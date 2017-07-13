Özkaymak Turizm de Tourliner'i tercih etti

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13 Temmuz 2017, 18:13

Özkaymak Turizm'in satın aldığı 2+1 VIP ve 38+1+1 oturma düzenine sahip Yeni Tourliner'lar sektörün yeni gözdesi oldu.

Tanıtımı bu yıl yapılan NEOPLAN Yeni Tourliner, yoğun talep görmeye devam ediyor. Estetik, konfor, yüksek teknoloji ve düşük işletme maliyetleri ile lansman döneminde otobüs sektöründen büyük takdir ve ilgisini görüyor.

Özkaymak tarafından satın alınan 3 adet NEOPLAN Yeni Tourliner, Ankara, Akyurt’taki MAN tesislerinde düzenlenen törenle MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu tarafından, Özkan Özkaymak‘a teslim edildi. Teslimat töreninde, MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş yetkilileri ve Özkaymak Turizm yetkilileri katıldı.

NEOPLAN Yeni Tourliner’ın tasarım, teknoloji, tasarruf ve işletme giderleri, konfor gibi birçok noktada çıtayı çok yukarılara taşıdığını belirten Özkan Özkaymak, “Yeni Tourliner’ı ilk gördüğümüzde, ilk tanıdığımızda hemen almaya karar verdik. Özkaymak Turizm olarak kaliteli hizmet vermeye, en üst seviyede konforlu yolculuk sunmaya odaklı bir gelişim stratejisi izliyoruz. Her alanda yaptığımız tüm geliştirmelerimizde hedefimiz hep daha iyisi, daha kalitelisi, daha konforlusu. Yeni Tourliner tüm bu alanlarda olduğu gibi sağladığı ekonomik niteliğiyle de kendine sektör standartlarının çok üstünde zirve yarattı. Bu doğrultuda filomuzu teknoloji harikası bu üç güzel otobüsle güçlendirdiğimiz için de ayrı bir mutluluk ve onur yaşıyoruz” dedi.

Yolcular, kaptanlar, işletmeler ideal avantajlar bir arada

NEOPLAN’ın Yeni Tourliner ile seyahat sektöründe geleceği bugüne taşıdığını belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu ise, "Uzun yıllara dayanan MAN ve Özkaymak işbirliğinin Yeni Neoplan Tourliner ile devam ettiğini görmek bizler için sevindirici ve gurur kaynağı. Özkaymak markası ile işbirliğimiz artarak devam edecek” dedi.

Can Cansu şöyle konuştu: “Yeni Tourliner’da birçok ileri teknoloji, birbiriyle uyumlu ve koordinasyon içinde mükemmel bir performans ortaya koyuyor. Çok daha iyi bir performansı, çok daha az emisyon salınımı ve çok daha düşük bir yakıt tüketimi ile sunuyor. Standart sunulan MAN TipMatic®, otomatikleştirilmiş 12 ileri Easy-Start şanzımanı ile çevreci Euro 6C motoru, Yeni Tourliner’da yüzde 10 yakıt optimizasyonu sağlıyor. Yine aracın standartları arasında yer alan EfficientCruise ve EfficientRoll sistemleri de hem sürüş konforu hem yakıt tasarrufu sağlıyor, hem de motor ömrünü uzatıyor. Yeni Tourliner’da kaptanlar da düşünüldü. Hem kokpitte hem de dinlenme alanlarında geliştirmeler yapıldı. Ayrıca araçların ikinci el değerleri de daha en baştan düşünüldü. Üstün nitelikleri ile ileride ikinci el pazarının da en gözde otobüsleri olacağı şimdiden öngörülen NEOPLAN Yeni Tourliner’da, ek bagaj bağlantı sistemi de standart olarak sunularak, gelecekte Avrupa 2. el pazarının kapısı da daha bugünden açıldı. Özetle Yeni Tourliner, hem yolcular, hem kaptanlar, hem de işletmeler için en ideal avantajları bir arada sunuyor. Her alanda sunduğu tüm bu ayrıcalıklı özellikleri ile Türkiye seyahat sektöründe yeni bir dönem başlatan, standartları zirveye taşıyan Yeni Tourliner’ın kısa sürede pazarda çok önemli bir hareketlilik yaşatacağına ve başarılı bir satış grafiği yakalayacağına inanıyorum.”

