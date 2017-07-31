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Bornova´nın en hızlısı Tanrıverdi oldu

Bornova´nın en hızlısı Tanrıverdi oldu

Tarih 31 Temmuz 2017, 12:52

2017 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 5. ayak yarışı Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından gerçekleştirildi.

2017 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 5. ayak yarışı Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından gerçekleştirildi. İzmir'in Bornova ilçesindeki Kayadibi Köyü'ne çıkan 5,10 km. uzunluğundaki parkurda 3 çıkış olarak koşulan yarışta, 4 ayrı kategoride İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Sakarya ve Ankara illerinden 15 sporcu mücadele etti.

Kategori 1'de Citroen Saxo VTS ile Bursa'dan Engin Apaydın birinci olurken, ikinciliği Fiat Palio ile Ankara'dan Ramazan Ekiz ve üçüncülüğü de Renault 11 Flash ile İzmir'den Aydoğan Savcıer elde etti.

Kategori 2'de Peugeot 208 R2 ile Kocaeli'den Ferhat Tanrıbilir birincilik serisine Bornova'da devam ederken, Opel Astra GSI ile Ankara'dan Çağlar Ünüvar ikinci ve Citroen Saxo VTS ile İstanbul'dan Sinan Dündar üçüncü olarak podyumu tamamlayan isimler oldular.

Kategori 3'te Mitsubishi Lancer EVO IX ile şampiyonluğa adım adım yaklaşan Antalya’dan GP Garage My Team pilotu Okan Tanrıverdi bir kez daha podyumun en üst basamağında yer aldı ve aynı zamanda da en iyi zamanın sahibi olarak İzmir'den iki kupa ile ayrıldı. Renault Clio II Sport ile Ankara'dan Erdal Etyemez'in ikinciliğe uzandığı bu kategoride üçüncülüğü elde eden sporcu Peugeot 206 RC ile Sakarya'dan Yasin Güleç oldu.

Kategori 4'te Mazda RX-8 ile bu sezon yarışmaya başlayan İstanbul'dan Emin Cem Yalın birincilik kürsüsüne çıkarken ona ikinci sırada prototip Opel Corsa GSI otomobili ile Cem Yudulmaz eşlik etti. Bu yarış öncesinde şampiyona kategori lideri olan Efe Albağlar şanssız bir şekilde yoldan çıkarak kendi evindeki mücadeleden puansız ayrılırken, Kategori 1'de Evren Altunlu ve Kategori 2'de Önder Akcengiz yarışı tamamlayamayan diğer sporcular oldular.

2017 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 12-13 Ağustos 2017 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan 6. ayak yarışları ile devam edecek.




 

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