Park için gölge yer arama devri bitiyor!

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02 Ağustos 2017, 12:09

Otomobillerini park etmek için ağaç gölgesi arayan, binaların gölgesini takip eden, kapalı garajları tercih edenlerin devri bitti. Artık araçlar özellikle güneşli yerlere park edilecek. Otomobil markaları sırasıyla güneş enerjisiyle dolan pillere sahip otomobil üretmeye başlıyor.

Otomobillerini park etmek için ağaç gölgesi arayan, binaların gölgesini takip eden, kapalı garajları tercih edenlerin devri bitti. Artık araçlar özellikle güneşli yerlere park edilecek. Otomobil markaları sırasıyla güneş enerjisiyle dolan pillere sahip otomobil üretmeye başlıyor. İlk başta Volvo, 2019’dan itibaren piyasaya yalnızca elektrikli araçlar süreceğini açıkladı. Diğer markaların da kaçınılmaz tercihi elektrik araçlar olacaktır.Otomotiv endüstrisi alternatif yakıtlı araçlara yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarını depolara sıvı yakıt doldurmak üzerine kurmaktan vazgeçmeye başladı. Benzin, dizel bunlara yapılan etanol, metanol, biyodizel vb. katkılar artık yerini elektrik enerjisi yüklenen pillere bırakıyor. Burada da iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik kaygıları öne çıkıyor. Şu ana kadarki çalışmaların ağırlığını, fosil yakıtlardan elde edilmiş bulunan elektrik enerjisini pillere depolamak ve bu pilleri araçlarda kullanmak oluşturuyor. Fakat artık pillerin elektrik enerjisi ile dolumunda kaynak olarak güneşin kullanılması öne çıkıyor.Bunun için üniversitelerde kurulan öğrenci takımları, hocalarının denetim ve yönlendirmeleriyle güneş enerjisiyle çalışan otomobiller geliştiriyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde yarışmalar ve çeşitli fuarlara katılan bu araçlar ve öğrenciler, ciddi yol almaya başladı. Bazıları proje aşamasından kullanılabilir araçlara geçişi zorluyor. Kimileri yatırımcı ararken kimileri projelerinin bir bölümü endüstrinin hizmetine sunuyor.Aslolan enerjinin kaynağı, depolanması, sürdürülebilirliği ve erişilebilirliğidir. Fosil yakıtlar yerine güneş, rüzgar, dalga gibi kaynaklar hem küresel ısınmayla mücadele hem de çevresel etkiler açısından en çok tercih edilen kaynaklar olurken, sürdürülebilirlik kaygısını da gideriyor. Pil teknolojilerindeki gelişmeler ise daha küçük hacimlerde çok daha fazla miktarda enerjiyi çok kısa sürede depolama olanaklarını geliştiriyor. En çok tartışılan konuların başında gelen şarj istasyonları konusu da bir yandan geniş şarj ağlarıyla çözülmeye çalışılırken diğer yandan otomobillerin doğrudan doğruya tavanlarını oluşturan paneller vasıtasıyla güneş enerjisiyle şarj edilmesi çözümünü getiriyor. Kim bilir belki de yarın; hiç rüzgar esmese bile araçların yol alırken kendi kendine yarattığı esintinin enerjisini pillere aktarmak sonsuz bir enerji ile yolculuk yapmak mümkün olacak.15-17 Kasım 2017 tarihleri arasında bu yeni gelişen sektörün yenilikçi markaları ile en önemli isimleri bir araya gelecek. Eko Fuarcılık tarafından UluslararasıTransport Lojistik Fuarı kapsamında açılacak olanpavilyonu, elektrikli araçların enine boyuna tartışılacağı çok önemli bir platform olacak.