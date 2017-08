Akıllı, çevreci, güvenli ve düşük maliyetli

Anasayfa » Yenilenebilir Hareket

Anadolu Isuzu geleceğin toplu taşıma aracını ve akıllı mobilite çalışmalarını tanıttı.





Tuğrul Arıkan : En ileri teknolojilerle üretim yapabilme kapasitesine sahibiz

Elektrikli toplu taşıma aracı:

Düşük maliyetli, güvenli, konforlu, çevreci, sessiz ve akıllı...









Elektrikli ve akıllı mobilite sistemine sahip toplu taşıma aracının özellikleri



Elektrikli toplu taşıma aracı şehirlere ne değer katacak?

Anadolu Isuzu, Ar-Ge merkezinde yüzde yüz Türk tasarımcı ve mühendisler tarafından geliştirilme çalışmalarına başlanan yeni elektrikli toplu taşıma aracını ve bu araçta kullanılacak akıllı teknolojileri Türkiye’nin dört bir yanından gelen belediye başkanlarına tanıttı. Yeni elektrikli toplu ulaşım aracının tanıtım toplantısına Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Erzurum Milletvekili Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu sözcüsü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan ile şirket yöneticileri ve çalışanları katıldı.Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin üretim gücüne 33 yıldır katkıda bulunduklarını vurgulayarak, Anadolu Isuzu’nun sektördeki konumuna dikkat çekti: “Anadolu Isuzu kalitesiyle; midibüs, otobüs, kamyon, kamyonet ve pick-up’ların dünyadaki üretim merkezlerinden biri olarak, 23 yıldır ihracat yapıyoruz. Bugün Fransa’dan İtalya’ya, İspanya’dan Litvanya’ya kadar onlarca Avrupa ülkesinde ve Afrika’nın dahil olduğu diğer kıtalarında, Türk tasarımcı ve mühendislerinin geliştirdiği ve Anadolu Isuzu fabrikalarında üretilen araçların satılmasından, ülke ekonomisine yaptığımız katkıdan gurur duyuyoruz. 12 yıldır ülkemizin Midibüs İhracat Şampiyonuyuz. Önemli bir yatırımla hayata geçirdiğimiz 6220 m2 kapalı alana sahip Ar-Ge merkezimiz ile çalışmalarımıza tüm hızla devam ediyoruz. Bugün, ithal çözümlere ihtiyaç duymadan en ileri teknolojilerle üretim yapabilme kapasitesine sahibiz.”“Ulaşımın geleceği için biz Anadolu Isuzu olarak üretime hazırız” diyen Arıkan konuşmasına şöyle devam etti: “Artık, yeni sanayi devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti, Akıllı Şehirler çağındayız. Alışılagelmiş çözümlerin dışına çıkan, daha özgür bir dünyada yaşıyoruz. Şehirleşmenin hızla yükseldiği bu modern hayat, bir yandan da ulaşımı karmaşıklaştırıyor. Günümüzde raylı sistemlerin çok daha konforlu olduğunu ve herkesin hayali olduğunu görüyoruz. Ancak her kentin, yüksek yatırım maliyetleri nedeniyle bu hayallerini gerçekleştirme imkânı yok. Bugün ideal ulaşım sistemi; düşük işletim, yatırım ve bakım maliyeti olan, uzun ömürlü, yüksek kapasiteli, güvenli, konforlu, çevreci, sessiz ve en önemlisi akıllı olarak tanımlanıyor. İşte tam bu noktada Anadolu Isuzu olarak, belediyelere kentlerinin ulaşımını rahatlatmak için tüm bu özellikleri içeren yeni bir çözüm sunmak için çalışmalara başladık. Dünyada toplu taşıma araçlarında önemli bir aşamaya imza atarak, 24 metre uzunluğunda, çift körüklü ve 300 yolcu taşıma kapasitesine sahip elektrikli toplu taşıma aracımızı geliştirmeye başlıyoruz. Akıllı mobilite sistemine sahip elektrikli toplu taşıma araçlarımızın, düşük yatırım ve işletim maliyetleriyle kentlerin ulaşım sorununa çare olacağına inanıyoruz. Türkiye için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz.”