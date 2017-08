Arkas Lojistik Yeni Semi-treyler yatırımında işin uzmanı Otokar’ı seçti

Anasayfa » Piyasa

01 Ağustos 2017, 17:36

Türkiye'nin öncü otomotiv sanayi şirketi Otokar, lojistik sektöründe müşteri ihtiyaçlarına özel çözümler sunmaya devam ediyor.

Farklı ihtiyaçlara tek model- tek çözüm: Otokar

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, kendi teknoloji, tasarım ve uygulamaları ile geliştirdiği araçlarla lojistik sektörüne yön vermeye devam ediyor. Türkiye’nin en büyük lojistik firmalarından Arkas Lojistik, yeni platform semi-treyler yatırımında işi emin ellere emanet etti; Otokar Arkas Lojistik için özel olarak tasarladı ve üretti.Hizmet çeşitliliği ve sektörel uzmanlaşmayı önemseyen Arkas Lojistik için özel olarak üretilen semi-treylerler Otokar’ın Sakarya fabrikasında düzenlenen törenle teslim edildi.Teslimat töreninde yüzde yüz yerli sermaye ile Otokar’ın topyekûn mükemmellik felsefesi ile ürettiği araçlarla müşterilerine özel çözümler sunduğuna dikkat çeken Otokar İç Pazar Ticari Araçlar Satış Direktörü Murat Tokatlı, “Otokar’ın bu başarısının altında son 10 yıldır Ar-Ge için gerçekleştirdiği 388 milyon TL’lik yatırım ve nitelikli insan kaynağı var. Fikri mülkiyet hakları Otokar’a ait olan ürünlerimiz, ihtiyaca uygun esnek üretim kabiliyetimiz ile nakliye ve lojistik sektöründe uluslararası arenada sektörün önde gelen üreticileri arasında yer alıyoruz. Arkas Lojistik ile uzun yıllara dayanan bir iş birliğimiz var. Hizmet verdiği sektörde öncü bir kuruluş olma vizyonuyla yatırımlarına aralıksız devam eden Arkas Lojistik’e bir kez daha Otokar’ı seçtikleri için teşekkür ediyorum. Çok amaçlı olarak Arkas Lojistik için özel olarak ürettiğimiz, kuruyük, sac rulo ve konteyner taşımacılığına uygun 20 adet semi-treylerlerin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Arkas Lojistik Ulaştırma Hizmetleri Türkiye Müdürü Melik Soysal ise şunları kaydetti; “Arkas Lojistik olarak büyüme hedefimiz doğrultusunda ekipman gamımızı genişletiyor, yatırımlarımıza devam ediyoruz. Farklı ekipmanlar ile hizmet çeşitliliğimizi artırarak müşterilerimizin çeşitli taşıma ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmak için çalışıyoruz. Filomuza kattığımız bu ekipmanlar; piyasada 13-60 olarak bilinen, alüminyum kapaklı, BPW dingilli semi treylerle kuru yük taşımasında gücümüzü arttırırken; ADR regülasyonuna uygun fren ve elektrik donanımları ile güvenlik standartlarımızı en üst seviyeye taşımış oluyoruz. Yeni semi-treylerlerimizi; tek ekipman ile çoklu taşıma tiplerine hitap edebilecek şekilde dizayn ettirdik. Üç aracın özelliğini tek bir araçta birleştirdik. Üstelik yeni aracımız T9 sertifikasına sahip. 12 adet konteyner kilidi ile çift 20’lik, 40’lık ve 30’luk konteyner taşıyabileceğiz ve rulo sac taşımaya uygun havuz özelliğiylede her tip rulo sac taşımasını yapabileceğiz. Bu özelliklerle yeni ekipmanlarımızı hem yurt içi dağıtım projeleri hem konteyner taşımacılığı hem de FTL taşımalarında kullanabileceğiz. Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar’ın uzmanlığı, yüksek kalitedeki üretim standartları, ilave ettirdiğimiz özelliklere en uygun yöntemler geliştirebilen geniş Ar-Ge ekibi ile ön plana çıkarken tüm bunları da en uygun fiyatlarla çözebildikleri için teşekkür ediyoruz. Yaptığımız iş birliğinden mutluyuz. Dorselerimizin filomuza hayırlı olmasını diliyorum.”Yüksek mukavemetli çelikten imal şasi ve her iki yanda bulunan 5’er adet 600 mm yüksekliğinde aluminyum kapakları ile kuruyük taşımacılığının her alanında kullanılmaya uygun olan Otokar semi-treylerler, bunun yanında önde ve arkada yer alan rulo taşıma hazneleri sayesinde 700 mm’den 2.200 mm çapına kadar sac ruloları rahatlıkla taşıyabilecek şekilde üretildi. Araç üzerinde yer alan EN 12640 standartlarında 26 adet yük bağlama aparatı ile treylerin yük güvenliği maksimum seviyede tutuldu. Teslim edilen treylerler kuruyük ve sac rulo yanında araç üzerine akuple edilen 12 adet konteyner kilidi ile ISO 20”den ISO 40”a kadar her türlü ve tipte konteyner taşıma sistemlerine uygun güvenilir ve pratik taşıma çözümleri üretebiliyor. Bunun yanında ADR regulasyonlarına uygun fren ve elektrik sistemi ile donatılmış ve TSE’den T9 belgesi ile sertifikalandırılmış treylerler ile tehlikeli madde taşımacılığında yapılabilecek.