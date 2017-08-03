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Ford Otosan, artan talebi karşılamak için 52 milyon dolar yatırım yapacak

Ford Otosan, artan talebi karşılamak için 52 milyon dolar yatırım yapacak

Tarih 03 Ağustos 2017, 10:42

Türkiye otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford Otosan, 52 milyon dolar tutarındaki yeni yatırım hamlesiyle, üretim kapasitesini artırma kararı aldı.

Türkiye otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford Otosan, 52 milyon dolar tutarındaki yeni yatırım hamlesiyle, üretim kapasitesini artırma kararı aldı. Şirket, Avrupa başta olmak üzere global pazarlarda artan talebi karşılamak amacıyla mevcut üretim kapasitesini 415 bin adetten 455 bin adede çıkaracak. Son 2 yıldır Türkiye ihracat şampiyonu, üst üste 6. kez otomotiv sektörünün ihracat şampiyonu unvanını elinde bulunduran Ford Otosan, üretim kapasitesini kademeli olarak 2018 Eylül sonuna kadar hedeflenen seviyeye taşıyacak.

Sadece Türkiye’de değil, tüm ihracat pazarlarında rekabet edecek ürünler sunduklarını vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, kapasite artırma kararı için “Türkiye, büyüyen ekonomisi, rekabetçi üretimi ve stratejik konumuyla yatırım ve ihracat için avantajını koruyor. Ford’un Avrupa’da ticari araçlarda birinciliği artan pazar payıyla devam ediyor ve Avrupa’dan bize gelen talepte ciddi bir artış söz konusu. Bu kapasite artırımı ile hem artan talebi karşılayacak, hem de Transit ve Custom modellerimizin üretim ve ihracatında yeni rekorlar kıracağız.” dedi.




Türkiye’nin ihracat lideri ve otomotiv sektörünün ticari gücü Ford Otosan, 3 fabrikada yıllık toplam 415 bin araç olan mevcut üretim kapasitesini, 2018 Eylül sonuna kadar yıllık 455 bin araca çıkarma kararı aldığını açıkladı. Özellikle Transit ve Custom modellerinde artan müşteri talebini karşılamak için bu kararı aldığını açıklayan şirket, 52 milyon dolarlık yatırımla Gölcük Fabrikası’ndaki üretim kapasitesini 40 bin adet artıracak.

Ford’un Avrupa’da sattığı tüm ticari araçların yüzde 71'ini ve Transit Ailesi modellerinin yüzde 82’sini Türkiye’de üreten Ford Otosan, kapasite artırımı ile artan talebi ve müşteri ihtiyaçlarını gelecekte de karşılayabilecek. Mevcut haliyle 290 bin adet Transit ve Custom modellerinin üretilebildiği Gölcük Fabrikası, kapasite artırımı sonrasında 330 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak. Transit Custom ve Tourneo Custom’ın üretimine 2012 yılında başlayan Ford Otosan Gölcük Fabrikası, şu an Custom modellerinin dünyadaki tek entegre üretim merkezi konumunda bulunuyor. Fabrika, Türk işçisinin üretim kalitesi ve sahip olduğu yüksek üretim teknolojisi sayesinde Ford’un Transit modelinin dünyadaki öncü üretim merkezi haline gelmeyi başardı.


Haydar Yenigün: “Üretim ve ihracatta yeni
rekorlar kıracağız”
Türkiye’nin büyüyen ekonomisi, hükümetin yatırım ortamını destekleyen teşvikleri ve stratejik coğrafi konumuyla yatırım ve ihracat için avantajını koruduğunu vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şöyle konuştu:

“Ford Otosan olarak, bugün Ford’un Avrupa’da sattığı tüm ticari araçların yüzde 71'ini ve Transit Ailesi modellerinin yüzde 82’sini Türkiye’de üretiyoruz. Diğer bir deyişle, Ford’un ticari araç pazarındaki en önemli üretim merkezi ve dolayısıyla önemli bir kâr merkezi konumundayız. Türk mühendislerinin ve işçilerinin emeği ile ürettiğimiz araç ve parçaları 83 ülkeye ihraç ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 3,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek ‘Türkiye ihracat şampiyonu’ unvanımızı koruduk. Türkiye’deki ticari araç ihracatının %65’ini tek başımıza gerçekleştiriyoruz. Şu an Ford’un Avrupa’da ticari araç pazarındaki birinciliği artan pazar payıyla devam ediyor ve Avrupa’dan bize gelen talepte ciddi bir artış var. Gelecekte daha da artacağını öngördüğümüz bu talebi karşılayabilmek için üretim kapasitemizi artırma kararı aldık. Diğer yandan Türkiye’de özellikle ticari araç üretimi, ana ve yan sanayisiyle çok ileri seviyeye ulaşmış durumda. İhracat pazarlarında artan talep bu başarının da bir göstergesi. Şimdi, Türk otomotiv sanayiinin dünyaya açılan kapısı Kocaeli’de üretimi artırarak, üretim ve ihracatta yeni rekorlar kırmak için harekete geçiyoruz. İnanıyoruz ki bu yatırım ile Türkiye ihracat liderliğini önümüzdeki yıllarda da sürdürecek ve ekonomimize değer katmaya devam edeceğiz.”

Avrupa ticari araç pazarında 2012 yılında 7. sırada olan Ford’un 2015 yılı itibarıyla 1. sıraya yükselerek, Avrupa ticari araç pazar lideri unvanı kazanmasında ve bunu devam ettirmesinde üstün kaliteli ve müşteri ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan Transit Ailesi modelleri hala en önemli payı almaya devam ediyor.

 

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