Crafter Okul sezonu başlıyor

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24 Temmuz 2017, 15:24

Okul dönemi öncesi yeni araç satın almayı düşünenler için özel avantajlarla sunulan Crafter Okul, çift turbo motoru, düşük yakıt tüketimi, orijinal üst yapısı ve sunduğu güvenlik donanımlarıyla, kullanıcısından yolcusuna kadar, okul servisinden beklenen her türlü ihtiyaca cevap veriyor.

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ne uygun olarak tasarlanan ve herhangi bir ek düzenleme gerektirmeyen Crafter Okul, okul servislerinden beklenen her türlü ihtiyaca cevap veriyor: Lüks segment koltuklar, körüklü ve ısıtmalı sürücü koltuğu, hız sabitleyici, radyo kumandalı direksiyon, orijinal iç kaplama, sis farı, manuel açılabilen acil çıkış kapağı, arka yolcu bölümü camlarında özel perde sistemi ve kameralı görüntü sistemi gibi standart donanımlarıyla fark yaratıyor. EU6 motorlu Crafter Okul modellerinde ayrıca otomatik yanan farlar, yağmur sensörü ve eve geliş-evden çıkış aydınlatma sistemi gibi konfor öğeleri de bulunuyor.Crafter Okul, standart olarak sunduğu aktif güvenlik özellikleriyle de etkileyici: ESP viraj dengeleme sistemi, ABS, ASR (anti patinaj sistemi), BAS (fren yardımcısı), Hill Holder (yokuş yukarı kalkış yardımı), USC (viraj içine savrulma kontrolü), ROM (devrilme koruması), RMI (denge kaybı koruması) bu güvenlik sistemlerinden bazıları. Ayrıca körüklü sürücü koltuğu da sürücünün rahatını ve güvenliğini sağlıyor.Crafter Okul, kendini ispatlamış, güçlü ve yakıt yönünden verimli dört silindirli çift turbo 2.0 TDI Euro 6 dizel motorla sunuluyor. 163 PS güç üreten motor, şehir dışında 100 kilometrede 6.7 lt tüketim değeriyle fark yaratıyor.20 bin km bakım aralığıyla düşük işletim maliyeti ve ekonomik kullanım imkanı da sunan Crafter Okul, her bakımda sadece 7 litre yağ değişimine ihtiyaç duyarak bakım maliyetlerini de düşürüyor. Crafter Okul, 12 yıl paslanmazlık, 3 yıl boya, 2 yıl sınırsız km + 1 yıl için 250 bin km’ye kadar araç ve üst yapı garantisi ile sınıfının en uzun garanti değerlerini sunuyor.Crafter Okul, aracını yenileyecek olan ve yeni araç satın alacak olan kullanıcılar için Ağustos ayı boyunca, sınırlı sayıda araç için okul sezonuna özel fırsatlarla satışa sunuluyor.