Michelin, ticari filo telematik servis sağlayıcısı NexTraq'ı satın aldı

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28 Temmuz 2017, 20:47

Michelin, ABD menşeili ticari filolar için telematik servis sağlayıcısı olan NexTraq şirketini satın alıyor.

Lastik sektöründe yeniliklerin önünü açan Michelin, teknolojik üstünlüğünü, Nextraq’ı satın alarak güçlendiriyor.

Bir otomobilin uzak bir yer ile arasındaki bilgi alışverişini sağlayan telematik sistemler alanında faaliyet gösteren Nextraq’ı bünyesine katan Michelin Grup, dijitalleşen dünyada lastik çözümleri alanında sunacağı yeni teknolojilerin de ipucunu vermiş oldu.

Global bir yakıt kartı ve iş gücü ödeme ürünleri tedarikçisi olan FLEETCOR Technologies’in iştiraki olan NexTraq, sürücü güvenliği, yakıt yönetimi ve filo verimliliğinin artırılması konusunda çözümler sunuyor. 2000 yılında kurulan şirket, kurulduğu günden bu yana pek çok küçük ticari araç filosu için GPS filo yönetim çözümleri sunan lider bir şirket konumuna geldi.

Nextraq satın alması ile ilgili konuşan Michelin America Ağır Vasıta Lastikleri Operasyonlarından Sorumlu BaşkanRalph Dimenna, “Dünya çapında hızla büyüyen bir iş kolu olan telematik ve filo yönetimi hizmetleri, Michelin Grubu’nun genel planları içerisinde büyük bir önemli teşkil ediyor. Bu satın alma işleminin ardından NexTraq’ın operasyonel gelirini neredeyse yüzde 400 oranında büyütmeyi ve büyük bir kazanç elde etmeyi başardık.” dedi.

117 çalışana, yaklaşık 7.000 filo müşterisine ve 116.000 bireysel aboneye sahip olan NexTraq, Michelin bünyesinde bağımsız olarak faaliyet gösterecek.