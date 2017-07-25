SAF-Holland‘ın zirve buluşması; Havalı süspansiyona havalı amortisör

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25 Temmuz 2017, 17:11

SAF-Holland'ın merkez ve farklı ülke yöneticileri ile treyler pazarının sayısal büyüklük ve gelişme özelliği gösteren ülkelerinden basın temsilcilerinin 2017 buluşması İsviçre'de gerçekleşti.

Saf-Holland davetine Avrupa'nın farklı ülkelerinden gazeteciler davet edildi. Dergimizin katıldığı ürün tanıtımında Bilal Azizoğlu ve EMEA Bölgesi Sorumlusu Alexander Geis Saf-Hollan'ın şirket profili ve yeni ürünleri hakkında bilgi verdi.

Baş Mühendis Dr. Stefan Wallmeier diyorki;







Adaptif havalı amortisör

Değişen ne?

Avantajlar ;

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Taşıyanlar Dergisi Yayın Yönetmenimiz Vahit Mahmatlı İsviçre toplantısına Saf-Holland Türkiye Yöneticisi Bilal Azizoğlu ile birlikte katıldılar.

Farklı ülkelerde satış, servis, yedek parça ve hizmet sunan firmalar, ürün, hizmet ve marka kültürünün tanınması için çalışanları, bayileri ve müşterilerine yönelik özel toplantılar ve buluşmalar düzenleniyorlar. Bu toplantılar yeni iş hayatının en önemli parçalarından birini oluşturuyor. Römork ve yarı römorkları için dingil, ayak ve 5. teker üretimi ile tanınan SAF-Holland da İsviçre'da böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Başta Avrupa ülkeleri ile ABD olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde ürünleri kullanılan SAF-Holland'ın SAF markalı dingilleri hem Avrupa pazarında önemli bir paya sahip, hem de firmanın toplam cirosu içinde yüksek bir yere sahip.Avrupa'da Almanya dışında ilk dingil üretim tesisini Türkiye'de, Düzce'de kuran ve Mart 2017 tarihinde üretimini başlatan SAF-Holland'ın Türkiye Genel Müdürü Bilal Azizoğlu, buradaki faaliyetlerini şöyle anlatıyor: "Organizasyonumuzu oluşturduk. Türkiye pazarı ile birlikte ihracat pazarlarının ihtiyaçlarının karşılıyoruz. Türkiye treyler pazarında ortaya çıkan daralmaya rağmen tedarik, üretim, kalite kontrol sevkiyat ve müşteri ilişkilerinde istediğimiz başarıya ulaştık. Üretim ve sektörle ilişkiler anlamında bir zorluk yaşamadık. İç pazarın büyümesi ve istikrarını koruması, çevre ülkeler ile birlikte Avrupa’ya yönelik olarak treyler ihracatının artması en temel isteğimizdir.”2017 basın etkinliğinin için İsviçre Alplerinin zirvesi seçilmiş. Katılımcılar farklılıklarla dolu, birkaç saat içinde dört mevsimin yaşandığı bir bölgenin en önemli yerleşim merkezi olan Interlaken'de buluştular.SAF-Holland yöneticileri ve davetlileri, yeni ürünle tanışmak için 2970 metre yükseklikteki İsviçre Alplerinde teleferikle Schithorn zirvesine çıktılar. Nefes kesen uçurumlara, insanların ulaşımına ve kullanımına uygun, son derece dikkat ve özenle korunmuş Heidi’nin ülkesinde doğanın değişmediğine tanıklık ederek, teleferik değiştirerek bu zirve yolculuğunu yaptılar. Binlerce turisti ağırlayan bölgede ve çevresinde gözlerimiz tek bir boş su şişesi, uçuşan veya otlara takılan plastik poşet ya da kağıt parçasına görmedi... Atılanları toplayan görevlilere rastlamamız, bize insanlık için bu da mümkünmüş duygusu yaşattı.Shilthorn sadece yüksekliği, dumanlı tepelere, temmuzda küçük buzulları, kar tepeleri ile ilginç değil... Çalışma azmi ve tutkusu ile burada yapılan seyir terasları ve döner kule, James Bond filminin çekimine ev sahipliği yapan zirvenin sinema imgeleri de hem soğuk savaş günlerinin dünyasını hatırlatıyor hem de yeni 007 filmlerine ilgi ve heyecan katıyor.SAF-Holland’ın konuklarını 1912 yılında inşa edilen ve 7 km'lik bir tüneli de kapsayan, çok dik yamaçları çıkan demir yolu da büyüledi. Bu mühendislik başarısı, çalışma azmi ile kuş uçmaz bir noktaya ulaşan dişli raylarla zirveye ulaşan bir demiryolu yapma, işletme ve bu başarıyı 100 yılı aşkın bir süredir sürdürme fikri katılımcıları çok etkiledi.zirvesine ulaşılan yolda, eşsiz manzaralar eşliğinde çalışma ve azmin neleri başaracağını düşünerek, şaşırarak zirveye ulaştık. Zirvede oluşturulan; dağcılık faaliyetleri, meteoroloji istasyonu, buzul altı yaya tüneli, buraya binlerce turist çekiyor ve bunların büyük bölümü Çinli ve Hindistanlı...