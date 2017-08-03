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Renault’da “Yarısını Şimdi, Kalanı 2018’de Öde” Kampanyası

Renault’da “Yarısını Şimdi, Kalanı 2018’de Öde” Kampanyası

Tarih 03 Ağustos 2017, 16:36

Renault, Ağustos ayında Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB ve Kangoo modellerinde müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunuyor.

Renault, Ağustos ayında Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB ve Kangoo modellerinde müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. “Yarısını Şimdi, Kalanı 2018’de Öde!” kampanyası kapsamında araç bedelinin yarısı satın alım sırasında nakit ya da takas araç ile ödenirken, kalan tutar* yüzde 1,19 sabit faiz oranı ile maksimum 48 aya kadar kredilendiriliyor.** Üstelik kredi taksit ödemeleri Ocak 2018’de başlıyor. Bu kampanyadan faydalanmayan müşteriler için ise 20.000 TL peşin, 12 aya kadar sıfır faiz seçenekleri sunuluyor. Daha fazla kredi** ve vade taleplerinde, 48 aya kadar yüzde 0,99 sabit faiz oranı bulunuyor.



Renault, Captur ve Megane Sedan (Joy 1.6 benzinli hariç) modellerinde 20.000 TL ve maksimum 12 aya kadar sıfır faiz fırsatı sunuyor. Daha fazla kredi ve vadelerde maksimum 48 aya kadar yüzde 1,14 sabit faiz oranı yer alıyor.**

Talisman, Kadjar ve Symbol modellerinde ise 12.000 TL ve maksimum 12 aya kadar sıfır faiz seçeneği bulunuyor. Daha fazla kredi ve vadelerde ise maksimum 48 aya kadar yüzde 1,24 sabit faiz oranı bulunuyor.**

Ağustos ayında Clio HB 56.450 TL, Megane Sedan 68.000 TL, Kangoo 55.700 TL, Captur 83.850 TL, Kadjar 99.300 TL, Talisman 135.100 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Renault, hafif ticari modellerinde de müşterilerine özel fırsatlar sunuyor. Master ve Trafic modellerinde 34.000 TL, 12 ay yüzde sıfır faiz avantajının yanı sıra daha yüksek taleplerde 48.000 TL 24 aya kadar yüzde 0,79 sabit faiz oranı mevcut.** Finansman kampanyasına katılmak istemeyen müşterilere ise 2.000 TL’lik ek indirim olanağı yer alıyor.

 

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