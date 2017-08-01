TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Yönetici Haberleri

Assan Hanil Otomotiv’de Genel Müdürlük görevine Atacan Güner getirildi

Assan Hanil Otomotiv’de Genel Müdürlük görevine Atacan Güner getirildi

Tarih 01 Ağustos 2017, 11:45

Otomotiv yan sanayinin önemli ana parça tedarikçilerinden olan Assan Hanil’in Genel Müdürlük görevine Atacan Güner getirildi.

Çalışma hayatına 2002 yılında Ford Otosan’da Proses Mühendisi olarak başlayan Atacan Güner, 2003 yılında Toyota’da Ar-Ge Malzeme Mühendisi olarak görev aldı. 2005 - 2012 yılları arasında Toyota İngiltere ve Toyota’nın Brüksel’de bulunan Avrupa Merkezi’nde satın alma departmanında çeşitli görevler üstlenen Güner, 2012 yılında Toyota Türkiye’de Satın Alma Müdürü olarak çalıştı 2014 yılında otomotiv yan sanayinin önemli ana parça tedarikçilerinden olan Assan Hanil ailesine katılan Atacan Güner, sırası ile Tedarik Zinciri Direktörü ve Ticaret Direktörü görevlerinde bulundu.

Ağustos 2017 itibariyle Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş Genel Müdürü görevine getirilen Atacan Güner, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunudur, Maltepe Üniversitesi’nde MBA öğrenimini tamamlamıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Yönetici Haberleri

TP Endüstriyel'e yeni Pazarlama Müdürü

 TP Endüstriyel'e yeni Pazarlama Müdürü Pirelli Endüstriyel Lastikler'in üreticisi TP Endüstriyel ve Ticari Lastikleri A.Ş'nin Yeni Pazarlama Müdür...

Anadolu Isuzu'ya yeni atama

 Anadolu Isuzu'ya yeni atama Selda Çelik, Anadolu Isuzu'da Pazarlama ve Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme birimlerinin başına getirildi.

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Tırsan’ın yeni yatırımının düşündürdükleri

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x