• Yoğun nüfusa sahip olmayan kentler için, raylı sistem yerine; düşük maliyetli, çevreye zarar vermeyen ve yüksek yolcu taşıma kapasitesine sahip şekilde tasarlanıyor.• Yüzde yüz elektrikli ve akıllı mobilite sistemlerini kullanması öngörülüyor.• Üzerinden bir kabloya bağlı olmadan hareket edebilecek.• Makul yatırım, işletim ve bakım maliyetiyle, kişi başı maliyetleri de düşürecek.• Araç ve şarj istasyonu dışında yeni bir yatırıma ihtiyaç duymayacak.• Raylı sistemlerin aksine, bakımı istenilen yerde yapılabilecek.• Akıllı teknolojileri sayesinde, arızalar ortaya çıkmadan giderilebilecek. Böylelikle aracın ömrünü uzatmak da mümkün olacak.• Raylı sistem standartlarında, sessiz ve titreşimsiz hareketiyle yolcularına yüksek konfor yaşatacak.• Sıfır emisyon, solar kolektörler ile tasarruf sağlayan donanımlarıyla belediyelerin çevreci çalışmalarına destek verecek.• Aracın tavanında bulunan güneş panelleri ek elektrik sağlayarak, ana sistem dışındaki sistemlerin çalışmasında verimliliği artıracak. Bu sayede araç yenilenebilir enerji kaynaklarından da faydalanabilecek. Güneş enerjisiyle kendi klima gücünü elde eden araç yine Anadolu Isuzu mühendislerinin geliştireceği şarj istasyonlarıyla çok düşük maliyetle şarj edilebilecek.• Akıllı teknolojiler; aracın durağa kaç dakika sonra varacağını bildirecek. Öndeki otobüs, yolda bir kaza veya sıkışıklık olduğunda arkadaki otobüse haber verecek.• Hangi aracın ne kadar doluluk oranıyla hangi durağa ne zaman geleceğinden, ısıtma-soğutma sistemlerinin optimizasyonuna kadar birçok konu akıllı teknolojiler sayesinde gerçek olacak.• Ortada çift körüğe sahip olan bu toplu taşıma aracında yolcuların kullanabileceği Wi-Fi, USB şarj üniteleri gibi detaylar da yer alabilecek. Bu ve benzeri teknolojiler, belediyelerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda elektrikli toplu taşıma aracına eklenebilecek.• Elektrikli toplu taşıma aracı aynı zamanda tüm yüksek teknolojili güvenlik özelliklerine de sahip olacak. Yolcu güvenliği için yaya tanıma, bisiklet sürücülerini algılama, önüne bir engel çıktığında otomatik fren yaparak sürücüyü uyaran sistemler, araç takip gibi uygulamalar belediyelere ihtiyaçları doğrultusunda sunulacak.• Aracın dış kısmında yer alan ekranlarla o şehre ait bilgiler verilip, reklam alınabilecek.Tamamen verimlilik üzerine kurulu “Akıllı Mobilite” sistemi sayesinde, yüksek teknolojiyle donatılmış olan araç halkın ulaşımını kolaylaştıracak ve konforunu artıracak.Küresel ısınma artık önemli bir tehdit ve ülkeler ciddi önlemler alıyor. Elektrikli toplu taşıma araçları dünyada sadece ekonomik olması açısından değil, sürdürülebilir bir dünya için de tercih ediliyor. Elektrikli otobüs çevreye zarar vermeyecek. Şehrin ve insanların nefes almasını sağlayacak.Şehirlerdeki otobüs, minibüs kirlilikleri azalacak. Daha sessiz, daha temiz ve daha modern bir taşıma sistemi şehirleri rahatlatacak.Fosil yakıtlar gelecekte tükenecek ancak elektrik her zaman var olacak. Bu yüzden geleceğin teknolojisini uygulamanın avantajı yaşanacak.Elektrikli araç kullanan belediyeler, her açıdan olduğu kadar prestij açısından da diğer belediyelerin önüne geçecek.