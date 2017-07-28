Malatya'da toplu ulaşımda Sultan City'li dönem başladı

Anasayfa » Piyasa

28 Temmuz 2017, 21:02

Otokar, şehir merkezinde toplu taşıma yapan minibüslerin Özel Halk Otobüsüne dönüştürülme projesi başlatan Malatya'ya 15 adetlik araç teslimatı gerçekleştirdi.





Otokar, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük şehirlerinden Malatya'ya 15 araçlık teslimat gerçekleştirdi. Ulaşımda dönüşüm yaşayan Malatya'nın filosuna kattığı Sultan City, şehir merkezi ile ilçeler arasındaki ulaşıma hız ve konfor katacak.

Artan nüfusu ve gelişen ekonomisi ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük şehirlerinden Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hizmet vermekte olan 27 otobüsün yerine kullanılacak Sultan City'lerin teslimatı Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen geniş katılımlı bir törenle gerçekleştirildi.

Sahip olduğu özellikler ve konforu ile toplu taşımacılığa yeni bir soluk getirecek Sultan City teslimat törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Akçadağ Minibüsçüler Odası Başkanı Ömer Güde, Otokar Genel Müdür Yardımcısı H. Basri Akgül, Otokar Otobüs Satış Grup Yöneticisi Murat Torun, Bölge Satış Yöneticisi Umut Parti, Otokar yetkili bayisi Demirşah Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Demir ve Satış Müdürü Emin Dicle katıldı.

Törende toplu taşımada başlatılan dönüşüm projesi ile yeni bir sürece girdiklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, "Bütün il genelini yeniden planlayarak, yeni yönetmelikler ile yeni bir düzen oluşturuyoruz. Merkezde de daha kaliteli ve konforlu bir ulaşımı sağlamaya çalışıyoruz. Temel amacımız kaliteli bir ulaşımı sağlayabilmek. Özel sektörde dolmuşçuluktan daha ziyade toplu taşımada bir kaliteye dönük, ileriye yönelik bir planlama yapıyoruz. Konforlu, kaliteli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir hizmet verebilmek amacıyla planlamalarımızı yürütüyoruz" açıklamasını yaptı. Akçadağ Minibüsçüler Odası Başkanı Ömer Güde ise Büyükşehir belediyesi tarafından başlatılan uygulama kapsamında minibüslerin otobüslere dönüştürülmesi nedeniyle mutluluklarını dile getirerek, Başkan Çakır'a teşekkür etti.

Malatya ulaşımında Otokar güvencesi ile üretilen şehiriçi yolcu taşımacılığının gözde aracı Sultan City'nin tercih edilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren ve MOTAŞ ile Akçadağ Minibüsçüler Odasına teşekkür eden Otokar Genel Müdür Yardımcısı H. Basri Akgül, "Türkiye'nin öncü otomotiv sanayi şirketi Otokar olarak geliştirdiğimiz araçlarımızı Türkiye'nin dört bir yanına satmakla kalmayıp, dünyanın 60 ülkesine ihraç ediyoruz. Araçlarımızın hepsi Avrupa standartlarında üretiliyor. Her geçen gün daha da güçlenen Malatya ulaşımı, düşük işletme giderleri, üst düzey konfor ve dayanıklılığa sahip Otokar Sultan City ile yeni bir soluk kazanacak. Malatya'da yaşanan ulaşım dönüşümünde Otokar'ın tercih edilmesinden büyük bir mutluluk duyduk. Yeni araçların hayırlı olmasını dileriz" dedi.