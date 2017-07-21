Ford Sync Applink Paris Hackathon finaline gidecekler belirlendi

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21 Temmuz 2017, 18:20

Ford'un 25-26 Ekim'de Fransa'da gerçekleştireceği ''Ford Sync AppLink Paris Hackathon'' finaline gitmeye hak kazanan Türk girişimciler ve start-up'lar belirlendi.

Ford’un 25-26 Ekim’de Fransa’da gerçekleştireceği “Ford Sync AppLink Paris Hackathon” finaline gitmeye hak kazanan Türk girişimciler ve start-up’lar, Ford Otosan, Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS ve Endeavor Türkiye iş birliğiyle İstanbul’da gerçekleştirilen ön elemeler sonucunda belirlendi.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz’da Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirilen, toplam 13 ekibin katıldığı ön elemelerde 4 start-up Paris’e gitmeye hak kazandı. Türkiye’den Paris’e gitmeye hak kazanan girişimciler, 5 ülkedeki diğer girişimcilerle birlikte geleceğin araç içi teknolojileri için Ford ile çalışma ve çeşitli iş birlikleri gerçekleştirme fırsatı bulacak.

Ford Otosan, Türkiye’de kendine güvenen teknoloji girişimlerinin Ford’un global çaptaki Connected Vehicles (Bağlantılı Araçlar) ekosistemine dahil olmaları için İstanbul’da önemli bir etkinliğe imza attı. 20 Temmuz Perşembe günü Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirilen ön elemeler sonucunda, 25-26 Ekim’de Fransa’da gerçekleşecek “Ford Sync AppLink Paris Hackathon” finaline gidecek girişimciler ve start-up’lar, 7 kişiden oluşan bir jüri eşliğinde belirlendi.

Türkiye’den gelen başvurular, Ford’un Connected Vehicle Services & Business Development (Bağlantılı Araç Hizmetleri ve İş Geliştirme) birimi yöneticisi Scott Lyons’ın başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirilirken, adaylar 5 ana başlık altında sundukları yazılım/aplikasyon çözümleriyle katılım gösterdi. Sesli kitap sağlayıcısı Seslenen Kitap, araç verileri işleyicisi Arverus ve DriveBuddy, online yol yardım hizmeti Webçek Paris’teki finale katılmaya hak kazandılar.

Paris’e gitmeye hak kazanan ekipleri belirleyen 7 kişilik jüride; Scott Lyons (Ford Motor Company), Efe Erdem (Ford Otosan), Can Saraçoğlu (String Ventures), Cem Soysal (Inventram), Erkan Duysal (Arçelik), Didem Altop (Endeavor Turkey) ve Numan Numan (212 Ventures) yer aldı.

Program ilk kez Türkiye’deki girişimcilerle buluştu

Ford Motor Company’nin, dünyanın birçok önemli startup ekosistemi ile tanışma fırsatı bulduğu “Make It Driveable” programı, bu yıl ilk kez Türkiye’deki girişimcilerle buluştu. İstanbul’daki ön elemelere katılan 13 girişimci ekip, Ford araç sahiplerinin sürüş keyfini daha güvenli bir şekilde yaşamasına yardımcı olan araç içi multimedya sistemi “Ford SYNC” ile uyumlu yazılım ve uygulamalarını sundu. Ön elemeler, Türkiye dışında İngiltere, Almanya, Hollanda, Estonya ve İsrail'de de gerçekleştirildi. Toplam 6 ülkede gerçekleştirilen ön elemeler sonucunda Paris’te yarışmaya hak kazanan girişimciler, geleceğin araç içi teknolojileri için Ford ile çalışma ve çeşitli iş birlikleri gerçekleştirme şansına sahip olacak.

Adaylar, 5 ana başlık altında yazılım/aplikasyon geliştirdi

Ön elemeleri geçen girişimcilerin mobil aplikasyonlarını Ford araçların akıllı telefonlar ile entegre edilmesini sağlayan “SYNC AppLink” teknolojisi ile uyumlu hale getirmeleri ve SYNC teknolojisi ile donatılmış Ford araçlarında sunma fırsatı verilecek. 25-26 Ekim’de Paris’te gerçekleşecek “Ford Applink Smart Mobility Challenge” finali, sürücülere sürüş sırasında mobil uygulamalarla 'bağlantılı sürüş' deneyimi sunmaya yardımcı olacak uygulamalar geliştirmeyi hedefliyor.