Ürünlerimiz için sürdürülebilirlik, güvenilirlik, hafiflik ve ekonomiklik çok önemli. Bugün gelinen noktada ürünlerimizin imalatından tam çalışma süresince oluşan karbondioksit salınımını ölçüyoruz. Çünkü toplam karbondioksit salınımının %95'i bizim yani otomotiv ürünlerinin kullanımında olduğu dönemde oluşmuştur.Bizim ürünlerimizin ağırlığı da çekicinin daha fazla dizel yakmasına neden oluyor. Bunun için 1 kg dahi ağırlığı azaltırsak tonlarca korbondioksit salınımını azaltıyoruz.Bir kere kısa vadede mevcut ürünlerimizi iyileştirmemiz lazım. Orta vadede yeni teknolojilere girmemiz lazım. Bu gün gördüğünüz yağ yerin, hava kullanan ürünler devreye almak gibi. Biraz daha ileri bakarsak 10 /15 yıl sonra otonom sürüşü destekleyen ne varsa bizde bunları destekleyeceğiz. Böylece servis bakımdan da avantajlar elde edeceğiz.Bugün tüm dünya için aks üretiyoruz, ama Avrupa için farklı, ABD için farklı, Brezilya için farklı akslar üretiyoruz. Çin pazarı için akslar farklı. Ortadoğu bölgesinde de farklı akslar üretiyoruz. Farklılıklar genelde tarihten geliyor. Pazarın kendi gelişimine bağlı olarak değişen ihtiyaçlardan kaynaklanıyor. Türkiye'de üretilen ve kullanılan akslar Avrupa'dakilerle birebir aynı. Çünkü yasalar ve yol şartları aynı. Bizim iki farklı sistemimiz var istenilen belgeler açısından. Birisi Kuzey Amerika pazarı, diğeri Avrupa pazarı için..yeni ürünü tanıtımına havalı süspansiyonun tarihini özetleyerek başladı ve şunları söyledi: Hava, otomotive ve lastiklerle girdi. Havalı lastik daha önceleri de yani 1845 yıllarında bile kendisine kullanım yeri bulmuştu, fabrika üretimi ise 1900 yılında oldu. Bir teknoloji atılımı ile dolma lastik tekerlekten havalı lastiği olan tekerleğe geçiş gerçekleşti. Bunun yapılması ile arabaların tekerlekleri çok daha güvenli bir şekilde yolda yürümeye başladı. Çünkü artık dolma tekerlek değil, içinde basınçlı havanın olduğu bir lastiğe sahip olunmuştu.Bundan sonraki teknoloji de ise bu lastik ve hava ile yapılanlar daha da ilginçleçti. Ve şasi ile tekerlek arasına havalı amortisörler takıldı. Bu ilk defa 1925 yılında gerçekleştirildi. Tatra aracın arka aksında bu sistem kullanıldı. Daha sonra tüm araçlarda havalı amortisörler yerini aldı.Yeni geliştirdiğimiz sistem ise her aksta 6 kilo ağırlıktan tasarruf ediyoruz. Havayı süspansiyon körüğüne veriyoruz. Sistem yükle uyumlu... Ayrıca amortisör genelde üç yılda bir değiştiriliyordu ama artık hava körüğünde böyle bir durum olmayacak.Adaptif Hava Sistemi adını verdiğimiz bir sistemden bahsediyoruz. Burada teknoloji değişiyor, çünkü emilim kuvvetleri normal olarak bir yağ ile sönümleniyordu, şimdi havalı amortisör sistemi komple körük içerisinde bulunuyor. İki hava bölümü var; birisi aşağı bölümde yer alıyor, diğeri ise piston içerisinde ve yukarda yer alıyor.Pistonun başında ise valfler bulunuyor. Hava valfler sayesinde üst ve alt bölüm arasında hareket ediyor. Valfler sayesinde hareket ettirilen hava ile de amortisör kuvvetleri ortaya çıkıyor.Yeni havalı süspansiyon az bakım gerektiriyor ve ağırlık olarak da öncekilere göre daha hafif oluyor. Aks ve süspansiyon sistemi başına ağırlıktan 6 kilogram tasarruf ediyoruz. Ayrıca burada bir olanak daha ortaya çıkıyor; o da şok emilimine ihtiyaç duyulmaması. Havalı körükler hava basıncı ile görevini yerine getiriyor ve taşıdığınız yüke göre her şey ayarlanıyor.Yükü koruyan amortisör (Üstyapı çok az ivmeleniyor)Yüksüz yarı römorklar olduğunda, amortisörler aşırı darbe emilimi yapmıyor.Treyler başına 18 kilogram ağırlık tasarrufu.Şasilerin standart bağlantı yerlerinden adaptasyon sağlanıyor.