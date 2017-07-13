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'İnci Akü' Türkiye'nin en değerli 100 markası arasında

'İnci Akü' Türkiye'nin en değerli 100 markası arasında

Tarih 13 Temmuz 2017, 17:53

Brand Finance tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin En Değerli Markaları' araştırmasının onuncusu açıklandı. İnci Akü listede yer alan pek çok değerli marka arasında ilk 100 arasında yer aldı.

Uluslararası bağımsız marka değerlendirme şirketi Brand Finance, markaların gücünü ve değerini ortaya koyan ‘Türkiye’nin En Değerli Markaları’ listesini açıkladı. İnci Holding ve Japon akü devi GS Yuasa’nın ortaklığıyla güçlü adımlarla yoluna devam eden İnci GS Yuasa, İnci Akü markasıyla bu yıl da sektörünün öncü markalarından biri olarak listede yerini aldı.

Brand Finance tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre 2017 yılında 'Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100' listesindeki markaların toplam değeri 27,4 milyar doları buldu.

 

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