Peugeot'nun ikinci İpek Yolu zaferi

01 Ağustos 2017, 12:02

Peugeot Sport ekibi üst üste iki yıldır İpek Yolu Rallisi’ni kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Bruno Famin, Peugeot Sport Direktörü

Cyril Despres, Team Peugeot Total pilotu

Stéphane Peterhansel, Team Peugeot Total pilotu

Sébastien Loeb, Team Peugeot Total pilotu

Peugeot Sport ekibi, Rusya’da başlayarak Çin’e kadar uzanan 9.599 km uzunluğundaki dünyanın en zorlu mücadelelerinden biri olan İpek Yolu Rallisi’ni 2016 ve 2017 yıllarında üst üste iki kez kazanarak büyük bir başarıya imza Attı. 2017 rallisi süresince liderliği elinde tutan başarılı ekip kürsüye yedi kere 1. ve 2.,iki kere ise 1., 2. ve 3. sırada çıktı. Rallinin ikinci haftası boyunca liderliği bırakmayan Cyril Despres/David Castera 2017 İpek Yolu Rallisi’ni 1. olarak tamamladı. Stéphane Peterhansel/Jean-Paul Cottret ikilisi ise 4. etapta devrilen ve hasar alan araçlarını tamir etmek zorunda kalarak çok fazla vakit kaybetti ve Stéphanetoplamda beş etap kazanarak ralliyi 5. sırada tamamladı.Peugeot DKR, Güney Amerika’daki ilk gövde gösterisinin ardından Çin’de performansını bir kez daha gösterdi. Peugeot Sport ekiplerinin 2017 İpek Yolu Rallisi boyunca sergilemiş olduğu performans Peugeot yarış otomobilinin hızlı, dayanıklı ve güvenilir olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kısa bir süre önce tanıtılan Peugeot DKR Maxi, ilk mücadelesinde sergilemiş olduğu performansla Peugeot Sport mühendislerinin çabalarının karşılığını verdi. Genel performansı arttıran teknik iyileştirmeler aynı zamanda sürücülerin güvenini de arttırdı.Rusya’dan Çin’e uzanan iki haftalık zorlu mücadeleyi kazanan Peugeot Sport geçtiğimiz yıl da İpek Yolu Rallisi’nde de yine zafere Cyril Despres ile ulaşmıştı. Peugeot rüya takımı Moskova’dan, biri Loeb’ün kullandığı Peugeot DKR Maxi, diğer ikisi Ocak ayında Dakar’da podyuma çıkan güncel Peugeot DKR olmak üzere toplam üç araçla start aldı.Yeni Peugeot DKRMaxi her iki yanda 10’ar santimetre olmak üzere daha fazla iz genişliğine sahip. Ayrıca teknik anlamda da kapsamlı bir gelişim söz konusu. İpek Yolu Rallisi için geliştirilen araç önümüzdeki yıl Paris Dakar Rallisi’nde de yarışacak. Yeni Peugeot DKR Maxi ile İpek Yolu Rallisi’nde yarışan Sébastien Loeb etkileyici bir performans sergileyerek yarışın liderliğini ele aldı ve ilk hafta boyunca kazandığı dört etapla bu liderliği sürdürdü. 1 saatten daha uzun bir sürelik avantajla yarışı lider olarak sürdüren Sébastien Loeb’ün, Urumqi’den sonraki etapta kayalık bir nehir geçişi esnasında araç devrildi. Loeb ve ekip arkadaşı ağır hasar alan aracı tamir etmek için çok fazla zaman harcadı. Tamirat esnasında parmağını burkan Loeb yarışa veda etmek zorunda kaldı.Loeb’ün yarışa veda etmesiyle lider olan Cyril Despres hatasız bir sürüş gerçekleştirerek finişe ulaştı. Cyril Despres yarış boyunca iki sorunla karşı karşıya kaldı. Yarışın ilk haftasında bir çukura sıkışan Cyril Despres ve takım arkadaşı yarışın bitimine uç gün kalan ise bir de kuma saplandı. Ancak bütün bu küçük sorunlar zafere giden yola engel olamadı. Böylece Cyril Despres böylece iki yıl üst üste İpek Yolu Rallisi’ni kazanan isim olarak tarihe geçti.Dakar tarihinin en başarılı isimlerinden biri olan ve bu yıl ki Dakar Rallisi’ni kazanan Stéphane Peterhansel rallinin ilk haftasında yaşadığı kaza sonucu 2 saat zaman kaybetti ve böylece İpek Yolu Rallisi’ndeki zafer şansını da yitirmiş oldu. Mücadeleyi bırakmayan Stéphane Peterhansel, İpek Yolu Rallisi’nde en iyi tur zamanına imza atarak ralliyi 5. sırada tamamlamayı başardı.