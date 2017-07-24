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Michelin'den güç koşullarda güvenli sürüş önerileri
24 Temmuz 2017, 17:27
Michelin, olumsuz koşullar altında bile yol, yaya ve yolcu güvenliğini sağlayarak güvenli sürüş bilincini oluşturacak ipuçları veriyor.
Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, lastik sektöründe 100 yılı aşkın deneyimiyle, sürücülere performans, güvenlik, yakıt tasarrufu ve dayanıklılık sunuyor. Michelin güç koşullar altında bile en büyük sorumluluk alanlarından biri olan yol, yaya ve yolcu güvenliği sağlamak için sürücülere ipuçları veriyor.
Görüş mesafesini ışığa ve karanlığa göre ayarlayınız
Aracı sürerken sürücülerin gözleri ışık ve karanlığa alışmak için zamana ihtiyaç duyar. Arkadaki otomobillerin ışıklarının gözlerinizi kamaştırmasını azaltmak için dikiz aynasının açısını değiştirin.
Virajlarda su birikintilerine dikkat edin
Islak yollarda meydana gelen kazaların %99’u, yolda az miktarda su birikintisi olduğunda meydana gelir. Küçük de olsa yolda gördüğünüz su birikintilerinde dikkati elden bırakmayın.
Çamurlu yollarda araçların lastik izini takip edin
Çamurlu yollarda veya arazide sürerken aracınızı durdurunuz ve hareket etmeden önce çamurun sertliği ve derinliğini kontrol edin. Çamurun derinliğini ve kıvamını ölçmek için diğer araçların lastik izlerini takip etmeye özen gösterin.
Dikkatinizi yola odaklayın
Çok rüzgârlı havalarda seyrederken hızınızı azaltın ve ani frenlere hazır olun, dikkatinizi yola odaklayın. Bütün pencereleri kapatın, açık olan pencereden görüşü etkileyebilecek olan toz gibi hava ile taşınan zerrecikleri gibi maddeler içeriye çekebilir Eğer taşıtınızda yük taşıyorsanız, güvenli bir şekilde bağladığınızdan emin olun.
Sisli havalarda kısa ve sis farlarınızı unutmayın
Sisli havalarda sürücüler en çok görüş mesafesinin azalmasından olumsuz yönde etkilenir. Bu nedenle öncelikle kısa farlarınızı, sis farlarınızı açın ve önünüzde seyreden araçlarla aranızda güvenli bir fren mesafesi bırakarak, hız sınırlarına uyun. Sollama yapmamaya özen gösterin.
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