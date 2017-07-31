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Porsche Formula E’ye hazırlanıyor

Porsche Formula E’ye hazırlanıyor

Tarih 31 Temmuz 2017, 11:59

Porsche, motor sporları için yeni stratejisini belirledi. Marka, bu kapsamda geliştireceği elektrikli otomobillerle 2019 yılından itibaren Formula E’de yer alacak.

Porsche 2019 yılından itibaren Formula E’de boy gösterecek. Şirketin motor sporları stratejisindeki bu değişikliğin temelinde, 2025 stratejisi yer alıyor. Bu bağlamda şirket, safkan GT otomobillerinin yanı sıra, gücünün tamamını elektrikli motordan alan Mission E gibi tümüyle elektrikli spor otomobillere odaklanacak.

Porsche AG Araştırma ve Geliştirme İdari Kurulu Üyesi Michael Steiner, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Formula E’ye katılıp bu kategoride başarıya ulaşmak, Mission E olarak adlandırdığımız amacın doğal sonuçları. Şirketlerin kendi geliştirdikleri teknolojilerin kullanımlarına tanınan özgürlüğün giderek artıyor olması, Formula E’yi bizim için oldukça cazip kılıyor. Porsche alternatif, yenilikçi motor konseptleri üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Bizim için Formula E, çevreye duyarlılık, verimlilik ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda yüksek performans gösterecek otomobiller geliştirme çabasında en önemli rekabet ortamını temsil ediyor.” Porsche, kendi Formula E otomobilini tasarlamaya giden ilk adımları bu sene atmış durumda.

Uluslararası GT yarışlarına odaklanmayı sürdürecek olan Porsche, diğer yandan motor sporları stratejisi kapsamında GT klansmanında 911 RSR ile mücadele edeceği FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve şampiyonanın en önemli müsabakalarından olan Le Mans 24 Saat yarışına, American IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonasına ve diğer klasik, uzun mesafe yarışlarına yoğunlaşacak.

Tümüyle elektrikli ilk otomobil yarışı
Dünyanın ilk, tümüyle elektrikli otomobillere özgü yarış serisi olan Formula E, 13 Eylül 2014 tarihinde başladı. Formula 1’den de sorumlu olan Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA, Formula E’yi elektromobiliteyi desteklemek ve motor sporlarının gençler arasındaki popülerliğini artırmak amacıyla düzenliyor. Diğer motor sporları serilerinin aksine, Formula E’de sezonlar sonbaharda başlıyor ve yazın son buluyor. Yarışlar, büyük şehirlerin sokaklarında, özel olarak tasarlanmış pistlerde gerçekleştiriliyor, yani seyirciler spora değil, spor seyircilere geliyor. Elektromobilite, geleceğin mobilitesinde, özellikle kentsel ortamlar bağlamında önemli bir rol oynayan bir kavram.




 

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