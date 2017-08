Renault e.dams 3. Kez Formula E sezonunun şampiyonu!

Anasayfa » Otomobil

02 Ağustos 2017, 12:20

Üç yıldır düzenlenen FIA Formula E şampiyonasına bu sezon yine Renault damgasını vurdu. Renault e. dams takımı, göstermiş olduğu performans ile art arda üçüncü sezonunda da FIA Formula E’yi şampiyon tamamladı. İlk iki sezon boyunca takımlar şampiyonluğunu kazanan Renault e.dams, Formula E şampiyonasını en başından beri sahipleniyor.

Montreal’de şampiyonanın son yarışının ardından üçüncü kez şampiyonluğunu ilan eden Renault e.dams, bu yıl istikrarlı performansını sürdürerek on iki yarışta altı kez zafer kazandı. Şampiyon takım ünvanını koruma konusunda çok istekli olan takım ve takım pilotlarından Sébastien Buemi, Hong Kong'daki açılış turunda zafer elde etti. Bu zaferi, Marakeş ve Buenos Aires’te elde edilen galibiyetler izledi. İsviçreli pilot, ilk kez pol pozisyonunda başladığı Monaco'dan da zaferle geri dönerken, bir hafta sonra Paris'te, Renault e. dams takımına kendi evindeki ilk galibiyetini getirdi. Berlin’deki ikinci yarışta ise, başarı hanesine bir zafer daha yazdıran Renault e. dams, bu zaferle sekiz yarışta altıncı galibiyetine ulaşmış oldu. Takımın pilotlarından Nico Prost, her turda değerli puanlar kazanarak takımının şampiyon unvanına daha da yaklaşmasını sağladı.Elektrikli araç öncü markası ve Avrupa lideri olan Renault, 2013 yılından bu yana Formula E şampiyonasının teknik partneri olarak yer alıyor. Renault'nun etkisi, e.dams takımının ana sponsoru olduktan sonra daha da etkisini göstermeye başladı. Alain Prost ve Jean-Paul Driot'un sahibi olduğu heyecan verici yeni yolculuk, Eylül 2014'te Pekin'de başlamıştı. Bu ortaklıkla Renault, hem motor sporları hem de elektrikli araçlar konusundaki çifte uzmanlığını göstermek üzere yeni ve özellikle yaratıcı bir disipline tamamen yatırım yapmış oldu. Şampiyonaya katılım ve elde edilen başarı, elektrikli araç ürün gamının geliştirilmesinde önemli bir itici güç haline geldi. Renault, Formula E'nin en yeni teknolojileri ile güncellenmiş versiyonu olan Zoe eSport konsept otomobilini bu yıl Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilemişti.FIA Formula E şampiyonası, dünya çapındaki hayran kitlesi ve şehirde yapılması nedeniyle ön plana çıkıyor. Formula E, şu anda birçok yüksek profilli üreticiye sahip ve motor sporları dünyasında ciddi ve saygın bir kategori olarak kendini kanıtladı. Mercedes ve Porsche'nin 5. ve 6. sezon şampiyonalarına katılacaklarını duyurmaları da bu organizasyonun değerini vurgulamaya tek başına yetiyor.Toplamda 268 puan elde ederek üçüncü kupasını alan Renault e. dams takımında Sébastien, altı zafer ile 157 puan elde etti ve Nico 92 puan aldı.Ortakları HP, Richard Mille, Lemo, Julius Baer ve 8Js'ye tüm sezon boyunca katılımları ve destekleri için teşekkür eden Renault e. dams, önümüzdeki sezon daha büyük başarılar elde etmek için geri dönecek.Takım ortağı Alain Prost, yaptığı açıklamada “Diğer sürücülerin yanı sıra Formula E'de ilk zaferini elde eden Jean-Eric Vergne'yi ve ayrıca pilotlar şampiyonluğunu kazanan Lucas Di Grassi'yi tebrik ederim. Bugün iki şampiyonluğu da kazanabileceğimizi düşünüyorduk ama mümkün olmadı. Şampiyona, her geçen gün en üst düzeyde daha da rekabetçi hale geliyor. Takımlar şampiyonluğunu üst üste üçüncü yıl da kazanmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu hafta sonu gerçekleşen şov muhteşemdi, sezonun en iyi pistlerinden birinde yarıştık. Herkes orada olmaktan dolayı çok mutluydu. Ortaklarımıza, özellikle Renault'ya destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Daha fazla başarı elde etmek üzere gelecek yıl geri geleceğiz.” ifadelerini kullandı.Renault Sport Racing Başkanı Jérôme Stoll ise, “Formula E'ye girdiğinde Renault’nun amacı kazanmak ve yenilik yapmaktı. Üç sezonda üç şampiyonluk kazanmak inanılmaz! Tüm takımı, sezon boyunca gösterdikleri yoğun çaba nedeniyle tebrik etmek istiyorum. Her yıl seviye yükseliyor, ancak Renault elektrikli teknoloji öncülüğü sayesinde Formula E şampiyonasının lideri olarak kalmaya devam ediyor. Mücadele etmek, şampiyonluk unvanımızı korumak ve her iki unvanı tekrar kazanmaya çalışmak için gelecek sezon geri geleceğiz.” açıklamasında bulundu.