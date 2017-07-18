TP Endüstriyel'e yeni Pazarlama Müdürü

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18 Temmuz 2017, 16:48

Pirelli Endüstriyel Lastikler'in üreticisi TP Endüstriyel ve Ticari Lastikleri A.Ş'nin Yeni Pazarlama Müdürü Faruk Uslu oldu.

Pirelli Endüstriyel Lastikler’in üreticisi TP Endüstriyel ve Ticari Lastikleri A.Ş bünyesinde Pazarlama Müdürlüğü pozisyonuna Faruk Uslu getirildi.

Profesyonel iş hayatına 1991 yılında Çukurova Grubu’nda satış sonrası departmanında başlayan Faruk Uslu bir süre de Otokar’da mühendis olarak görev aldı. 1993 – 2017 yılları arasında lastik sektöründe Goodyear’de çalışan Faruk Uslu, kaplama müdürlüğü, ürün müdürlüğü, marka müdürlüğü, pazarlama müdürlüğü ve nihai olarak bölge müdürlüğü gibi birçok sorumluluk üstlenmiştir. Çalıştığı şirketlerde çok sayıda başarılı projeye imza atmış olan Faruk Uslu, LAK (Lastik Alt komitesi), LASİD (Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği) gibi çeşitli derneklerde üyeliği bulunuyor.

TP Endüstriyel ve Ticari Lastikleri A.Ş Pazarlama Müdürü pozisyonuna getirilen Faruk Uslu, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden iyi derece ile 1987 yılında mezun oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletmecilik İhtisas programını ikincilik ile bitirdi. Lise ve Üniversite eğitimini Fransızca olarak tamamlayan Faruk Uslu, çok iyi derecede İngilizce biliyor. İki çocuk babası olan Faruk Uslu, hobi olarak tenis oynamayı ve fotoğraf çekmeyi seviyor.

