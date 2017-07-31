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Mercedes-Benz Türk’ün 2.El ticaret hacmi 2017 yılında da büyümeye devam ediyor

31 Temmuz 2017, 17:22

Mercedes-Benz Türk, pazardaki daralmaya rağmen, 2017 yılının ilk yarısında 2.El otobüs ve kamyonda 1.458 adetlik satış rakamına ulaşarak geçen senenin aynı dönemine göre satışlarını 35% arttırdı.