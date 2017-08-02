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Avrupalı bir Şampiyonun doğuşu: Opel ve Vauxhall markaları, PSA Grubu’na katılıyor

Avrupalı bir Şampiyonun doğuşu: Opel ve Vauxhall markaları, PSA Grubu’na katılıyor

Tarih 02 Ağustos 2017, 10:46

PSA Grubu, 6 Mart 2017 tarihinde ilan ettiği Opel ve Vauxhall'ı satın alma sürecini tamamladı. Yenilenen yapı, PSA Grubu’nu 2017 yılının ilk yarısında yüzde 17'lik bir pazar payı ile Avrupa'da ikinci sıraya yükseltti.


PSA Grubu, 6 Mart 2017 tarihinde ilan ettiği Opel ve Vauxhall'ı satın alma sürecini tamamladı. Yenilenen yapı, PSA Grubu’nu 2017 yılının ilk yarısında yüzde 17'lik bir pazar payı ile Avrupa'da ikinci sıraya yükseltti. Opel / Vauxhall CEO'su Michael Lohscheller, yılın son çeyreğinde PSA Grubu’nun desteğiyle Opel / Vauxhall ekipleri tarafından hazırlanacak olan stratejik planını sunacak.

PSA Grubu, 6 Mart 2017'de imzalanan ve GM’e bağlı Opel ve Vauxhall markalarını kapsayan satın alma sürecinin tamamlandığını duyurdu.
Opel ve Vauxhall ile birlikte PSA Grubu, 2017 yılının ilk yarısında yüzde 17 pazar payı ile Avrupa’nın en büyük ikinci otomobil üreticisi oldu. Bu birleşme ile birlikte iyi konumlandırılmış son derece güçlü beş otomobil markasıyla PSA Grubu, hem Avrupa pazarlarındaki varlığını güçlendirecek hem de  uluslararası büyüme stratesjisini sürdürecek.
Opel ve Vauxhall, bugünden itibaren PSA Grubu’nun desteğiyle ekonomik temelleri yeniden inşa etmek üzere tamamen yeni stratejik plan hazırlayacak. Opel ve Vauxhall ekipleri, bu planı yılın son çeyreği içinde sunacak olup  yeni grubun oluşturduğu sinerjinin de desteğiyle orta vadede yılda 1,7 milyar avro civarında olacağı tahmin edilen yenilenen grubun hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlayacak.
Bu satınalma sürecinin  sona ermesi, PSA Grubu’nun gelişiminde önemli bir adım teşkil ederken, grubun gelişimi ilgili ekiplerin taahhütleri ile devam edecek. Denetim Kurulu, PSA Grubu Başkanı Carlos Tavares’e ve Finans Direktörü Jean Baptiste de Chatillon'a bu işlemdeki kilit rolleri sebebiyle kendilerine teşekkür ederken, PSA Grubu’nun karşı karşıya kalacağı güçlükler ve ileriki tarihte detayları paylaşılacak olan Opel’i iyileştirme planının devreye alınması gerekliliğinin de üzerinde duruyor..
Buna paralel olarak, GM Mali Müşavirlerin Avrupa operasyonlarının satın alınması, yerel yönetimlerinin onayına tabi tutuldu ve satın alma sürecinin tamamlanması 2017 yılının ikinci yarısı için planlandı.
PSA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares yapmış olduğu değerlendirmede “Opel ve Vauxhall ile birlikte bugün PSA Grubu’nun gelişiminde tamamen yeni bir döneme geçmiş bulunuyoruz. Ekiplerin olağanüstü çabası ve yoğun çalışmaları sayesinde bu proje sadece birkaç ay içerisinde gerçekleşti. Her birine katkılarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Opel ve Vauxhall için oluşturulacak olan performans planının uygulanması sayesinde birbirimizin güçlü yönlerini daha güçlendirecek ve yeni müşteriler çekeceğiz. Buna paralel olarak, Push to Pass planının uygulanması ekipler için en önemli öncelik olmaya devam edecek. Ekiplerimiz hedeflerimize odaklanmaya devam edecek. Bütün bu stratejilerin, tüm paydaşların yararına yaratacağı ivmeye güveniyoruz ve inanıyoruz.” dedi.

PSA Grubu Hakkında
2016 yılında gerçekleştirmiş olduğu 54 milyar Euro gelirle PSA Grubu benzersiz bir otomotiv deneyimi tasarlayıp geliştiriyor ve tüm dünyadaki müşterilere benzersiz bir sürüş deneyimi vaat eden mobilite çözümleri sunuyor. Grup, Peugeot, Citroën ve DS olmak üzere üç otomobil markası dışında ayrıca bir de otomobil kullanıcılarının değişen ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak üzere çeşitli mobilite çözümleri ve akıllı hizmetler sunan Free2Move markasını bünyesinde barındırıyor. 2016 yılında kaydettiği ortalama 102,4 gram/km değeriyle Avrupa’nın lider CO2 emisyon salınım değerine sahip otomobil üreticisi olan PSA Grubu aynı zamanda satmış olduğu 2,3 milyon otonom ve internet bağlantılı araçla dünyanın otonom ve internet bağlantılı araç lideri konumunda. Grup aynı zamanda Banque PSA Finance ile finansal ve Faurecia ile otomotiv ekipmanı alanlarında da faaliyet gösteriyor.

 

 

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