayız. Bu doğrultuda 60 araçlık bu yatırımımızda da gerek MAN ve gerekse Şensan’ın sunduğu ayrıcalıklar tercihimizi şekillendirdi”.
MAN araçlarının, üstün nitelikleri ile olduğu kadar, finans ve satış sonrası hizmetler alanında sunduğu ayrıcalıklarla da fark yarattığını belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, “Dünyanın mühendislik ve üretim devi MAN, 250 yılı aşkın köklü geçmişi boyunca gerek ürün ve gerekse hizmet kalitesi ile hep ön planda olmuştur. Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. de sunduğu benzersiz finansal çözümler ile öne çıkıyor. Şensan MAN, büyük MAN Ailesi’nin önemli bir üyesi. Efe Logistics Group da, Türkiye lojistik sektörünün dinamik ve öncü bir kuruluşu. Böylesine önemli 4 markanın altına imza attığı bu önemli işbirliğinin tüm taraflara hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.
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