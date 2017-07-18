Iveco Çin'de yeni fabrikasını açtı

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18 Temmuz 2017, 21:47

IVECO ortak girişimi NAVECO Nanjing, hafif ticari taşıtlar, vites kutuları ve motorlar üretecek yeni fabrikanın açılışını Çin, Qiaolin, Nanjing'de yaptı.

IVECO ve SAIC arasında 50-50 oranında bir ortak girişim olan NAVECO, 1995 yılında hafif ticari araçların, vites kutularının ve motorların üretimi ile satışı için kuruldu ve bugün yeni fabrikasını Jiangsu eyaletinin Nanjing kentinde açtı. Açılış töreni sırasında NAVECO aynı zamanda ilk Yeni China Daily’nin de montaj hattından çıkışını kutladı.

Iveco'nun açıklamasına göre etkinlik, IVECO Marka Başkanı Pierre Lahutte; CNH Industrial COO Asya Pasifik başkanı Stefano Pampalone; SAIC Motor başkan yardımcısı ve NAVECO BOD üyesi Yu Jianwei ve SAIN Motor Ticari Araç İş Bölümü Genel Müdür Vekili Feng Yuan’ın katılımıyla yapıldı. Ayrıca, Şanghay’daki İtalya Büyükelçisi Stefano Beltrame de törende bulundu.

250.000 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 843.000 metrekarenin üzerinde bir alana kurulan fabrika, NAVECO’nun üretim kapasitesini yılda 100.000 araca çıkararak ortak girişimin gelişim stratejisini destekliyor. Yeni Qiaolin üretim fabrikasında dünya standartlarında, çevreye duyarlı üretim yapılıyor. Güneş enerjisi, yağmur ve kullanılmış su geri dönüşümü sistemi gibi çözümlerle yenilenebilir enerji üretimi gerçekleşiyor. TNV atık gaz yakımı, yağmur ve kanalizasyon derivasyonu ve atık su kullanımı gibi uygulamalarla fabrikanın çevresel etkisini azaltıyor. NAVECO, sürdürülebilir teknolojiler ve işlemleri sayesinde bu tesiste enerji tüketimini %30 azaltmayı ve kişi başına üretim değerini %25 oranında artırmayı hedefliyor.

Yeni tesiste, CNH Industrial’ın Dünya Klasında Üretim (WCM) standartlarının kuralları ve süreçleri uygulanıyor. WCM üretim sistemi, envanteri azaltmak ve dakik teslimat sistemini sağlamak amacıyla sıfır kalite hatası, sıfır arıza ve sıfır kazayla her türlü atık ve kaybı yok etmeyi hedefliyor. WCM, son derece verimli endüstriyel çalışmayı yönetmek ve talepteki değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt vermek amacıyla son derece esnek olmayı başarmak için tasarlanmış bir standart.

Qiaolin fabrikasının tüm lojistik akışları ve iş yeri organizasyonu optimize edilmiş durumda. Motorlar, süspansiyonlar ve vites kutuları gibi büyük bileşenlerin üretimi, verimliliği en üst düzeye çıkarmak için tek bir konumda bir araya geliyor. Ürün geliştirme ve kasa yapımı işlemleri için büyük bir alan ayrılmış. Süreçlerin kapsamlı otomasyonu, fabrikanın her zaman üstün kaliteli, yüksek verimlilikte ve güvenli teslimatlar yapmasına katkı sağlamakta.

Yüksek kesinlikli kaynak işlemi, 130’dan fazla robotla sistemin otomatize edilmesi, robotların modern ve esnek bir atölyede çalışmasıyla gerçekleşiyor. Yeni, robotize preshane, 3 boyutlu lazer kesimi gerçekleştiriyor. Son teknoloji boyama hattıyla boya öncesi işlemler, robotize 3 kat boya ve ek olarak koruyucu tabaka ile mükemmel bir koruma ve kalite yakalanıyor.

IVECO Marka Başkanı Pierre Lahutte yaptığı açıklamada “Bugün, IVECO ve NAVECO ortaklığında önemli bir dönüm noktasıdır. Bu fabrika, ortağımızla kurduğumuz gelecek için 7 milyar Yuan’lık yatırımımızı temsil etmektedir. Bu hızlı büyüyen piyasanın artan taleplerini karşılamak için gereken esnekliğe ve kapasiteye sahiptir. Bu tesis, Dünya Klasında Üretim sayesinde, kaliteyi ve sürdürülebilirliği çalışmasının merkezine yerleştiriyor. Daha da önemlisi, Çin’in sürdürülebilir taşımacılık ve üretime geçişine öncülük etmek için stratejimizde önemli bir rol oynuyor” dedi.

Çin’de IVECO: Uzun bir başarı tarihi



IVECO’nun Çin’deki varlığı 1986’ya kadar uzanıyor. 1986 yılında, Nanjing Automobile Corporation (NAC), IVECO Daily üretimi için lisans almıştı. IVECO, yerel birticari araç üreticisiyle ortaklık kuran ilk Avrupalı orijinal ekipman üreticisi olmuştur. Bu tarihten itibaren IVECO, Çin’de güvenli ve verimli ticari araçlarla eş anlamlı oldu. NAVECO Daily serisini Avrupalı Daily ve daha yüksek tonajdaki araçlarıyla tamamlayarak son derece profesyonel olan müşterilerine memnuniyet sağladı.Nanjing’de yer alan ve yaklaşık 3200 çalışanı bulunan NAVECO, ülkenin her yerinde 119 bayiliğe ve 326 servis noktasına destek veren 8 bölgesel merkezden oluşan bir ağa sahip.

NAVECO, 2016 yılında Çin’deki toplam piyasa hacmi 365.000 birim olan hafif otobüs ve van gelişimi diliminde rekabet etmektedir. NAVECO, daha yüksek verimlilik konfor düzeyleriyle müşteri talebinin artmasının beklendiği “Avrupalı tarz”daki alt diliminde %25,9’luk bir pazar payına sahiptir.

