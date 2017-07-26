Mercedes'in 'Yıldız Kızlar'ı İstanbul'da buluştu

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26 Temmuz 2017, 19:10

Mercedes-Benz Türk ve ÇYDD'nin 13 yıldır yürüttüğü ''Her Kızımız Bir Yıldız'' eğitime destek projesi kapsamında desteklenen öğrencilerden bir grup, İstanbul'da bir araya geldi.



Mercedes-Benz Türk ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD), 2004 yılında hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi kapsamında desteklenen öğrencilerden bir grup, geleneksel İstanbul buluşmasında bir araya geldi.

Kesintisiz olarak 13 yıldır devam eden proje kapsamında bugün 56 ilde, 200’ü üniversite olmak üzere, toplam 1200 kız öğrenciye eğitim bursu veriliyor. Proje desteği ile eğitimini tamamlayan kızlar, bugün Mercedes-Benz Türk mavi yakalı kadın çalışan sayısının %10’unu oluşturuyor.

Yıldız Kızlar ile bir araya gelen Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Şirketimizin kuruluşunun 50. yıldönümünü kutladığımız 2017 yılında, ‘Her Kızımız Bir Yıldız‘ projesi 13. yılını tamamladı. Projemize verdiğimiz destek her geçen yıl gelişerek daha uzun yıllar devam edecek” şeklinde konuştu.

Türkiye’de kuruluşunun 50. yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk’ün, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile birlikte toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle 2004 yılında hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi devam ediyor. Proje kapsamında desteklenen kız öğrencilerden bir grup, geleneksel bir etkinlik olan yaz buluşması için bu yıl da bir hafta boyunca İstanbul’da ağırlandı.

Her yıl farklı illerden davet edilen öğrenciler bu yıl, Kırklareli, Sinop, Uşak, Burdur ve Mersin’den geldi. Bir haftalık program kapsamında Prof. Dr. Türkan Saylan’ın mezarını ziyaret eden Yıldız Kızlar, daha sonra Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nı gezerek Mercedes-Benz Türk yönetim ekibi ve Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün ile tanışma imkânı buldular. İstanbul’da bulundukları sürede çeşitli müzeleri ziyaret eden Yıldız Kızlar, İstanbul Boğazı’nda tekne turuna da çıkarak şehrin Boğaz hattındaki tarihi yapılarını görme ve tanıma fırsatını da buldular.

Proje kapsamında Feriye Lokantası’nda düzenlenen basın buluşmasına ise Yıldız Kızlar’ın yanı sıra Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin yöneticileri katıldı. Kahvaltı sırasında ziyarete Bolu’dan katılan bir bursiyer katılımcılara keman dinletisi sundu.

Sülün: “Desteğimiz uzun yıllar devam edecek”

Toplantıya ev sahipliği yapan Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, Yıldız Kızlar ile her yıl olduğu gibi bu yıl da bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Şirketimizin kuruluşunun 50. yıldönümünü kutladığımız 2017 yılında, ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ projesi 13. yılını tamamladı. Bugüne kadar yürüttüğümüz en uzun soluklu çalışmalardan biri olan ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ kurumsal sosyal sorumluluk projemize verdiğimiz desteğin her geçen yıl gelişerek daha uzun yıllar devam edeceğini bilmenizi isterim. Sevgili kızlarımız, azminiz ve başarılarınız ile gurur duyuyoruz. Gelecekte topluma önemli katkılarınız olacak; biz buna inanıyoruz. Sizlerin de kendinize güvenmenizi, zorluklarla mücadele etmenizi ve toplumda hak ettiğiniz yere gelebilmenizi diliyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak yetişmenizde az da olsa bir katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Bu vesileyle burada sizlerin huzurunda projeye olan katkılarından ötürü Sayın Prof. Aysel Çelikel ve ekibine, bayilerimize ve Mercedes-Benz Türk ailesine tekrar teşekkür ediyorum. Yıldız Kızlarımız, hepinize gelecekte başarılar diliyorum.”

Prof. Dr. Çelikel: “Kız çocuklarının eğitimi için geliştirilen çok anlamlı bir proje…”

ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel ise “Her çocuğun, her insanın çağdaş bir eğitime ve insana yaraşır bir yaşam biçimine hakkı olduğu bilinciyle, uzun yıllardır toplum hizmeti veriyoruz. Her Kızımız Bir Yıldız projesi eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanamayan kız çocuklarının eğitimi için geliştirilen çok anlamlı bir proje. Kız çocuklarının okullaşması çocuk yaştaki evliliklerin önlenmesinin tek yoludur. Toplumun gelişmesinde kız çocuklarının ve kadınların eğitimi için verilen katkı çok değerlidir. Bugüne kadar binlerce kızımız bu büyük projeden yararlandı ve yararlanmaya devam ediyor. Mercedes- Benz Türk A.Ş. Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün’e, daha önceki yöneticilere ve projenin yürütülmesinde emeği geçen Mercedes’li ve ÇYDD’li bütün arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Yıldız Kızlar: “Mercedes-Benz Türk bize çok önemli bir fırsat sundu”

Mezun olduktan sonra Mercedes-Benz Türk’te istihdam edilen, “Her Kızımız Bir Yıldız” projesinin bursiyerleri Yasemin Güngör ve Merve Kula da toplantıda konuşma yaptı.

