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Mercedes-Benz, Avrupa Basketbol Şampiyonası etkinlik sponsoru oldu

Mercedes-Benz, Avrupa Basketbol Şampiyonası etkinlik sponsoru oldu

Tarih 28 Temmuz 2017, 20:24

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile 16 yıldır işbirliği yapan Mercedes-Benz Türk, Türkiye'nin de ev sahipliğinde düzenlenecek 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın etkinlik sponsoru oldu.

Bu yıl 50. yıl dönümünü kutlayan Mercedes-Benz Türk, Türkiye’nin de ev sahiplerinden biri olduğu 2017 FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın etkinlik sponsoru oldu. 2001 yılından beri Türk Milli Basketbol Takımları resmi sponsorluğunu sürdüren Mercedes-Benz Türk, Türk basketbolu için bu önemli organizasyonda Türk Basketbol Federasyonu TBF ile işbirliği yapıyor. 31 Ağustos’ta başlayıp 17 Eylül’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak final maçıyla bitecek organizasyon için Mercedes-Benz Türk, otomobil, hafif ticari araç ve otobüsten oluşan 100 araçlık bir filo sağlıyor.

Finaller İstanbul’da oynanacak

Tarihinde ilk kez 4 farklı ülke, Romanya, Finlandiya, İsrail ve Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak, bir grubun tüm maçları ve finalleri ise İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 2017 FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye Basketbol Federasyonu, FIBA ve katılımcıların kullanımı için Mercedes-Benz Türk tarafından 35 adet otomobil, 47 adet hafif ticari araç ve 18 otobüs tahsis edildi.

Mercedes-Benz Türk tüm takımlara şimdiden başarılar diliyor

2001 yılında başlatılan Türkiye Milli Basketbol Takımları sponsorluğunu gururla sürdüren Mercedes-Benz Türk, Milli Takımların resmi sponsoru olarak hem federasyona hem de A Basketbol Milli Takımına destek olmaktan onur duyduğunu açıkladı. Bu yıl 50. Yıl dönümünü kutlayan Mercedes-Benz Türk, başta Türkiye olmak üzere şampiyonaya katılacak tüm takımlara başarılar diliyor.

 

 

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