Pirelli 2018 takvimi sahne arkası fotoğrafları yayınlandı

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

24 Temmuz 2017, 15:08

Pirelli’nin artık efsaneleşen ve her yıl merakla beklenen takviminin yeni sayısının sahne arkası fotoğrafları gün yüzüne çıktı.

Çekimleri İngiltere'nin en ünlü moda fotoğrafçılarından biri olan Tim Walker tarafından gerçekleştirilen Pirelli 2018 Takvimi’nin teması “Alice Harikalar Diyarı” olacak.Pirelli Takvimi’nin 45. Sayısının Londra’da gerçekleştirilen çekimlerinin sahne arkası fotoğrafları ve videoları gün yüzüne çıktı. İngiltere'nin en ünlü moda fotoğrafçılarından biri olan Tim Walker tarafından çekilen ve Vogue editörü Edward Enninful tarafından tasarlanan çekimlerin teması“Alice Harikalar Diyarı” oldu.Resmi olarak 1964 yılında doğan takvimin 45. sayısı olan 2018 edisyonu, Tim Walker tarafından çekildi. İngiliz fotoğrafçının çekimlerini Londra’da gerçekleştirdiği takvim, Alman fotoğrafçı Peter Lindbergh’in imza attığı 2017 edisyonunun ardından geldi.John Tenniel’in illüstürasyonları ve Lewis Caroll’un orijinal kitabından esinlenerek hayata geçirilen Alice Harikalar Diyarı konseptinin seçilmesinin arkasındaki neden ise: “Herhangi bir kız kendi masallarına sahip olmalıdır”.Pirelli 2018 Takvimi’nin dikkat çekici bir diğer özelliği ise tüm yetenekler Afrika kökenli isimlerden oluşuyor. Pirelli Takvimi tarihinde bu bir ilk değil. 1987 tarihinde çekimlerde de sadece Afrika kökenli yetenekler ile çalışılmıştı. Naomi Campbell, RuPaul, Whoopi Goldberg, Adwoa Aboah, Lupita Nyong'o, King Owusu, Alpha Dia ve Puff Daddy gibi ünlü isimlerin yer aldığı Pirelli 2018 Takvimi’nde Alice rolünü Sudan asıllı Avustralyalı manken Duckie Thot üstleniyor.Sahne arkası ve konsepti paylaşılan Pirelli 2018 Takvimi’nin kendisi ise Kasım ayında New York’ta yapılacak özel bir etkinlik sonrasında tanıtılacak.ADUT AKECH, Sudan asıllı Avustralyalı model: Kupa KraliçesiADWOA ABOAH, Gana asıllı Britanyalı model ve feminist aktivist: TweedledeeALPHA DIA, Senegal asıllı Alman model: 5 numaralı iskambil kağıdıDJİMON HOUNSOU, Benin asıllı Amerikalı aktör ve model: Kupa KralıDUCKİE THOT, Güney Sudan asıllı Avustralyalı: AliceKING OWUSU, Britanyalı Model: Tweedledum: 2 numaralı iskambil kağıdıLIL YACHTY, Amerikalı rap şarkıcısı: Kraliçe MuhafızıLUPITA NYONG’O, Meksika asıllı Kenyalı aktris: Tarla FaresiNAOMI CAMPBELL, Britanyalı süpermodel ve aktivist: CellâtRUPAUL, Amerikalı aktör şarkıcı, söz yazarı: Kupa KraliçesiSASHA LANE, Amerikalı Aktris: Mart TavşanıSEAN “DIDDY” COMBS, Amerikalı rap şarkıcısı, besteci, aktör, Müzik yapımcısı, girişimci: CellâtSLICK WOODS, Amerikalı Model: Çılgın ŞapkacıTHANDO HOPA, Güney Afrikalı Model ve Avukat: Kupa PrensesiWILSON ORYEMA, Britanyalı Model: 7 numaralı iskambil kağıdıWHOOPI GOLDBERG, Amerikalı Aktris, Komedyen, yazar ve televizyon sunucusu ve aktivist: DüşeşZOE BEDEAUX, Britanyalı moda stilisti, tasarımcı ve şarkıcı: TırtılCredit: Jaha Dukureh – Gambiyalı kadın hakları aktivistiTim Walker’ın fotoğrafları on yıldan uzun bir zamandır Vogue okuyucularını her sayıda büyülemeye devam ediyor. Görkemli sahneler ve romantik motifler, Walker’ın başkalarına benzemeyen farklı stilini karakterize ediyor. 15 yıldır fotoğrafa odaklanan Walker, son yıllarda hareketli filmler de çekiyor.1970’de İngiltere’de doğan Walker’ın fotoğraf merakı, üniversiteye başlamadan önce bir yıl çalıştığı Londra’daki Condé Nast kütüphanesinin Cecil Beaton arşivinde başladı. Exeter College of Art okulunda üç yıllık fotoğrafçılık eğitiminin ardından lisans diplomasını alan Walker, Yılın Bağımsız Genç Fotoğrafçısı olarak üçüncülük ödülüne layık görüldü.Walker, 1994’te mezun olduktan sonra bir süre Londra'da serbest fotoğrafçı asistanı olarak çalıştı ve ardından Richard Avedon’un tam zamanlı asistanı olmak üzere New York’a taşındı. İngiltere’ye geri döndüğünde başlangıçta İngiliz gazeteleri için portre ve belgesel çalışmaları üzerine yoğunlaştı. 25 yaşına geldiğinde Vogue için ilk moda temalı çekimlerini yaptı. O zamandan beri de derginin İngiliz, İtalyan ve Amerikan yayınlarının yanı sıra W Magazine ve LOVE Magazine için fotoğraf çekiyor.Walker ilk önemli sergisini 2008 yılında Londra’daki Design Museum’da düzenledi. Aynı yıl ‘Pictures’ adlı kitabı teNeues tarafından yayınlandı.Walker’ın ilk kısa filmi ‘The Lost Explorer’, 2010 yılında İsviçre’deki Locarno Film Festivali’nde gösterildi ve 2011 Chicago Birleşmiş Film Festivali’nde en iyi kısa metrajlı film ödülünü kazandı.Walker’ın ‘Storyteller’ adlı fotoğraf sergisi 2012’de Londra’daki Somerset House’da gerçekleşti. Sergiyle aynı adlı kitabı ‘Storyteller’ da aynı dönemde Thames ve Hudson tarafından yayınlandı. Walker’ın Lawrence Mynott ve Kit Hesketh-Harvey ile işbirliğinin ürünü ve büyükanneleri kutlama niteliğinde olan The Granny Alphabet adlı benzersiz portre ve illüstrasyon koleksiyonu 2013 yılında yayınlandı.Walker, 2008 yılında İngiliz Moda Konseyi’nin ‘Isabelle Blow Award for Fashion Creator’ ödülünü, 2009’da ise Uluslararası Fotoğraf Merkezi’nin Infinity Ödülünü aldı. Walker, 2012 yılında da Royal Photographic Society’nin Onursal Üyeliğine kabul edildi.Londra’daki Victoria & Albert Müzesi ve Ulusal Portre Galerisi, kalıcı koleksiyonlarında Walker’ın fotoğraflarını yer veriyor.Tim Walker Londra'da yaşıyor.