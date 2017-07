TEMSA, Fotoğraf Festivali'ne davet ediyor

Anasayfa » Güncel

28 Temmuz 2017, 21:13

TEMSA, yepyeni bir etkinliğe imza atıyor. Hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki TEMSA sevdalılarını sosyal medya üzerinde buluşturacak bu etkinliğin sloganı ise ''Senin objektifinden TEMSA''





TEMSA otobüsleri yaşamın her anına tanık oluyor. Kentiçinde, şehirlerarasında, turizm taşımacılığında, işine giden personelin veya okuluna giden her öğrencinin yaşamına ortak oluyor, seyahat sürecine konfor ve keyif katıyor. Yaşamın her anının parçası haline gelen binlerce TEMSA otobüsü şimdi TEMSA Fotoğraf Festivali ile bir araya geliyor.

1 Ağustos – 30 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan TEMSA Fotoğraf Festivali’nde katılımcılar, #temsafest etiketi ile çektikleri resimleri paylaşabilecek. TEMSA Fotoğraf Festivali hem yurtiçi hem de yurtdışındaki her yaş grubunun paylaşımına açık.

TEMSA’nın serüvenine siz de ortak olun

TEMSA Fotoğraf Festivali ile herkesi TEMSA’nın serüvenine ortak olmaya çağırdıklarını belirten Kurumsal İletişim Müdürü Ebru Ersan, “Senin objektifinden TEMSA” sloganı ile 1 Ağustos’ta startını vereceğimiz festival, 30 Eylül’e kadar devam edecek. Katılımcılar çektikleri fotoğrafları #temsafest etiketi ile paylaşabilecek. TEMSA’nın her ürün grubuna yönelik paylaşımlar yapılabilecek. Bir kişinin birden fazla paylaşım yapma imkanı da bulunuyor. Çektikleri resimleri paylaşan her TEMSA sevdalısına sürpriz hediyelerimiz olacak. Hem yurtiçindeki hem yurtdışındaki bütün TEMSA sevdalılarını fotoğraf festivaline katılmaya davet ediyoruz. Bundan sonraki hedefimiz ise TEMSA Fotoğraf Festivali’ni geleneksel hale getirip, TEMSA sevdalıları ile buluşmaya devam etmek” dedi.