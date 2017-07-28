Kale Grubu 60. kuruluş yıldönümünü törenlerle kutladı

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28 Temmuz 2017, 18:15

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın da katılım gösterdiği törenlerde, 60 yıldır her sene bir temel atmayı ye da açılış yapmayı gelenek haline getiren Kale Grubu, bu sene de yeni sinterfleks fabrikasının açılışını yaptı.





Sanayinin Anadolu’ya yayılmasının öncülerinden olan Kale Grubu, 60. kuruluş yıldönümünü doğduğu topraklar olan Çanakkale’nin Çan ilçesinde düzenlenen törenlerle kutladı. 6o yıldır her sene bir temel atmayı ye da açılış yapmayı gelenek haline getiren Kale Grubu, bu sene de yeni sinterfleks fabrikasının açılışını yaptı.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Türk sanayiinin duayenlerinden Dr. İbrahim Bodur’un, 27 Temmuz 1957 tarihinde temellerini attığı Kale Grubu’nun 60. Kuruluş Yıldönümü ve geleneksel Seramik Bayramı, üç gün süren törenlerle kutlandı. Kale Grubu’nun temellerinin atıldığı Çanakkale’nin Çan ilçesindeki Kaleseramik fabrikalarında yapılan törenlere, yurtiçinde farklı illerden çok sayıda iş ortağı ve bayinin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden 63 yabancı iş ortağı katılım sağladı. Törenlerde Kale Grubu’na 5 yıl ila 60 yıl arasında hizmet etmiş çalışanlar ve bayiler kıdem ödüllerini alırken bu sene, Kale Grubu’na 25 yıl ve üstü emek veren 33 kişiye plaket verildi.

60. Yılında Kale’den bir ilk daha

Her yıl 27 Temmuz’u Anadolu’da sanayileşmenin bayramı olarak da kutlayan, bir temel atan ya da bir tesis açan Kale Grubu, bu yıl da bu geleneği devam ettirdi. Geçen sene 27 Temmuz Seramik Bayramı’nda temeli atılan, Kale’nin 30 milyon liralık yatırımı 2. Sinterfleks fabrikasının açılışı yapıldı. Gruba 120X360 cm ebadında ince karo üretme kabiliyeti kazandıran bu yatırım, sinterflex üretim kapasitesini ikiye katladı ve 69 kişiye ilave istihdam sağladı. 2013 yılında enerjide en verimli tesis seçilen ve her geçen sene çevreye duyarlı faaliyetlerini ileri taşıyan Kaleseramik fabrikası ile birlikte Kale Grubu sürdürülebilir kalkınma vizyonu doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Kaleseramik fabrikasının baca gazı, Çan’da 100 dönüm arazide sosyal girişim projesi olarak tasarlanan serada kullanılacak.

İbrahim Bodur mirası projeleri

Kale Grubu, 60. Yılda Kurucusu ve Onursal Başkanı İbrahim Bodur’un anısına üç ayrı etkinliğe imza atıyor. Çanakkale’nin bir akıllı şehre dönüşmesi için başlatılan “Aklım Fikrim Çanakkale” projesinde yol haritası raporu tamamlandı. İkinci fazda ise akıllı şehir vizyonunun uygulayıcılarla paylaşılması hedefleniyor. İbrahim Bodur’un çok sevdiği çocuklar için bir Çocuk Bilim Merkezi kurma çalışmalarına başlandı. Konseptinin paydaşlarla birlikte oluşturulduğu ve dünyadaki iyi örneklerden de ilham alınan Çocuk Bilim Merkeziyle merak eden, keşfeden ve teknoloji üreten yeni İbrahim Bodurların yetişmesine fırsat yaratılarak sadece Çanakkale’ye değil, ülkenin geleceğine yatırım hedefleniyor. Kısaca "STEAM" denilen bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik eğitiminde farklı platform ve kuruluşlarla işbirliğini her fırsatta destekleyen Kale Grubu, Çocuk Bilim Merkezi ile de deneyim kısmına hizmet edecek. Çocuk Bilim Merkezi, 1991 yılında kurulan Dr. (h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı çatısı altında hayata geçirilecek.

İbrahim Bodur’un sanayici kimliğine ek olarak insana yatırımı merkez alan cesur girişimci kimliğini ön plana çıkarmak üzere, bu yıldan itibaren İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü verilmesi kararlaştırıldı. İbrahim Bodur ruhunu yaşatacak, adına yaraşır bir ödül verilerek, bu topraklardan sosyal fayda yaratacak nice yeni nesil sosyal girişimcilerin, İbrahim Bodur’ların çıkması ve sosyal girişimci ekosisteminin güçlenmesi hedefleniyor.

“Yeni sulara yelken açma vakti”

Törende konuşan Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu’nun 60. kuruluş yıldönümünün sevincini ve haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, ”Biz alın teri ile ilmik ilmik dokunmuş 60 yıllık bir sanayi kervanının yolcularıyız. Rahmetli kurucumuz, babam İbrahim Bodur’dan devraldığımız sorumluluğu daha yükseklere çıkarma kararlılığıyla daha da büyük hedeflerin peşinde koşuyoruz. Hayallerimiz de sorumluluğumuz da bugün eskisinden daha büyük. Bu bilinçle şimdi yeni ufuklara yelken açma zamanı” dedi.

Kale Grubu’nun, “Ticaret bireyleri, sanayi toplumları kalkındırır” düsturundan hareketle daima sanayiyi odak aldığını, kolay kazanca hiç tevessül etmediğini söyleyen Zeynep Bodur Okyay, “Rahmetli İbrahim Bodur Çanakkale’de bir sanayi geleneği yeşertmeyi başarabilmiş ender kişilerden biri. Onun vizyonu doğrultusunda, Kale Grubu, içinde olduğu sektörlerde ilkleri gerçekleştirerek, daha 1970’lerde AR-GE merkezi kurarak, teknoloji yatırımı yaparak, 100’ü aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirerek, ilgili pazarlarda lokalleşme yönünde cesur adımlar atarak ülke sanayisine yön vermiştir. Bundan sonra da gerek geleneksel sanayilerin dönüşümünde gerekse ileri teknoloji yatırımların ülkeye kazandırılmasında kritik rol oynamaya devam edecektir” diye konuştu.

İbrahim Bodur’un Türkiye’nin ve Kale Grubu’nun geleceğini “Türkiye artık sadece üretim merkezi olmaktan çıkmalı; yenilikçiliği de içeren yeni bir yapıya kavuşmalıdır” sözleriyle çizdiğini hatırlatan Zeynep Bodur Okyay, “Yapı grubunda birçok ilke ve yenilikçi ürün ve hizmete imza attık. Savunma ve havacılık sanayiinde pek çok yerli tasarım ve üretim projesini hayata geçirdik, geçiriyoruz. Son olarak İngiliz Rolls-Royce ile Türkiye’de uçak motorları üretmek için kurduğumuz ortaklık, ülkemizin tasarım, geliştirme ve üretim kabiliyetlerini geliştirmesi açısından önemli ” dedi.