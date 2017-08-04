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Mercedes-Benz Vito Mixto 89.967 TL’den satışa açılıyor

Mercedes-Benz Vito Mixto 89.967 TL’den satışa açılıyor

Tarih 04 Ağustos 2017, 15:09

Açık pazarda ve online araç satışında devrim niteliğinde bir iş birliğine imza atan n11.com’un yalnızca bir gün boyunca devam edecek kampanya süresince Mercedes-Benz Vito Mixto’yu yüzde 20 indirimle satacağı büyük güne 1 hafta kaldı.

Açık pazarda ve online araç satışında devrim niteliğinde bir iş birliğine imza atan n11.com’un yalnızca bir gün boyunca devam edecek kampanya süresince Mercedes-Benz Vito Mixto’yu yüzde 20 indirimle satacağı büyük güne 1 hafta kaldı. Piyasa fiyatı 112,900 TL olan hafif ticari araç, 11 Ağustos’ta n11.com’da 89.967 TL’den satışa açılacak.

Tek tıkla otomobil alma deneyimini bir adım daha ileriye taşıyan n11.com, 11 Ağustos’ta 11 adet 2017 model Mercedes-Benz Vito Mixto’yu yüzde 20 indirimle satışa açıyor. Piyasa fiyatı 112.900 TL olan 2017 model Mercedes-Benz Vito Mixto 111CDI 114 BG 1.6, 11 Ağustos’ta yüzde 20 indirimle 89.967 TL’den satışa sunulacak. 11 şanslı alıcısını bekleyen araçlara kavuşmaya son 1 hafta.

11 Ağustos’ta 11 Mercedes-Benz Vito Mixto tek tıkla alınabilecek
İlk kez hafif ticari araç satışı gerçekleştirecek açıkpazar e-ticaret platformu olan n11.com’da artık elbise, elektronik alır gibi araç da alınabilecek. 11 Ağustos’ta yüzde 20 indirimle ve tek tıkla alınabilecek Mercedes-Benz’ler 11 şanslı sahibini bekliyor.

 

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