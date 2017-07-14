4 adet Goodyear alana, OPET Yakıt Kart hediye

Anasayfa » Kampanyalar

14 Temmuz 2017, 17:37

Goodyear yetkili bayilerinden, 4 adet Goodyear marka 16 jant ve üzeri binek veya 4x4, dört mevsim veya yaz lastiği alanların, OPET'te 150 TL'ye varan Yakıt Kart kazandığı kampanya 31 Temmuz'a dek uzatıldı.





Goodyear, tüketicileri için çok avantajlı bir kampanyada Opet ile bir araya geldi. 31 Temmuz 2017’ye kadar geçerli olan kampanya kapsamında, Goodyear yetkili bayilerinden 4 adet Goodyear marka 16 jant ve üzeri binek veya 4x4, dört mevsim veya yaz lastiği alanlara, Opet’ten akaryakıt alımlarında kullanılabilecekleri 150 TL’ye varan ‘Yakıt Kart’ hediye ediliyor.

Her tüketicinin bir kez faydalanabileceği kampanyada; 16 inç lastikler için 50 TL, 17 inç ve üzeri lastikler için ise 150 TL değerinde Opet Yakıt Kart veriliyor.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Mahmut Sarıoğlu, “Goodyear olarak her zaman yenilikçi ve üstün teknolojilere sahip lastikleri, tüketicilerin bütçelerini destekleyecek kampanyalarla sunmaya devam edeceğiz. Goodyear’ın büyük ilgi gören kampanyasında, akaryakıt sektöründe müşteri memnuniyetinin lideri Opet ile tüketicileri bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Goodyear’dan lastik alan tüketicilerin alışveriş fiş ya da fatura üzerinde bulunan tarih itibariyle,

30 gün içerisinde, www.goodyearyazfirsati.com sitesine giriş yapıp başvuruda bulunması gerekiyor.

