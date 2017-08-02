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Michelin, 2017’nin ilk yarısında 11 milyar 59 milyon Euro net satış elde etti

Michelin, 2017’nin ilk yarısında 11 milyar 59 milyon Euro net satış elde etti

Tarih 02 Ağustos 2017, 16:25

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, 2017 yılı ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. İlk yarıda yüzde 12'lik bir artışla 863 milyon Euro konsolide net kar ve yüzde 7,5’lik artışla 11 milyar 59 milyon Euro net satışa ulaşan Michelin, bütün segmentlerde büyüme eğilimini sürdürdü.



Binek ve kamyonet lastiklerinde %3 büyüme
Michelin 2017 yılının ilk yarısında, binek araç ve hafif ticari lastikleri segmentinde satılan lastik bakımından geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3, kamyon lastikleri segmentinde ise yüzde 9 oranında büyüdü. Michelin’in Türkiye’yi de içine alan Avrupa bölgesinde ise ağır vasıta lastikleri pazarında yüzde 6’lık bir büyüme yaşandı.

18”+ segmentte büyüme devam ediyor
Binek araç ve hafif ticari araç lastiklerindeki net satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 5,9 artarak 5 milyar 916 milyon Euro’dan 6 milyar 263 milyon Euro’ya çıktı. 18 inç ve daha büyük jant ebatlı lastik satışları toplam satışlara yüzde 23 etki ederken; MICHELIN CrossClimate+ ve MICHELIN Pilot Sport 4S modelleri büyümeye hız kattı.

Kamyon lastiklerinde net satışlar performansını korudu
Kamyon lastikleri ve ilgili dağıtım segmentindeki net satışlar bir önceki yıl beyan edilen %4,6 oranındaki artışla 2.907 milyon Euro seviyesinde kalırken, 2017 yılının ilk yarısında 3.041 milyon Euro tutarına ulaştı. MICHELIN X Multi, MICHELIN X Works ve Tire Care servisleri ise ağır vasıta segmentindeki bu performansın lokomotifi oldu.

 

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Endüstri Yan Sanayi

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