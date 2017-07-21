Topçam Turizm Tourliner ile yenileniyor

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21 Temmuz 2017, 18:35

Topçam Turizm, 2+2, 50 kişilik 2 adet yeni Tourliner otobüsü filosuna katarak yenilenme sürecini devam ettirdi.

Mart ayında Türkiye Lansmanı yapılan NEOPLAN’ın en yeni modeli NEOPLAN Tourliner, yolcuları ve işletmeleri memnun etmeye devam ediyor. Tanıtım için özel üretilen 3 adet özel renkli 2+1 VIP Tourliner’ı hemen lansman sonrasında filosuna katan Topçam Turizm, 2017 yılında Tokat’ ta büyük bir yenilenme ve modernizasyon hareketine başlamıştı. Topçam Turizm, bu seferde 2+2, 50 kişilik ferah koltuklu geniş oturma düzenine sahip 2 adet yeni Tourliner otobüsü filosuna katarak yenilenme sürecini devam ettirdi. Topçam Turizm’in satın aldığı yeni Tourliner’lar, MAN Ankara fabrikasında düzenlenen törenle teslim edildi.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu ve Bölge Müdürü Ufuk Demirer’in evsahipliği yaptığı törene, Topçam Turizm Filo Müdürü Suat Somuncu ve şirket yetkilileri de hazır bulundular.

Düzenlenen törende sembolik anahtarı Suat Somuncu’ya teslim eden MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, “Firmasına en genç ve en modern yeni nesil araçları katarak Tokat halkına, en iddialı hizmeti vermeyi hedefleyen Topçam Turizm’in bu doğrultuda uzun yıllardır MAN ve NEOPLAN otobüslerini tercih etmesi, bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Firma sahipleri Erkut Dizman ve kardeşi Olgun Dizman, Filo Müdürü Suat Somuncu ve tüm Topçam Turizm Ailesi, MAN Ailesinin birer üyeleri gibidir. Firmanın yenilenme ve dinamizm stratejisi ilk aldıkları 3 adet özel renkli otobüsle ve yeni aldıkları araçlardaki özel tasarım folyodan da anlaşılmaktadır. İş birliğimizin artarak uzun yıllar sürmesini diliyoruz” dedi.

Topçam Turizm Filo Müdürü Suat Somuncu da teslimat töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Aldığımız ilk 3 NEOPLAN yeni Tourliner’ı, Lansman sonrasında MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu ve Otobüs Satış Direktörü Can Cansu tarafından bizzat Tokat Otogarı’na getirilmesi ve teslim edilmesi, bizleri sonsuz memnun ve mutlu etmişti. Bu güzel ve anlamlı tören esnasında Tokat halkı Türkiye‘de ilk defa NEOPLAN yeni Tourliner ile tanışmanın keyfi ve gururunu yaşadı. Sonrasında ise bu otobüslerle yaptıkları seyahatlerden çok memnun kalmaları, çok doğru bir karar verdiğimizi ve yatırımlarımıza NEOPLAN Tourliner ile devam etmemiz gerektiğini bizlere gösterdi. Bizlere sürekli ve samimi yakınlık gösteren tüm MAN yetkililerine teşekkür ederiz.”

Sayısız avantajlarıyla, yolcusuna konfor, işletmecisine ekonomi sağlayan otobüs

Geleceğe bugünden gerçek kılan NEOPLAN yeni Tourliner, ileri teknolojisi ve benzersiz özellikleri ile bir yandan daha az emisyon salınımı sağlarken, diğer yandan da MAN TipMatic – otomatikleştirilmiş 12 ileri Easy-Start şanzımanı, 460 PS güçlü Euro 6C motoru ile önceki nesile göre %10 daha fazla yakıt tasarrufu sağlıyor. Yeni Tourliner’ın fark yaratan standartları arasında yer alan EfficientCruise ve EfficientRoll – Topografik Navigasyon sistemleri ile ise yakıt optimizasyonuna ekstra katkılar sağladığı gibi hem sürüş konforu sağlıyor, hem de motor ömrünü uzatıyor. Uzun bakım aralıkları ile de daha ekonomik işletme maliyetleri sunuyor. Yeni Tourliner’in benzersiz tasarımı ise etkileyci bir görünümün yanı sıra orta boy bir binek araca eşdeğer düşük rüzgar direnci ile de hem yakıt tasarrufu hem de, sürüş konforu ve güvenliği açısından önemli katkılar sağlıyor.

Yeni Tourliner’a her alanda tam puan…

Geleceğin güvenlik normlarını bugünden karşılayan yeni NEOPLAN Tourliner’ın yolcu bölümünde; koridorsuz zemin yapısı, 2+1 ve 2+2 oturma düzenine haiz ferah ve geniş özel koltukları, oldukça rahat diz mesafesi, genişleyen bagaj hacmi , standart uydu ve GPS antenleri ile seyahat konforunu en üst seviyede tutarak yolcu memnuniyeti sağlıyor.

NEOPLAN yeni Tourliner’da kokpit ve kaptan dinlenme bölümünde de önemli geliştirmeler yapıldı. Daha ferah ve geniş sürücü yatma yerinde klimanın da standart donanım içinde sunulması kaptanların dinlenme olanaklarını arttırıyor. Bi-Xenon farları ile kaptanlara ve yolculara çok daha kaliteli gece görüş alanı sunuyor.

Yeni Tourliner; ileri teknolojisi ve üstün nitelikleri ile daha yüksek performans, konfor elde edilmesine karşın yakıt ve emisyon değerlerinde elde edilen benzersiz kazanımlar, uzun bakım aralıkları ile olduğu kadar, yolcularda sağladığı yüksek memnuniyet ile de işletmecilerin çok kısa sürede yeni gözdesi oldu.

