Ramazan Yüceer yine 'NEOPLAN' dedi

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14 Temmuz 2017, 17:31

Türkiye'deki birçok kurumsal firmadan daha geniş bir filoya sahip Ramazan Yüceer, envanterine 10 Yeni Tourliner daha ekledi.

Türkiye otobüs sektörünün en güçlü bireysel yatırımcılarından Ramazan Yüceer, envanterindeki 16 MAN Lion’s Coach Efficientline’a ek olarak 10 adet yeni Tourliner yatırımı yaptı. Araçlar Isparta Otogarı’nda yapılan törenle teslim edildi.

Teslimat törenine yatırımcı Ramazan Yüceer, babası Süleyman Yüceer ile katıldı. Kamil Koç Bölge Müdürü Mustafa Aktürk, MAN Kamyon ve Otobüs Tic A.Ş Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, Bölge Müdürü Eray Öcal, MAPAR Bursa Genel Müdürü Tanju Nayır, İzmir Genel Müdürü Caner Perk ve Bölge Yetkilisi Özgür Sarnıç da katıldı.

“MAN Ailesi ile çalışmaya devam edeceğiz”

İddialı yatırımlarla sektörde kalıcı olmayı hedeflediklerini açıkça ortaya koyduklarını vurgulayan Ramazan Yüceer, “MAN Ailesi’yle işbirliğimiz NEOPLAN Starliner ile başladı. Lions Coach araçlarla devam etti. Yeni NEOPLAN’larla daha da ileriye gidecek” dedi. Gerek araç konforu, gerek yakıt ekonomisi ile yeni Neoplanların tüm beklentilerini fazlasıyla karşıladığının altını çizen Yüceer, gelecekteki tercihlerinin de MAN Ailesi olacağını kaydetti.



“Türkiye’nin dört bir yanında beğeni ile karşılandı”



MAN Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, sektörün beklentilerini doğru analiz ederek hazırlanan yeni Tourliner’ın Türkiye’nin dört bir yanında beğeni ile karşılandığını belirterek, “Yeni Tourliner kullanıcı firma ve yolcu açısından tüm ihtiyaçları en üst düzeyde karşılıyor” diye konuştu.

MAPAR Genel Müdürü Tanju Nayır ise, Ramazan Yüceer ve Kamil Koç Ailesi ile uzun süredir iş ortaklığı yaptıklarını hatırlatarak, “Yeni araçların İş ortaklarımıza ve Isparta halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.