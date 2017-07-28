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Artık Rolls-Royce'un sekizinci kuşak 'Yeni Phantom' dönemi başladı

Artık Rolls-Royce'un sekizinci kuşak 'Yeni Phantom' dönemi başladı

Tarih 28 Temmuz 2017, 20:35

27 Temmuz akşamı, 3 boyutlu lüks Mimari'nin otomobil dünyasındaki ilk örneği Rolls-Royce Phantom VIII. tüm dünyaya canlı yayında tanıtıldı.

Lüks otomobil endüstrisinde devrim niteliğindeki Yeni Phantom’un DNA'sı, modern tasarımı ve iş dünyası tarzını ortak bir bağ ile birbirine bağladı.

Yeni Phantom ‘a yakından bir bakalım…

-Rolls-Royce'un ünlü "sihirli halı sürüşü" yeni nesil kendinden dengeleyici hava süspansiyonunun sonucu olarak gelişiyor. Süspansiyon, elektronik olarak kontrol edilen amortisör ayarlama sistemini sürekli değiştirmesinden dolayı, her saniye için milyonlarca hesaplama yapıyor. Böylece süspansiyon kusursuz dengeleniyor. Ön cama, yolu daha iyi görmek için stereo kamera sistemi entegre ediliyor ve Rolls-Royce ,neslini bir sihirli halı yolculuğuna çıkarıyor.

- "Kucaklama" özelliği sayesinde Yeni Phantom'a zahmetsizce biniliyor.Kullanıcılarının sensöre hafifçe dokunmalarıyla, bir asistan veya vale eşliğinde arabanın kapısı tutuluyormuş gibi kendiliğinden kapanıyor.

- "Takım elbise" özelliği, Rolls-Royce'un diğer modelleriyle kıyaslandığında, konforu ve zerafeti yeniden tanımlıyor.

- "Galeri" özelliği, lüks için benzersiz konsept oluşturuyor. Aracın gösterge paneli son 100 yıl içinde ilk kez yeniden yorumlandı. 18. Yüzyıl zenginlerinin kendilerine ait sanat eserlerini her yolculukta yanlarında taşıma gibi bir alışkanlıkları vardı. Sanat, yeni Phantom'un iç dünyasının merkezine yerleştiriliyor. Koleksiyonerler bir galerinin genişliğini yansıtan, tamamen kişiselleştirilmiş sanat eserlerini de sipariş edebiliyorlar.

- Yenilenmiş 6.75 litrelik ikiz V12 motor sayesinde yeni Phantom'un kalbi sessizce atıyor. Dünyanın en sessiz motoru ünvanını alıyor.

Ceo Torsten Müller özel gecede yaptığı konuşmasında şunları söyledi : "Vardığımız bu sonuç, Rolls-Royce'un kaderi ile ilgili bize kesin bir berraklık sağladı. Her biri lüks alanında birer uzman olan Rolls-Royce müşterileri, her seferinde kişisel isteklerde bulundular. Bizler de son derece kararlı bir şekilde bu isteklere cevap verdik."

Mühendislik müdürü Philiph Koehn ‘’ Markanın bugün ve gelecekte lüks araç sektörünün en önde gelen markası olmasının anahtarı yeni "lüks mimarisi". Yeni Phantom'dan başlayarak, Ghost, Wraith ve Dawn'ın yeni modellerinde de uygulanacak bu mimariyle Rolls-Royce'un geleceği şekillenecek.’’ yorumunda bulundu.

Tasarım müdürü Gilles Taylor ise "Phantom VIII’in üç boyutlu mimarisi hem iyi bir başlangıç noktası, hem de ilham kaynağı oldu. Ama biz daha fazlasını yapmak istiyoruz." dedi.

Phantom Henry Royce tarafından 1925 yılında ilk tanıttıldığından bugüne kadar geçen zaman dilimi boyunca, duayenler tarafından hep "dünyanın en iyi otomobili’’ olarak nitelendirildi.Rolls-Royce'un bu ünvanı elde etmesinin ardında; Vizyon sahibi mühendisliği, estetik duyarlılığı,dünyanın önde gelen lüks aracının nasıl olması gerektiğine dair analiz yetisine sahip derin anlayışı saklıdır.

 

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