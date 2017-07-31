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Mercedes-Benz Türk’ün 2.El ticaret hacmi 2017 yılında da büyümeye devam ediyor
31 Temmuz 2017, 17:22
Mercedes-Benz Türk, pazardaki daralmaya rağmen, 2017 yılının ilk yarısında 2.El otobüs ve kamyonda 1.458 adetlik satış rakamına ulaşarak geçen senenin aynı dönemine göre satışlarını 35% arttırdı.
Sektörde 50.yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk’ün 2009 yılında başlattığı 2.El faaliyetleri, 2017 yılının ilk yarısında da istikrarlı büyümesini devam ettirdi.
Hacmi ve önemi giderek artan 2.El pazarına güvenilirlik ve kurumsallık getirmek üzere Ocak 2009 tarihinde faaliyetlerine başlayan Mercedes-Benz Türk 2.El faaliyetleri, büyümesine devam ediyor. Otobüs pazarında ‘BusStore’, kamyon pazarında ‘TruckStore’ markasıyla 2.El faaliyetlerini sürdüren şirketin 2017 yılının ilk yarısında 2.El araç satışları, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 35 oranında arttı. 2017 Haziran ayı itibariyle ‘TruckStore’ markası altında 1.213 adet kamyon, ‘BusStore’ markası altında 245 adet otobüs olmak üzere, toplam 1.458 adetlik satış rakamına ulaştı. 2016 yılının aynı döneminde bu rakam 1.088 adet seviyelerinde gerçekleşmişti.
Mercedes-Benz Türk, 2.El Faaliyetleri Daimler grubunda örnek
Sektördeki daralmaya rağmen satışlarını artıran şirket, ‘TruckStore’ ve ‘BusStore’ markalarıyla sergilediği hızlı gelişim ve yüksek performans ile ana şirketi Daimler AG’ye örnek olma özelliğini koruyor. TruckStore ve BusStore Türkiye, 2017 yılının ilk altı ayında gerçekleştirdiği satış performansı ile Daimler genelinde dünya çapında 2. sıradaki yerini korudu. Ayrıca BusStore, her marka ve model araç sunarak, ihracat pazarlarına yönelik tüm ticari fırsat ve potansiyelleri de değerlendiriyor.
“Kaliteli ve güvenilir hizmetlerimizle farklılaşıyoruz”
2.El ticari araç pazarında güvenilirlik, hizmet çeşitliliği ve sunulan kalite ile müşterilerinin ilk tercih ettiği pazar lideri ve öncü marka olmayı hedeflediklerini belirten Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs 2.El Müdürü Osman Nuri Aksoy, “2.El pazarındaki markalarımız, gerek satış öncesi, gerek satış sonrasında daima müşterilerimizin yanında olmayı ve onlara azami destek sağlamayı bir ilke olarak benimsiyor. Ekiplerimiz alım-satımda devir, noter ve ruhsat gibi işlemleri, müşteri adına takibini yapıp en güvenli ve hızlı şekilde sonuçlandırarak sektörde fark yaratıyor. Bunun yanı sıra her 2.El taşıt, Mercedes-Benz kalite anlayışı ile uzmanlarımız tarafından detaylı ekspertiz sürecinden geçirilirken, araç kondisyon bilgileri şeffaf şekilde alım-satım aşamasında müşterilerimizle paylaşılıyor. Bu kapsamlı hizmetlerimiz sayesinde daralan pazara rağmen 2017 yılını 200 milyon Avro ciro ile kapatmayı hedefliyoruz. Mercedes-Benz’in 50.yılında 2.El satış faaliyetleri markalarımızla müşterilerimize tek elden tam hizmet verebiliyor olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.
“2.El otobüs ve kamyonların Türkiye’den ihracatı önemli bir ivme kazanıyor”
“Mercedes-Benz Türk 2.El faaliyetleri kapsamında son günlerde hızla kapasitesi artan ihracat kalemi sektörün önemli gelişmelerinden birisi” şeklinde bilgi veren Osman Nuri Aksoy, “hem 2.El otobüs hem 2.El kamyonlarının ihracına başladık. Özellikle otobüs ihracı alanında hızlı bir gelişme yaşanıyor. 2011 yılından bu yana BusStore dünyasında artarak ilerleyen ihracat ağı şu ana kadar Almanya, Gürcistan, Yunanistan, Hollanda, Azerbaycan, Makedonya, Romanya, KKTC ve Bulgaristan’a kadar uzanıyor” dedi.
“Yeni yönetmelikle 2.El’de standart yükselecek”
Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs 2.El Müdürü Osman Nuri Aksoy, Türkiye’de 2.El faaliyetlerini belirli bir düzene oturtmak amacıyla yeni bir yönetmelik üzerinde çalışıldığını ifade etti. Osman Nuri Aksoy, “2.El faaliyeti kapsamında çalışacak olan kurumların araçlarını belirli standartlarda sergilemeleri, bir sertifikaya sahip olmaları, satış elemanlarının sertifikalandırılması, satılan araçların arkasında durabilmeleri gibi kriterler konusunda çalışmalar mevcut. Mercedes-Benz Türk olarak bu konuda bizler de derneklerimiz üzerinden fikir ve önerilerimizi sorumlular ile paylaştık. Yeni dönemde yeni düzenlemelerle sektörümüzün bir adım ileriye taşınacağına gönülden inanıyoruz. Bu gelişmeleri sektör adına olumlu adımlar olarak nitelendiriyoruz” şeklinde konuştu.
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