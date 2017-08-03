Dacia’da Ağustos ayında cazip fırsatlar

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03 Ağustos 2017, 17:19

Ağustos ayında yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşterilere birbirinden cazip fırsatlar sunuluyor.

Dacia’nın Sandero modelinde geçerli olan ‘’Yarısını Şimdi, Kalanı 2018’de Öde’’ kampanyasıyla müşteriler, araç bedelinin yarısını satın alım sırasında nakit ya da takas araç ile öderken, kalan tutarı* yüzde 1,19 sabit faiz oranı ile maksimum 48 aya kadar kredi ile ödeme şansına sahip oluyor.** Kampanya dahilinde kredi ödemeleri Ocak 2018’de başlıyor.Bu kampanyadan faydalanmak istemeyen Sandero müşterileri ise 20.000 TL peşin, 20 aya kadar sıfır faiz fırsatına sahip oluyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde 48 aya kadar yüzde 0,99 sabit faiz oranı bulunuyor.** Dacia’nın Sandero modeli 45.500 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.Dokker Combi ve Dokker Van modellerinde 20.000 TL peşin, maksimum 12 aya kadar sıfır faiz, daha fazla kredi ve vadelerde ise maksimum 48 aya kadar yüzde 1,14 sabit faiz oranı yer alıyor.**Duster, Lodgy ve Logan MCV modellerinde ise 12.000 TL peşin ve 12 aya kadar sıfır faiz oranları bulunuyor. Daha fazla kredi ve 48 aya kadar vadelerde yüzde 1,24 sabit faiz oranı bulunuyor.**Dokker Combi 53.450 TL, Dokker Van 45.250 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Duster 60.800 TL, Lodgy 73.300 TL ve Logan MCV 52.850 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.Diğer taraftan Dacia marka ticari taksi almak isteyen müşterileri, 1.500 TL’lik özel indirim bekliyor. Kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişen avantajlı faiz oranlarından ticari taksiler de yararlanabiliyor.