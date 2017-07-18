TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Yönetici Haberleri

TP Endüstriyel'e yeni Pazarlama Müdürü

TP Endüstriyel'e yeni Pazarlama Müdürü

Tarih 18 Temmuz 2017, 16:48

Pirelli Endüstriyel Lastikler'in üreticisi TP Endüstriyel ve Ticari Lastikleri A.Ş'nin Yeni Pazarlama Müdürü Faruk Uslu oldu.

Pirelli Endüstriyel Lastikler’in üreticisi TP Endüstriyel ve Ticari Lastikleri A.Ş bünyesinde Pazarlama Müdürlüğü pozisyonuna Faruk Uslu getirildi.

Profesyonel iş hayatına 1991 yılında Çukurova Grubu’nda satış sonrası departmanında başlayan Faruk Uslu bir süre de Otokar’da mühendis olarak görev aldı. 1993 – 2017 yılları arasında lastik sektöründe Goodyear’de çalışan Faruk Uslu, kaplama müdürlüğü, ürün müdürlüğü, marka müdürlüğü, pazarlama müdürlüğü ve nihai olarak bölge müdürlüğü gibi birçok sorumluluk üstlenmiştir. Çalıştığı şirketlerde çok sayıda başarılı projeye imza atmış olan Faruk Uslu, LAK (Lastik Alt komitesi), LASİD (Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği) gibi çeşitli derneklerde üyeliği bulunuyor.

TP Endüstriyel ve Ticari Lastikleri A.Ş Pazarlama Müdürü pozisyonuna getirilen Faruk Uslu, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden iyi derece ile 1987 yılında mezun oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletmecilik İhtisas programını ikincilik ile bitirdi. Lise ve Üniversite eğitimini Fransızca olarak tamamlayan Faruk Uslu, çok iyi derecede İngilizce biliyor. İki çocuk babası olan Faruk Uslu, hobi olarak tenis oynamayı ve fotoğraf çekmeyi seviyor.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Yönetici Haberleri

Anadolu Isuzu'ya yeni atama

 Anadolu Isuzu'ya yeni atama Selda Çelik, Anadolu Isuzu'da Pazarlama ve Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme birimlerinin başına getirildi.

Temsa İş Makinaları genel müdürlük koltuğunda değişim

 Temsa İş Makinaları genel müdürlük koltuğunda değişim Eşref Zeka, Temsa İş Makinaları Genel Müdürü olarak atandı.

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Tırsan’ın yeni yatırımının düşündürdükleri

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x