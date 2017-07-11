Karsan'dan Malatya'ya 13 adet Atak

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11 Temmuz 2017, 17:46

Karsan, Sanayi ve Malpazarı Minibüs Hatları Dönüşümü projesi kapsamında Malatya'ya 13 adet Karsan Atak teslimatı gerçekleştirdi.

Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan ve Bursa’da yer alan iki fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, Sanayi ve Malpazarı Minibüs Hatları Dönüşümü projesi kapsamında Malatya’ya 13 adet Karsan Atak teslimatı gerçekleştirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi karşısında düzenlenen Mal Pazarı ve Sanayi hattındaki minibüslerin otobüse dönüşümü anahtar teslim törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Motaş Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, Malatya Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce ve Karsan Satış Müdürü Kaan Erkırtay katıldı.

Sektörün dinamiklerini değiştirdi

Karsan markalı toplu taşıma ailesinin 8 metrelik üyesi Atak, 60 kişilik yolcu kapasitesi, engelli erişimine uygun alçak tabanlı yapısı, aracın arkasında konumlandırılmış ekonomi, performans ve sessiz yolculuk sağlayan motoru ve bağımsız ön süspansiyonu ile çağdaş, konforlu ve güvenli yapısıyla ön plana çıkıyor. Yolcuların da büyük beğenisini toplayan ve son teknoloji donanımları içeren Karsan Atak, rakiplerinden ayrıştığı özellikleriyle sektördeki dinamikleri kısa sürede değiştirmesiyle de ön plana çıkıyor