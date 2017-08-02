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Brisa, %100 Yerli Üretim Lassa Driveways ve Driveways Sport ile 2017’ye Damgasını Vuruyor

Brisa, %100 Yerli Üretim Lassa Driveways ve Driveways Sport ile 2017’ye Damgasını Vuruyor

Tarih 02 Ağustos 2017, 16:34

Brisa, 16” ve üstü segmentte konforlu ve sportif sürüş meraklıları için Lassa Driveways ve Driveways Sport serisini pazara sundu. Türkiye’de geliştirilip üretilen Lassa Driveways, yüksek verimliliği sağlamlık ve konforla buluştururken; Lassa Driveways Sport ise yüksek performans sunuyor.

 Türkiye lastik sektörü lideri Brisa’nın İzmit fabrikasında Türk mühendisliği ve işçiliğiyle üretilen Lassa Driveways serisi, 16” ve üzeri lastik segmentinde araç sahiplerinin sağlamlık, konfor ve yüksek performans ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Lassa Driveways, orta sınıf sedan araçlardan yüksek sınıf konforlu araçlara kadar geniş bir segmentte sunulan konfor lastiği olarak öne çıkıyor ve aynı zamanda etkin yakıt tüketiminden ve sağlamlıktan ödün vermiyor. Lassa Driveways TÜV SÜD tarafından belirlenen rakiplerine göre; %8 daha kısa ıslak zemin fren mesafesine sahip ve %9 daha düşük yuvarlanma direnci ile de daha ekonomik.


Lassa Driveways Sport ise sportif sürüşten zevk alan, kompakt, orta ve lüks sınıf kategorisindeki spor ve yüksek performans araçları tercih eden sürücüler için geliştirildi. Lassa bu ürün gamında sağlamlığı yüksek performans ile bir araya getirdi.


Lassa Driveways lastiklerinin 16” ve üstü segmentte araç sahiplerinin sağlamlık, performans ve konfor ihtiyaçlarına cevap verdiğine değinen Brisa Pazarlama ve Girişimcilik Genel Müdür Yardımcısı Korhan Korel; “Bağımsız pazar araştırma şirketi IPSOS’un binek, hafif ticari, ağır ticari ve tarım grubu segmentlerinde yaptığı araştırmada Lassa, tüm araç grupları toplamında en çok kullanılan lastik markası. Son 3 yılda yıllık ortalama %19 büyüyen 16” ve üstü segment 2017 yılı itibarıyla Türkiye’de pazarın %49’unu oluşturuyor. Bu yıl yeni pazara sunduğumuz ve %100 yerli üretim olan Driveways’in de içinde yer aldığı 16” segmentte lider olma başarısını gösterdik. Pazarın %15’ini oluşturan ultra yüksek performans segmentinde ise Driveways Sport ile 19” ve 20” ebatlarımızın da pazara sunulmasıyla Lassa’nın ebat kapsama oranı %90’lara çıkmış oluyor. Driveways serisi Lassa’nın yeni nesil ürün geliştirme alanındaki başarısının da birer kanıtı niteliğinde” diye konuştu.

Sürüşlerinde konfora öncelik veren araç sürücülerin tercihi olması beklenen Driveways, Mercedes E, Audi 6, Ford Focus, Toyota Corolla, Honda Civic, Volkwagen Passat-Jetta, Peugeot 406, Renault Megane-Laguna, Volvo S60, Audi A4 araçlarında kullanılabiliyor. Ultra yüksek performans segmentinde liderliği hedefleyen ve sportif sürüşe yönelik tasarlanan Driveways Sport ise Porsche Panamera, Volkwagen Scirocco-Golf GTA, Mercedes AMG-CLS ve C serileri, Citroen C5, Opel Insignia, Peugeot RCZ için uygun bir alternatif olarak öne çıkıyor.

 

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