Arkas Lojistik filosunu Tırsan ile büyütüyor

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20 Temmuz 2017, 19:01

Arkas Lojistik, Tırsan Treyler'den 5 adet SCSX+ Perdeli Maxima Plus semi-treyleri satın alarak filosunu genişletti.

Hizmet çeşitliliği ve sektörel uzmanlaşmaya önem veren Arkas Lojistik, araç yatırımlarını da aynı doğrultuda yapıyor. Tırsan Treyler’den 5 adet SCSX+ Perdeli Maxima Plus semi-treyleri satın alan şirket, geniş semi-treyler ürün gamı ile müşterilerinin çeşitli lojistik ihtiyaçlarına çözüm alternatifleri yaratıyor.

Firmanın aldığı 5 adet araç için Tırsan Adapazarı Fabrikasında yapılan teslimat törenine, Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Arkas Lojistik Ulaştırma Hizmetleri Türkiye Müdürü Melik Soysal ve Daf-Tırsan Satış Yöneticisi Özgür Ayçiçek katıldı.

Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu yaptığı konuşmada, Tırsan’ın son dönemde yaptığı ataklara vurgu yaptı ve sürekli yeni yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi. “Arkas bizim saygı duyduğumuz bir şirket” diyen Nuhoğlu şöyle konuştu: “Özellikle intermodal taşımacılıkta yaptıkları çalışmalar ve farklı taşıma tiplerinde öncü olmaları hep dikkatimizi çekti. Çok uzun yıllardır devam eden bir işbirliğimiz var. Bu işbirliğinin sürmesi konusunda ve Tırsan’a duydukları güven için kendilerine teşekkür ediyorum. Aile olarak taşımacılık sektörüne 1969 yılında adım attık ve 1977 yılında Tırsan’ı kurduk. 40 yıldır sektörün içindeyiz ve sektörü çok iyi tanıyoruz. Onun için de sektöre benim kadar yakın, Tırsan kadar yakın kimse olamaz. Her şeyden önce de sektörün sorunlarını Tırsan ekibi kadar kimse bilemez.”

'Tırsan bizim için çok büyük avantajlar sağlıyor'

Avrupa’nın en modern ve en yüksek kapasiteli treyler üretim tesislerinden biri olan Tırsan Adapazarı Fabrikasında gerçekleşen teslimat töreninde konuşan, Arkas Lojistik Ulaştırma Hizmetleri Türkiye Müdürü Melik Soysal, işinin ehli firmalarla çalışmayı tercih ettiklerini belirterek bu alımla birlikte uluslararası taşımacılıktaki güçlerini artıracaklarını söyledi. Soysal, filoya katılan yeni araçlarla ilgili de şunları aktardı: “Tırsan SCSX+ treylerler 3 metre iç net yükseklik, mekanik çatı kaldırma sistemi, kayar yan perde ve kayar çatı sistemi ile birlikte, çift seviye sürüş sunan özel süspansiyon sistemi, yük emniyet sertifikaları, gelişmiş güvenlik donanımları gibi pek çok özelliği bir arada sunuyor. Farklı çekici tiplerine uygun olarak kullanım sağladığımız Tırsan SCSX+ treylerler bizim için çok büyük avantajlar sağlıyor. Bu sebeplerden ötürü Tırsan ilk tercihimiz oldu.”

Ekipman filosunda 500 çekici ve 560 yarı römork semi-treyler olan Arkas Lojistik, konteyner taşımacılığı yanında yurt içi FTL taşımalarda yapıyor. Farklı ekipmanlar ile hizmet çeşitliliği yaratan Arkas Lojistik müşterilerinin farklı taşıma ihtiyaçlarına çözüm sunabilmek için yatırımlarına devam ediyor. Arkas filosuna kattığı 5 adet Tırsan markalı perdeli semi treyler ile hizmet çeşitliliğini artırarak müşterilerine destek oluyor.