|
|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
'İnci Akü' Türkiye'nin en değerli 100 markası arasında
13 Temmuz 2017, 17:53
Brand Finance tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin En Değerli Markaları' araştırmasının onuncusu açıklandı. İnci Akü listede yer alan pek çok değerli marka arasında ilk 100 arasında yer aldı.
Uluslararası bağımsız marka değerlendirme şirketi Brand Finance, markaların gücünü ve değerini ortaya koyan ‘Türkiye’nin En Değerli Markaları’ listesini açıkladı. İnci Holding ve Japon akü devi GS Yuasa’nın ortaklığıyla güçlü adımlarla yoluna devam eden İnci GS Yuasa, İnci Akü markasıyla bu yıl da sektörünün öncü markalarından biri olarak listede yerini aldı.
Brand Finance tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre 2017 yılında 'Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100' listesindeki markaların toplam değeri 27,4 milyar doları buldu.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
Design by Medya-x