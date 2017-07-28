Thermo King'den yaza özel kampanya

Üniteyi koruyan ve ilk günkü performansın elde edilmesini sağlayan orijinal yedek parçalar, Thermo King üniteleri gibi en zorlu testlerden geçiriliyor. Uzun ömürlü yedek parçalar işletme maliyetlerini en aza indirirken, üniteden maksimum performans elde edilmesini sağlıyor.

Satış sonrası servis hizmetlerinde yedek parça kampanyası başlatan Thermo King, belirli yedek parçalarda yüzde 50’ye varan indirimler gerçekleştiriyor. Kampanya, tüm Thermo King Yetkili Servislerinde 30 Eylül 2017 tarihine kadar geçerli olacak.

Türkiye'nin en çok tercih edilen soğutucu ünite markası Thermo King, Satış Sonrası Servis hizmetlerinde kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.