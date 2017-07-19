Mercedes-Benz Türk, yılın ilk yarısını değerlendirdi

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19 Temmuz 2017, 19:25

Türkiye'de 50. yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk'ün kamyon ve otobüs yöneticileri, yılın ilk altı ayını değerlendirdi.





Mercedes-Benz Türk kamyon ve otobüs yöneticileri, düzenlenen bir yemekte gazetecilerle bir araya geldi. Mercedes-Benz Türk yöneticileri; kamyon ve otobüs sektöründeki son durum ve Mercedes-Benz Türk’ün her iki sektörde konumuyla ilgili açıklamalar yaptılar.

Yılın ilk altı ayının değerlendirildiği toplantıya Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Müdürü Bahadır Özbayır, Otobüs Pazarlama ve Satış Müdürü Alper Kurt, Kamyon Filo Satış Müdürü Haluk Burçin Akı, Kamyon Satış Operasyonları Kısım Müdürü Tolga Bilgisu, Kamyon Ürün Yönetimi Kısım Müdürü Cüneyt Uslu, Otobüs Filo Satış Kısım Müdürü Burak Batumlu ve Sehiriçi Otobüs Kamu Satış Kısım Müdürü Yusuf Adıgüzel katıldı.

'2016 zor bir yıldı'



Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Müdürü Bahadır Özbayır yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Mercedes-Benz Türk, Türkiye’nin en büyük otomotiv yatırımcılarından biri. Kuruluşumuzdan bu yana yani 50 yıllık zaman zarfında sürekli yatırım yaptık ve bu zamana kadar yaptığımız yatırım miktarı 1 milyar Euro'nun üstünde. 2016 zor bir yıldı. Bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre daha aşağıda bir pazar gördük.

İlk 6 ay itibarıyla da aynı görünüyor. Geçtiğimiz yılın ilk altı ayında 6 ton ve üzeri toplam kamyon pazarı 11 bin adetlerdeydi. Bu yılın ilk altı ayında ise bu rakam 8 bin adetlerde. Pazarda geçen yıla oranla yüzde 20’lerde bir daralma var.

En yüksek daralma ise çekici de yaşanıyor. Çekici de yüzde 60’lık bir daralma var. İnşaat kamyonunda ise yüzde 40’lık bir artış var. Yani geçtiğimiz yılın ilk altı ayında 2 bin 500 adet inşaat kamyonu satılmıştı, bu yıl ise ilk altı ayda 3 bin 500 adet inşaat kamyonu satıldı.

Tabi bunda Türkiye’deki altyapı projelerinin yoğunluğunun etkisi büyük. İnşaatta da çekiciler kullanılıyor ve buna rağmen çekici satışları inşaat araçları satışlarından düşük. İlk altı ayda pazarın yüzde 25’ini çekici, yüzde 40’ını inşaat kamyonları oluşturuyor.''

'Yılın ikinci yarısında hareketlenme olur'



Yılın ikinci yarısında çekici segmentinde biraz toparlanma olacağını belirten Özbayır, şöyle devam etti: ''Ulusal ve uluslararası nakliyede yenilenmeler olacaktır. Yılın ikinci yarısında bir hareketlenme olur ama pazar geçen yılın aynı seviyesinde ya da biraz altında yılı kapatır. İnşaat kamyonları da pazar payı olarak yılı lider kapatır.

Mercedes-Benz Türk olarak biz pazarda liderliğimizi devam ettiriyoruz. Hem inşaat hem çekici segmentinde ilk altı ayda pazar lideriyiz. Yılın ilk yarısında Orkun Nakliyat’a 100 adetlik bir filo satışı gerçekleştirdik. Benzer 100 adetlik satışlarımız yılın ikinci yarısında da olacak.

Biz Mercedes-Benz Türk olarak Türkiye’deki trendleri müşterileri çok iyi tanıyoruz. Ürünlerimizi üretirken Türkiye şartlarına özel ürünler ortaya koyuyoruz.”

'Şehirlerarası otobüs pazarında yüzde 60’lık daralmanın var'



Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Müdürü Alper Kurt da yaptığı açıklamada, şehirlerarası ve şehiriçi otobüs sektörü ile ilgili değerlendirme yaptı. Şehirlerarası otobüs pazarının 2016 yılını bin 100 adetlerde kapattığını hatırlatan Alper Kurt, bu yılın ilk altı ayında ise şehirlerarası otobüs pazarında yüzde 60’lık bir daralmanın yaşandığını ve ilk altı ayda turizm dahil 300 adet otobüs satıldığını söyledi.

Bu yılı 600 adet hatta biraz altında kapatılacağını tahmin ettiklerini ifade eden Alper Kurt, pazarın daraldığı bu yılda da şehirlerarası otobüs pazarında liderliklerinin devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan şehiriçi otobüs pazarında ise yüzde 60’lık bir büyümenin olduğunu anlatan Kurt, “Buradaki büyüme ise geçen yıl ihalesi yapılan ama teslimatın bu yıl gerçekleşmesinden kaynaklanıyor” dedi. Kurt, son 15 yılın en düşük pazarının yaşandığını kaydetti.



