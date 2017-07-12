Tırsan'dan Almanya'da muhteşem açılış

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12 Temmuz 2017, 18:34

Tırsan Almanya'da ikinci fabrikasını 14 ülkeden 300'den fazla müşterisi ile dev bir organizasyon ile açtı.

Avrupa’nın en hızlı büyüyen treyler markası olan Tırsan, toplamda 4. Avrupa’da 3. ve Almanya'da 2. fabrikasını açtı.

Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa, Baden-Württemberg Eyaleti Ekonomi Müsteşarı Katrin Schütz, Ulm Belediye Başkanı Martin Bendel, Achstetten Belediye Meclis Üyesi Paul Bailer, Heilbronn Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tobias Bernecker, VSL-BW (Verband Spedition und Logistik Baden-Württemberg e.V.) Ceo’su Andrea Marongiu ve VSL-BW Başkanı Karlhubert Dischinger başta olmak üzere değerli isimler katılım gösterdi.

Tırsan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Bayi Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Alper Aydın, açılış töreninde yaptığı konuşmada; 1893 de Ulm şehrinde treyler üretimine başlayan Kässbohrer markasının tarihçesi hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulundu. Aydın, “Kässbohrer 2016 yılının başında köklerine, yani Ulm’e dönmeye karar verdi. Kässbohrer, Karl Kässbohrer’in inovatif mirasına sadık kalarak Hoyer grubuyla işbirliği içinde bitüm tankeri ile IAA 2016’da 'Güvenlik' kategorisinde Treyler İnovasyon ödülünü kazandı. Kısa bir süre sonra, bu yılın başlarında bu başarılarını sektörün önde gelen dergilerinden Verkehrsrundschau’nun ödül töreninde '2017 Yılında İmajını En Çok Yükselten Marka' ödülü ile taçlandırdı. Kässbohrer, treyler ve lojistik sektörünün geleceği konusunda üniversiteler ile yürüttüğü iş ortaklıklarına yenilerini eklemektedir.

Tırsan,Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ) ile birlikte otomotiv, Ar-Ge yatırımları ve akademik anlamda geleceğe dair yeni projelerde birlikte yer almak ve lojistik sektöründeki ihtiyaçlara yeni çözümler üretmek adına protokol imzalanmıştır ve çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir. Biz 124 yıllık geçmişi olan bir marka olduğumuz için ve bugün artık 55'den fazla ülkedeki müşterilerimize ulaşıyor olmaktan gururluyuz.” açıklamasında bulundu.

Tırsan’ın Avrupa’daki başarılarına dikkat çeken Alper Aydın, şöyle konuştu: “2016 yılına bakarsak Avrupa ağır ticari araç pazarı %12 büyürken, treyler pazarının ise ancak %10 büyüdüğünü görmekteyiz. Satış ve yeni siparişler bakımından Kässbohrer, Avrupa pazarında %72'lik bir büyüme ile olağanüstü bir başarı gösterdi ve özellikle Almanya, Polonya ve Fransa'daki satışlarını ikiye katladı. Rusya pazarında özellikle tenteli perdeli ve damper segmentinde tekrar büyümeye başladı. Belçika'da 2016 yılında en büyük üretici firmalar arasında en çok büyüyen marka oldu. İngiltere pazarında Kässbohrer, toplam pazarın %15 oranında düşüşüne rağmen, İngiliz üreticiler dışında pazar payını arttıran tek marka oldu. 2017 yılının ilk 5 ayında, Avrupa ağır ticari araç pazarı % 2,9’u oranında büyürken, treyler pazarı geçen yılın aynı dönemine göre % 8,8 ile hızlı bir büyümeye ulaştı. Pazar büyümelerine paralel olarak Kässbohrer Almanya, Fransa, Hollanda, Rusya ve Belçika gibi önemli pazarlarda önemli bir artış elde etti.”



Aydın; “Biz sadece treyler üreticisi değiliz”



Aydın sözlerine şu şekilde devam etti: “Biz sadece bir treyler üreticisi değiliz. Çeşitli hizmetlerle her zaman müşterilerimizi düşünüyoruz ve hayatlarını kolaylaştırıyoruz.

