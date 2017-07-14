Iveco 2017 Silk Way Rallisi'nde

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14 Temmuz 2017, 17:20

Petronas De Rooy Iveco Takımı, ilk defa Silk Way Rallisi'ne katılacak. Yarış toplamda 14 aşamaya bölünmüş olarak 10 bin km sürecek; Rusya, Kazakistan ve Çin'den geçecek.





2017 Silk Way Rallisi, Moskova’daki Kızıl Meydan’da 7 Temmuz’da bir törenle başladı ve 15 gün sonra Çin’deki Xi’an şehrinde sona erecek. Rotadaki yarışçılar 14 aşamada; Rusya, Kazakistan ve Çin olmak üzere üç ülkede ve toplam 9608 kilometrelik bir güzergâhta yarışacak.

Iveco, bir kez daha PETRONAS De Rooy IVECO Takımıyla güçlerini birleştirdi: Destek ekiplerinin de yardıma hazır olduğu üç adet Iveco kamyonu; iki Powerstar ve bir Trakker yarışa katılıyor.

Teknik ve yönetimle ilgili kontrollerden sonra ralli, Rusya’nın Volga ve Başkurdistan bölgelerinde bulunan cumhuriyetlerdeki ilk üç aşamasıyla başlayacak. Kazakistan bozkırlarının sıra dışı manzarasına karşı, sonraki 4 gün özellikle yoğun geçecek. Çin’deki ilk aşama, bir günlük dinlenmeden sonra, 16 Temmuz’da rallinin Gobi Çölü ayağının açılışı olan Urumçi’de başlayacak. Bu, yarıştaki en zorlu bölümün başlangıcı: Yarışmacılar, efsanevi Xi’an şehrine varmadan önce Gobi Çölü’nün kum tepelerinde ve zorlu rotalarda ilerleyecek.

Iveco Marka Başkanı Pierre Lahutte, şunları söyledi: “PETRONAS De Rooy IVECO Takımının programı oldukça yoğun ve bizi Asya’ya götürecek olan bu yeni macerada sürücülerimizi bir defa daha destekleyebildiğimiz için gururluyuz. Trakker’ın gücü ve çok yönlülüğü ile Powerstar’ın benzersiz özellikleri, ekiplerimizin yetenekleriyle bir araya geldiğinde en mücadeleci rotalarda bile görev sorumlulukları almamızı ve uzmanlaşmamızı sağlıyor.”

PETRONAS De Rooy Iveco Takımı 2017 Silk Way Rallisi’nde

Takım lideri Gerard De Rooy’a yeni Powerstar’ında oldukça deneyimli yardımcı pilot Moi Torrallardona destek verecek. Deneyimli makine mühendisi Darek Rodewald, yarışma boyunca teknik destek sağlamak üzere onlarla birlikte seyahat edecek. Yarış yaklaşırken De Rooy: "Silk Way Rallisi bizim için oldukça önemli bir test. Ralliye üç kamyonla katılıyoruz. Bu kamyonları ben, Ton van Genugten ve Artur Ardavichus kullanacak. Bu yeni maceraya başlamayı dört gözle bekliyorum.”

Takıma yeni katılan Kazak Artur Ardavichus, ilk çıkışını ikinci Iveco Powerstar aracında, Belçikalı yardımcı pilot Serge Bruynkens ve Hollandalı makina teknisyeni Michel Huisman ile birlikte yapacak. Bruynkens ve Huisman, De Rooy Takımına geri döndü. “Son birkaç yıl boyunca hem şirket olarak yetkinliklerine hem de bir rakip olarak Iveco kamyonlarının mükemmelliğine şahit oldukça bunun gibi oldukça profesyonel bir ekibin parçası olmayı çok istedim. ‘Arka bahçemde’ yapılan bir yarışta harika bir izlenim bırakmak istiyorum.”

İki adet Powerstar’a katılan ve Ton van Genugten tarafından kullanılan Iveco Trakker’a yeni ancak deneyimli İspanyol yardımcı pilot Marco Alcayna Ferran ve makine teknisyeni Bernard Der Kinderen destek veriyor. “Silk Way Rallisi’ne ilk defa katılıyorum ve görevim, bir gölge gibi Gerard’ı takip ederek yeni Powerstar’ına destek vermek. Benim de Powerstar’ın sürücüsü olacağım sonraki Dakar için mükemmel bir antrenman olacak.”

Uzun süredir Iveco’nun ortağı olan PETRONAS Lubricants International, 2017 Silk Way Rallisi sırasında destek vereceğini garanti ediyor. PETRONAS De Rooy Iveco Takımının isim sponsoru ve teknik ortağı olan PETRONAS Lubricants International, ralli ve destek araçlarına yağlar ve işlevsel sıvılar sağlayacak. Takım, özellikle toplam motor koruması, artırılmış verimlilik ve performans için özel olarak tasarlanmış olan gelişmiş katkı teknolojisiyle formülleştirilmiş PETRONAS Urania premium motor yağını kullanacak.

Yarıştaki araçlar

IVECO Trakker, en zorlu arazi görevlerinde bile üstün başarı göstermesi için tasarlanmış bir araç. 18 ilâ 72 ton arasındaki modelleriyle Trakker, güç ve güvenilirliğin mükemmel bir kombinasyonudur. Hi-Land (günlük kabin) ve Hi-Track (yataklı kabin) seçenekleriyle yeni nesil Stralis kabinlerinin artırılmış konforuna sahiptir. Sol ve sağ direksiyonlu modelleriyle Trakker serisi, IVECO Cursor 9 ve Cursor 13 motorları sayesinde birçok özel göreve göre özelleştirilebilmesi için geniş bir kapsam sunar. İki kabin modeli de motor güçleri 310 ilâ 500 beygir gücü arasında değişen 4x2, 4x4, 6x4, 6x6 ve 8x8 yapılandırma seçeneklerine sahiptir. Trakker’ın, zorlu arazi koşullarında veya ara sıra arazide ve genelde kara yolu görevlerinde çalışması amacıyla kullanımı fark etmeksizin taşıma kapasitesi ve yakıt tüketimi en uygun hale getirilebilir.