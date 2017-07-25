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Ağır nakliye uzmanı Yalçın Dorse teslimatlara devam ediyor
25 Temmuz 2017, 13:11
Lowbed üretiminde uzmanlaşan ve uzmanlığını yeni ürün ve yeni müşterilerle artıran Yalçın Dorse teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor.
Lowbed üretiminde uzmanlaşan ve uzmanlığını yeni ürün ve yeni müşterilerle artıran Yalçın Dorse geniş ürün yelpazesi ile teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor.
Yurt içi teslimatlarını sürdüren Yalçın Dorse'nin yurt dışı pazarlara yaptığı teslimatlar da devam ediyor bu teslimatlara Danimarka teslimatıda eklendi.
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