İpek Yolu Rallisi, Team Peugeot Total'in Dakar Rallisi hazırlık sürecinin önemli bir parçasıydı. Ekip dünyanın en önemli dayanıklılık sınavı öncesi çok sayıda teknik ve lojistik çözümünü test etti.“Beklendiği gibi, hatta belki de beklenenden çok daha fazla, İpek Yolu Rallisi zorluluk seviyesiyle bütün ekiplerin dayanıklılığını sınadı. Zorlu geçen mücadelede araçlarımızdan ikisi kaza yaptı. Sadece bizim ekipler değil, İpek Yolu Rallisi’ne katılan neredeyse bütün ekipler ciddi sorunlarla mücadele etti ve vakit kaybetti. Sonuç olarak son derece heyecan verici, ama aynı zamanda oldukça zorlu bir yarış oldu. Tam da istediğimiz gibi. Biz de böylece Dakar Rallisi öncesi bazı testler yapmış olduk. Aslında elektrikli direksiyondaki küçük bir sorun dışında Cyril Despres ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmadı. Peugeot DKR Maxi her alanda gelişme kaydetmiş iyi bir yarış otomobili. Önceki araçla kıyasladığımızda hiç bir dezavantaja sahip değil. Ralli boyunca sergilemiş olduğu performansla zaferi göğüsleyen Cyril Despres ve David Castera’yı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Eğer kiStéphane Peterhansel ‘Bay Dakar’ ise bence Cyril Despres de ‘Bay İpek Yolu’ olmayı hak etti.”“Muhteşem bir macera ve muhteşem bir yarış oldu. Moskova’dan başlayarak Çin’de biten gerçekten de büyüleyici bir yarış. Ben ve takım arkadaşım David ciddi hatalar yapmadan neredeyse sorunsuz bir yarış çıkarttık ve elde ettiğimiz zaferle de ödülümüzü aldık. Aynı mücadeleyi ikinci kez üst üste kazanmak ise keyfimizi ve heyecanımızı ikiye katlıyor. Onurlu ve gururluyuz. Her yarışta daha fazla deneyim elde ediyor ve kendimizi geliştiriyoruz. Dakar Ralli’sinde Peugeot DKR Maxi’yi kullanmak için sabırsızlanıyorum.“Karmaşık duygular içerisindeyim. Sonuç olarak ben bir yarışçıyım ve benim için en önemli şey kazanmak. Dolayısıyla çok mutlu olduğumu söyleyemem. Öte yandan Cyril ve tüm Peugeot ailesi adına gerçekten de çok mutluyum. Yarış boyunca otomobillerimizin hızlı ve güvenilir olduklarını gördük. Bence yeni DKR Maxi daha da gelişmiş iyi bir otomobil. Sébastien Loeb de iyi ve hızlı bir pilot. Zorlu mücadele esnasında talihsizlikler her zaman yaşanabiliyor. Loeb de bu sefer istediği sonucu elde edemedi. Cyril ikinci kez İpek Yolu Rallisini kazandı. Dolayısıyla kendi adıma tarihin tekrar etmesini ve Dakar’dan bir kez daha zaferle dönmeyi diliyorum.”“Ralli, Daniel ve benim için pek de istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Ancak tüm Peugeot ekibi ve de özellikle Cyril ve David adına çok sevinçli ve mutluyum. Çok önemli bir zafer elde ettiler. Rallinin ilk haftası boyunca yarışa liderlik etmek güzel bir duyguydu. Bence bu başarıda DKR Maxi’nin payı büyüktü. Gerçekten de güçlü ve iyi bir otomobil. İpek Yolu Rallisi’nde elde ettiğimiz bilgi birikimi ve deneyimi ve bütün öğrendiklerimizi Dakar Rallisi’nde uygulayarak zafer için tekrar mücadele edeceğiz.”