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Avrupalı bir Şampiyonun doğuşu: Opel ve Vauxhall markaları, PSA Grubu’na katılıyor

02 Ağustos 2017, 10:46

PSA Grubu, 6 Mart 2017 tarihinde ilan ettiği Opel ve Vauxhall'ı satın alma sürecini tamamladı. Yenilenen yapı, PSA Grubu’nu 2017 yılının ilk yarısında yüzde 17'lik bir pazar payı ile Avrupa'da ikinci sıraya yükseltti.