K-Advance Care Bakım Paketi ile Kässbohrer olarak 6.000 servis noktasında ve Avrupa’nın 16 ülkesinde avantajlı sabit ve yönetilebilir maliyetler ile kesintisiz bir hizmet garanti ediyoruz. K-Advance Care Bakım Paketi size 365 gün ve 24 saat boyunca hizmet sunmaktadır. Kässbohrer Yol Yardım Hizmeti, arızalanan aracınızı en yakın servise çekme işlemini düzenlemek için 17 dilde ve 27 ülkede mevcuttur. Ayrıca K-Finance hizmetimizle müşterilerimize finansal çözümler sunmaya devam ediyoruz.”

Tırsan yeni ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu



Ulm Fabrikasının açılışında Kässbohrer Kâğıt Taşıyıcı K.SCP X, Kässbohrer Tank Konteyner Taşıyıcı K.SHF T, Kässbohrer Air Cargo K.SCA ve Tırsan Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilerek 2014 yılında “Made in Russia” olarak üretilmeye başlanan 32 m3 Kässbohrer Damper K.SKS olmak üzere 4 yeni aracını misafirlerinin beğenisine sundu. Almanya pazarına özel olarak üretilen yeni 24 m3 Kässbohrer Damper, Ulm açılışında büyük ilgi gördü. Gerçekleşen açılışta Tırsan, toplamda 18 adet Kässbohrer marka aracını sergiledi.

Tırsan Avrupa’nın en geniş ürün gamına sahip treyler markası



Tırsan, Avrupalı firmaların ilk tercihi olmaya devam ediyor. Sahip olduğu geniş ürün gamı ve inovatif ürünleri ile 55 farklı ülkeye ihracat yapan Tırsan, Almanya Goch fabrikasından ise 21 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Almanya’da ilk üretim tesisini 1998 yılında Goch şehrinde açan Tırsan, Almanya’nın güneybatı eyaleti Baden-Württemberg’de toplam 100.000 m2 üzerinde yer alan Ulm’de Üretim, Satış ve Satış Sonrası hizmetlerini sunacak olan tesisi kurdu.

Ulm; Almanya’nın güneyindeki Stuttgart ve Münih gibi başlıca şehirleri birbirine bağlayan A8 karayolu ile Kuzey Avrupa’yı Güneye bağlayan ve Almanya’nın en uzun karayolu olan A7 karayolunun kesiştiği lokasyonda yer alıyor. Öte yandan, taşımacılığın ve ulaşımın önemli bir bağlantı noktası olan Ulm şehrinde açılan tesis, Kässbohrer’in Güney Almanya’daki en önemli Satış Sonrası Hizmetler merkezi olacak.



Tırsan, 2017 İhracat Hedeflerine Sağlam Adımlarla İlerliyor



2017 yılında Türkiye treyler sektöründe, ihracatın da lideri olan Tırsan, TİM tarafından açıklanan 2016 yılı ilk 1000 İhracatçı Firma listesinde, bir önceki yıla oranla ihracatını %81 oranında artırarak 111. sırada yer aldı. 2012 yılında TİM İhracatçı listesinde ise 900. sıralarda yer alan Tırsan, 4 sene içerisinde toplam ihracatını 6 katına çıkartarak .

120.907.500 $ ihracat gerçekleştirdi. Ayrıca otomotiv sektörünün sıralandığı ilk 1000 ihracatçı firma arasında ise Tırsan 21. sıraya yükselerek, 2016 yılında otomobil grubunda ihracatını en çok artıran markalar arasında 2. oldu.

2017 yılında toplam ihracatını 2016 yılına göre %25 artırma hedefi olan Tırsan, 150.000.000$ ihracat cirosu hedefi ile sektördeki liderliğini sürdürmeye devam edecektir.



Sosyal Sorumluluk Projelerine destek



Ödül oyunları eşliğinde gerçekleştirilen açılışta, oyunlardan elde edilen gelir ve Tırsan tarafından yapılan bağış Almanya’da yayınlanan SÜDWEST PRESSE gazetesinin düzenlediği, yardıma muhtaç kişilere destek sağlayan “Aktion 100.000” kampanyasına bağışlandı.