Yasemin Güngör, toplantıda yaptığı konuşmada “Mercedes-Benz Türk’ten burs alarak şu an çalıştığım pozisyona gelebildim. Bu proje, sadece maddi değil, manevi anlamda da bizi destekledi. İçimdeki potansiyeli keşfetmeme imkân tanıdılar, özgüven sahibi bir birey oldum, yeteneklerimi geliştirdim. Bu destekle tamamladığım eğitimimin ardından Mercedes Benz Türk’te mavi yaka personel olarak işe başladım. Fakat durmadım ve çalışmaya devam ettim, kendimi geliştirdim ve şu an Mercedes-Benz Türk’ün 2. el otobüs satış bölümü BusStore’da, Satış Operasyon ve Satış Destek biriminde memur olarak çalışıyorum. Şirketimin desteği ile dil kursuna gidiyorum. Size de sakın pes etmeyin demek istiyorum; isteklerinizin peşinden koşun” dedi.

Merve Kula ise “‘Her Kızımız Bir Yıldız’ projesinin 2004 yılında burs verilen ilk yıldız kızlarından biriyim. 2006 yılında stajyer olarak girdiğim Mercedes-Benz Türk’te daha sonra imalat bölümünde kadroya alındım. Orada çalışırken kendime yeni bir hedef daha belirledim: Beyaz yaka yani memur kadrosunda çalışmak yeni hedefimdi. 8 yılın sonunda azmimin ve başarımın mükâfatını aldım ve memur oldum. Bundan tam 13 yıl önce bana bir fırsat verildi ve bunu en iyi şekilde değerlendirmem gerekiyordu. Mercedes-Benz Türk ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bana ve binlerce kıza bu fırsatı sundu. Bana ve kız öğrencilere verdikleri destek için burada Mercedes-Benz Türk ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Eğitimde kız çocuklarına fırsat eşitliği

Türkiye’de kuruluşunun 50. yılını kutlayan ve toplam yatırımı 1 milyar Avro’yu geçen Mercedes-Benz Türk, “Her Kızımız Bir Yıldız” projesini 2004 yılında, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile birlikte toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle hayata geçirdi. Projenin amacı; olanakları kısıtlı, ancak çalışkan ve kısa sürede meslek sahibi olmayı amaçlayan ilköğretim okulu mezunu kız çocuklarını mesleki eğitime teşvik etmek. Kız çocuklarının eğitime katılımını artırma ve eğitimde cinsiyet eşitliğine katkı sunma çalışmaları kapsamında, meslek lisesi öğrencilerine burs veren Mercedes-Benz Türk, burslu kız çocuklarına staj imkânı sağlıyor ve mezuniyet sonrasında başarılı olanları şirket ihtiyaçları doğrultusunda istihdam ediyor.

56 ilden 1200 kız öğrenciye burs veriliyor

İlk dönemde motor, elektrik/elektronik, torna/tesviye, makina ressamlığı ve bilgisayar branşlarında mesleki eğitime öncelik verilen “Her Kızımız Bir Yıldız” projesinde aradan geçen 13 yılda farklı bölümlerde de burs imkânı sağlandı. Mercedes-Benz Türk’ün yanı sıra yan sanayi firmaları, bayiler ve Mercedes-Benz Türk çalışanlarının da destek verdiği projede şu anda, liseli öğrencilere sağlanan bursların %68‘i teknik lise bursu, %13‘ü sanat, kalan kısmı ise sağlık ve diğer bölümlere verilen burslardan oluşuyor.

Mesleki eğitimin yanı sıra kişisel gelişim de destekleniyor

Maddi desteğin yanı sıra kız çocuklarının yıldızlaşmasında ilginin, ekip ruhunun, cesaretin ve özgüvenin de çok büyük rolü olduğuna inanan Mercedes-Benz Türk, burs verdiği kız öğrencilerle yaşadıkları illerde bir araya gelerek, onları eğitimleri ve meslek sahibi olmaları yönünde yüreklendiriyor. Bu ziyaretlerde, İstanbul’dan gelen bir uzman ile uygulanan yaratıcı drama çalışmalarıyla Yıldız Kızlar’ın kişisel gelişimlerine katkıda bulunuluyor. Mercedes-Benz Türk, her ay farklı bir şehre giderek 56 ilde bulunan tüm Yıldız Kızlarla buluşmayı hedefliyor.

Özgeçmiş bankası ile iletişim sürdürülüyor

Bugüne kadar “Her Kızımız Bir Yıldız” projesinin desteği ile eğitimini tamamlayan 21 Yıldız Kız’a Mercedes-Benz Türk bünyesinde iş imkânı sağlandı. Yıldız Kızlar’ın 13‘ü Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, 8’i ise Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda görev yapıyor.

Yıldız Kızlar’a Mercedes-Benz Türk ve bayilerinde staj ve iş imkânı sağlayabilmek amacıyla Proje kapsamında 2016 yılında önemli bir adım daha atılarak özel bir özgeçmiş bankası kuruldu. Önemli bir veri bankası haline gelen bu platform aracılığıyla Mercedes-Benz Türk ve bayileri, uygun iş pozisyonlarında istihdam edilmek üzere bankada özgeçmişleri bulunan bursiyerlere ulaşıyor. Özgeçmiş bankası sayesinde bursiyerlerle mezuniyetlerinden sonra da iletişimde kalınarak süreklilik sağlanmış oluyor.

“Her Kızımız Bir Yıldız” projesi 2006 yılında Platin Dergisi’nin “En İyi Sosyal Sorumluluk Kategorisinde” Zirvedekiler Ödülü’nü, 2007 yılında Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) “Eğitim Kategorisinde” En İyi Sosyal Sorumluluk Altın Pusula Ödülü’nü, 2010 yılında ise Otomotiv Distrübütörleri Derneği (ODD) “ODD Satış İletişim Kategorisinde” 2010 Gladyatörleri Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü’nü kazandı.