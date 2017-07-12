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Tırsan'dan Almanya'da muhteşem açılış
12 Temmuz 2017, 18:34
Tırsan Almanya'da ikinci fabrikasını 14 ülkeden 300'den fazla müşterisi ile dev bir organizasyon ile açtı.
Avrupa’nın en hızlı büyüyen treyler markası olan Tırsan, toplamda 4. Avrupa’da 3. ve Almanya'da 2. fabrikasını açtı.
Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa, Baden-Württemberg Eyaleti Ekonomi Müsteşarı Katrin Schütz, Ulm Belediye Başkanı Martin Bendel, Achstetten Belediye Meclis Üyesi Paul Bailer, Heilbronn Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tobias Bernecker, VSL-BW (Verband Spedition und Logistik Baden-Württemberg e.V.) Ceo’su Andrea Marongiu ve VSL-BW Başkanı Karlhubert Dischinger başta olmak üzere değerli isimler katılım gösterdi.
Tırsan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Bayi Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Alper Aydın, açılış töreninde yaptığı konuşmada; 1893 de Ulm şehrinde treyler üretimine başlayan Kässbohrer markasının tarihçesi hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulundu. Aydın, “Kässbohrer 2016 yılının başında köklerine, yani Ulm’e dönmeye karar verdi. Kässbohrer, Karl Kässbohrer’in inovatif mirasına sadık kalarak Hoyer grubuyla işbirliği içinde bitüm tankeri ile IAA 2016’da 'Güvenlik' kategorisinde Treyler İnovasyon ödülünü kazandı. Kısa bir süre sonra, bu yılın başlarında bu başarılarını sektörün önde gelen dergilerinden Verkehrsrundschau’nun ödül töreninde '2017 Yılında İmajını En Çok Yükselten Marka' ödülü ile taçlandırdı. Kässbohrer, treyler ve lojistik sektörünün geleceği konusunda üniversiteler ile yürüttüğü iş ortaklıklarına yenilerini eklemektedir.
Aydın; “Biz sadece treyler üreticisi değiliz”
Aydın sözlerine şu şekilde devam etti: “Biz sadece bir treyler üreticisi değiliz. Çeşitli hizmetlerle her zaman müşterilerimizi düşünüyoruz ve hayatlarını kolaylaştırıyoruz.
Tırsan yeni ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu
Ulm Fabrikasının açılışında Kässbohrer Kâğıt Taşıyıcı K.SCP X, Kässbohrer Tank Konteyner Taşıyıcı K.SHF T, Kässbohrer Air Cargo K.SCA ve Tırsan Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilerek 2014 yılında “Made in Russia” olarak üretilmeye başlanan 32 m3 Kässbohrer Damper K.SKS olmak üzere 4 yeni aracını misafirlerinin beğenisine sundu. Almanya pazarına özel olarak üretilen yeni 24 m3 Kässbohrer Damper, Ulm açılışında büyük ilgi gördü. Gerçekleşen açılışta Tırsan, toplamda 18 adet Kässbohrer marka aracını sergiledi.
Tırsan Avrupa’nın en geniş ürün gamına sahip treyler markası
Tırsan, Avrupalı firmaların ilk tercihi olmaya devam ediyor. Sahip olduğu geniş ürün gamı ve inovatif ürünleri ile 55 farklı ülkeye ihracat yapan Tırsan, Almanya Goch fabrikasından ise 21 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.
Almanya’da ilk üretim tesisini 1998 yılında Goch şehrinde açan Tırsan, Almanya’nın güneybatı eyaleti Baden-Württemberg’de toplam 100.000 m2 üzerinde yer alan Ulm’de Üretim, Satış ve Satış Sonrası hizmetlerini sunacak olan tesisi kurdu.
Ulm; Almanya’nın güneyindeki Stuttgart ve Münih gibi başlıca şehirleri birbirine bağlayan A8 karayolu ile Kuzey Avrupa’yı Güneye bağlayan ve Almanya’nın en uzun karayolu olan A7 karayolunun kesiştiği lokasyonda yer alıyor. Öte yandan, taşımacılığın ve ulaşımın önemli bir bağlantı noktası olan Ulm şehrinde açılan tesis, Kässbohrer’in Güney Almanya’daki en önemli Satış Sonrası Hizmetler merkezi olacak.
Tırsan, 2017 İhracat Hedeflerine Sağlam Adımlarla İlerliyor
2017 yılında Türkiye treyler sektöründe, ihracatın da lideri olan Tırsan, TİM tarafından açıklanan 2016 yılı ilk 1000 İhracatçı Firma listesinde, bir önceki yıla oranla ihracatını %81 oranında artırarak 111. sırada yer aldı. 2012 yılında TİM İhracatçı listesinde ise 900. sıralarda yer alan Tırsan, 4 sene içerisinde toplam ihracatını 6 katına çıkartarak .
120.907.500 $ ihracat gerçekleştirdi. Ayrıca otomotiv sektörünün sıralandığı ilk 1000 ihracatçı firma arasında ise Tırsan 21. sıraya yükselerek, 2016 yılında otomobil grubunda ihracatını en çok artıran markalar arasında 2. oldu.
2017 yılında toplam ihracatını 2016 yılına göre %25 artırma hedefi olan Tırsan, 150.000.000$ ihracat cirosu hedefi ile sektördeki liderliğini sürdürmeye devam edecektir.
Sosyal Sorumluluk Projelerine destek
Ödül oyunları eşliğinde gerçekleştirilen açılışta, oyunlardan elde edilen gelir ve Tırsan tarafından yapılan bağış Almanya’da yayınlanan SÜDWEST PRESSE gazetesinin düzenlediği, yardıma muhtaç kişilere destek sağlayan “Aktion 100.000” kampanyasına bağışlandı.
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