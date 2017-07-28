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Rize Ses Turizm'in tercihi TEMSA Maraton
28 Temmuz 2017, 20:41
1 adet Temsa Maraton, Bölge Satış Yöneticisi Sonat Demirci tarafından Rize Ses Turizm İstanbul Bölge Müdürü Kenan Temizkan'a teslim edildi.
TEMSA Maraton şehirlerarası firmaların tercihi olmaya devam ediyor. İstanbul Otogarı’ndaki TEMSA merkezinde düzenlenen törenle 1 adet Temsa Maraton, Bölge Satış Yöneticisi Sonat Demirci tarafından Rize Ses Turizm İstanbul Bölge Müdürü Kenan Temizkan’a teslim edildi.
Bu yıl sezon hareketliliğinin geçen yıla göre çok daha iyi seviyelerde geçtiğine dikkat çeken Kenan Temizkan, “Biz de bu hareketlilik doğrultusunda otobüs yatırımlarımıza devam ediyoruz. Müşterilerimize en son teknolojiye sahip, konfor düzeyi yüksek otobüslerle hizmet vermek hedefiyle ilerliyoruz. Bu doğrultuda hem yolcularımızın beklentilerine cevap veren yüksek konfor özelliğine sahip hem kaptan şoförlerimizin istediği üst düzey güvenlik donanımına sahip, hem de bizim beklentimiz olan işletme maliyetinde sağladığı avantajlar ile TEMSA Maraton yatırım planında öne çıktı. Ayrıca şunu özellikle belirtmek isterim: TEMSA’nın satış sonrası hizmet süreçlerinden de çok memnunuz. Bu aldığımız araç ile filomuzdaki TEMSA sayısı 3 oldu. Önümüzdeki süreçte yeni yatırım planlarımız da var. Yeter ki, yolculuklardaki artış bu seviyelerde devam etsin” dedi.
Firmalar TEMSA yatırımları ile hedeflerini büyütüyor
TEMSA Bölge Satış Yöneticisi Sonat Demirci de, “Sektörde bu yaz sezonunda yaşanan hareketlilik ile yüzler gülüyor. Sektör mensupları da artan yolcu talebine cevap verebilmek için yeni yatırım planları içerisinde. Rize Ses Turizm de TEMSA yatırımları ile hedeflerini sürekli büyüten bir firma. Firmanın filosunda hizmet veren TEMSA araç sayısı bu teslimatla 3 oldu. TEMSA Maraton araçların sahip olduğu özellikler ve işletme sürecinde sağlanan avantajlar kullanıcıları yeni yatırımlarında da Maraton’a yönlendiriyor. Rize Ses Turizm ile önümüzdeki süreçte işbirliğimiz devam edecek. Yeni Maraton aracın firmaya hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyorum” dedi.
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