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Schaeffler Türkiye’de görev değişiklikleri

Schaeffler Türkiye’de görev değişiklikleri

Tarih 03 Ağustos 2017, 13:10

Onur Karahan Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri Başkanlığı’na Atandı

 Schaeffler Türkiye Genel Müdürü Onur Karahan üst düzey bir atamayla 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Almanya’da Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri Endüstri Bölümü Başkanı olarak görev yapmaya başladı. Onur Karahan 2013 yılından beri Schaeffler Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Mehmet Safaltın yeni Genel Müdür olarak görevi devraldı.

Onur Karahan, 1997-2006 yılları arasında Mercedes-Benz Türk A.Ş.’ de çalıştı. 2006-2007 yıllarında Doğuş Otomotiv’de pazarlama, 2007-2013 yılları arasında ise Cummins Engine Company’de Aftermarket Müdürü olarak görev aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1997 yılında mezun olan ve aynı branş üzerine yüksek lisans ve doktorasını yapan Karahan evli ve 2 çocuk babası.

Schaeffler Türkiye Yeni Genel Müdürü Mehmet Safaltın Oldu

Schaeffler Türkiye Genel Müdürü koltuğuna Mehmet Safaltın getirildi. 2007 yılından beri Schaeffler’de çeşitli kademelerde yer alan Mehmet Safaltın son 4 yıldır Endüstri Satış Müdürü olarak görevini yürütüyordu. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 2000 yılında mezun olan ve aynı üniversitede 2002 yılında MBA yapan Safaltın evli ve 2 çocuk babası.

 

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