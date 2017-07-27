The Abraaj Group Netlog'a ortak oluyor

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27 Temmuz 2017, 18:16

Netlog büyümesini, daha da hızlandırmak için küresel yatırım şirketi The Abraaj Group'a hisse sattı. Abraaj, Netlog'un uluslararası büyümesi kadar, mevcut pazar pozisyonunun daha da güçlenmesine destek olacak.

Türkiye’nin en büyük entegre lojistik şirketi ve soğuk zincir lojistiği lideri Netlog, büyümesini hızlandırıyor. Bu amaçla, gelişen pazarlarda faaliyet gösteren öncü bir özel sermaye şirketi olan The Abraaj Group’a (“Abraaj”) azınlık hissesi satan Netlog; üç yılda üç kat büyümeyi hedefliyor. Taraflar, ortaklık için imzaları attı.

Bugün (27 Temmuz Perşembe) Netlog Dolapdere merkezinde düzenlenen imza törenine Netlog Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak, Netlog Genel Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, The Abraaj Group Ortağı, Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Selçuk Yorgancıoğlu ve The Abraaj Group Ortaklarından Omar Syed katıldı.

İmzaların atılmasının ardından ‘Biz üç kuşaktır taşımacılık ve lojistiğe gönül vermiş bireyleriz. Lojistikte Türkiye’den bir dünya markası çıkarmak hedefiyle bu adımları atıyoruz’ şeklinde konuşan Şahap Çak, “Kurulduğu 2003 yılından bu yana sürekli büyüyerek bugün Türkiye’nin ilk 100 şirketi arasına giren Netlog, Abraaj ile beraber yeni ve heyecanlı bir yolculuğa başlıyor” dedi. Çak, “Abraaj, Netlog yönetim ekibinin şirkete kattığı değeri takdir ediyor ve büyüme vizyonumuza tamamen katılıyor. Abraaj’ın ekspertizinden istifade ederek, hedef piyasalarımızdaki önde gelen lojistik oyuncusu olma vizyonumuzu yerine getirmek istiyoruz.” diye konuştu.

'Aynı kararlılığı paylaşan bir ortaklık kurduk'

Netlog Grubu Başkan Yardımcısı Gökalp Çak da hisse devriyle ilgili olarak; “2003’ten bu yana gösterdiği büyüme trendi ile Netlog; hem Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketlerinden birisi oldu hem de sunduğu katma değerli hizmetler ile en geniş hizmet yelpazesi sunan lojistik şirketi haline geldi” dedi. Önlerinde agresif bir yatırım ve yapılanma süreci olduğunun altını çizen Gökalp Çak, şunları söyledi: “Abraaj ile Netlog’u Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da e-ticaret, soğuk zincir lojistiği ve entegre tedarik zinciri yönetimi gibi katma değeri yüksek alanlarda genişletmek ve büyümesini ivmelendirmek için aynı kararlılığı paylaşan bir ortaklık kurduk. Altyapımızı daha da güçlendirmeye, çalışanlarımıza, onların eğitimine ve lojistik sektörüne yönelik teknolojilere yatırım yapmaya, yüksek katma değerli şirketler satın almaya devam edeceğiz. Abraaj ise şirketin kurumsal yönetiminin gelişmesine, çevre ve sosyal standartların hayata geçirilmesine destek verecek. Attığımız bu adımların sonuçları ülkemiz ekonomisine ve vizyonuna da büyük katkılar sağlayacaktır.”

'Abraaj’ın Türkiye’deki 10’uncu yatırımı olacak’

The Abraaj Group Ortağı, Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Selçuk Yorgancıoğlu ise; ‘Netlog ile ortaklığımız Abraaj’ın Türkiye’deki 10’uncu yatırımı olacak’ diyerek sözlerini şöyle tamamladı; “Bu yatırım, Türkiye ekonomisinin uzun vadede cazip temellere sahip olduğuna inancımızın göstergesidir. Netlog ile olan ortaklığımız, sağlam temellere oturmuş, büyüme trendine sahip ve daha da başarılı olmaya açık olan bu sektörde güçlü şirketler ile ortaklık yapma stratejimiz ile örtüşüyor. Türkiye’nin jeostratejik konumu, ülkenin dinamik şirketlerinin uluslararası arenada da büyümesi için fırsatlar ortaya çıkmasını sağlıyor.”

Son olarak konuşan The Abraaj Group Ortaklarından Omar Syed ise özetle şunları söyledi: “Abraaj olarak tüketici odaklı, güçlü büyüme göstermiş sektörlerde ortaklıklar kuruyoruz. Netlog, Türkiye’de en büyük olmasının yanında en çeşitli çözüm yelpazesi olan lojistik şirketi. Başarısı kanıtlanmış bir iş modeline ve çok güçlü bir yönetim ekibine sahip. Şirket’in pazardaki konumunu ilerleterek küresel seviyede lider oyunculardan biri olmak için doğru konumlandığına güvenimiz tam.”