3. havalimanından 250 Milyon Euro'luk imza

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11 Temmuz 2017, 17:34

İstanbul Yeni Havalimanı'nın inşaatı ve 25 yıllık işletmesini üstlenen İGA, altı şirket ile toplam 250 milyon Euro'luk alan tahsis sözleşmesi imzalandığını duyurdu.





İstanbul Yeni Havalimanı; 6 şirket ile ‘Kargo Şehri ve Yer Hizmetleri Kampüsü’ için alan tahsis sözleşmesi imzaladı.

İstanbul Yeni Havalimanı projesinde, MNG, PTT, Çelebi Hava Servisi, HAVAŞ, Sistem Lojistik ve Bilin Lojistik, Kargo Şehri’nde, MNG, Çelebi Hava Servisi ve HAVAŞ ise Yer Hizmetleri Kampüsü’nde hizmet verecekleri belirtildi. İşletme süresi boyunca geçerli olacak bu anlaşmaların yaklaşık 250 Milyon Euro tutarında olacağı açıklandı.

Ticari anlaşmalar imzalanmaya devam ediyor

İnşaat çalışmalarının yarısından fazlasının tamamlandığı İstanbul Yeni Havalimanı’nda diğer yandan da ticari anlaşmalar imzalanmaya devam ediyor. Duty free sözleşmesinin imzalanmasının ardından bu yılın ilk çeyreğinde yeme içme alanlarının ihalesi tamamlanırken, reklam tahsis alanlarının ihalesine de önümüzdeki günlerde çıkılacağı belirtildi. Oluşturulacak istihdam ve farklı iş kollarında pazarların büyümesine katkı sağlaması beklenen İstanbul Yeni Havalimanı, proje alanı içerisinde yer alacak Kargo Şehri ile İstanbul’u uluslararası taşımacılığın yeni merkezi haline getirmesi hedefleniyor.

İmzalanan 25 yıllık anlaşmalar ile MNG, PTT, Çelebi Hava Servisi, HAVAŞ, Sistem Lojistik ve Bilin Lojistik ‘Kargo Şehri ve Yer Hizmetleri Kampüsü’ndeki binalarını yaparak, İstanbul Yeni Havalimanı içinde hizmet vermek için yerlerini alacaklar.

Kiralanabilir alanların yüzde 50’si tamamlandı

Yapılan rekor anlaşmanın ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan (İstanbul Grand Airport) IGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin: “IGA olarak yüzyıllar boyunca medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul’u havacılığın merkezine almak ve kesintisiz bir hizmet sunmak için kargo ve yer hizmetleri konusundaki ilk anlaşmalarımızı tamamladık. Bundan da çok mutluyuz. Bu kapsamda Türkiye’de doğmuş 6 büyük şirket ile 250 milyon avro değerinde alan tahsis anlaşmaları imzaladık. Geçtiğimiz yıl duty free anlaşmamızı tamamlamıştık. Yeme içme alanlarında ise sözleşme aşamasındayız, gelecek aylarda reklam tahsis alanlarının ihalesine çıkacağız. Şu an itibari ile kiralanabilir alanların yüzde 50’sini kiraladık. Türkiye'nin ticari gücüne güç katarak kelebek etkisi ile ekonomik kalkınmamıza ivme kazandıracağımızı düşünüyorum. İstanbul Yeni Havalimanı’nda yer alan tüm şirketler ülke ekonomisine katkı sunduklarının bilinciyle ve de Türkiye’mizi havacılık sektöründe daha ileriye taşıma amacıyla bu anlaşmaları imzalıyor” diye konuştu.

200 futbol sahası büyüklüğünde Kargo Şehri

İstanbul Yeni Havalimanı’nda yer hizmetleri için toplam 150 bin metrekarelik bir alanın söz konusu olduğuna değinen Keskin, “Kargoda ise bu rakam, kargo uçak park pozisyonları ile tüm kargo şehrinin toplamı, 1,4 milyon metrekare olacaktır. Bu büyüklük, 200 adet uluslararası standartlardaki futbol sahasına tekabül ediyor. Kargo Şehri, 35 adet geniş gövdeli kargo uçağının aynı anda operasyon yapabileceği şekilde inşa edilmektedir” ifadelerini kullandı.

İstanbul Yeni Havalimanı İpek Yolu’nu havadan yeniden kuracak

Havacılık sektöründe son dönemde imzalanan en büyük anlaşmalardan biri olan İstanbul Yeni Havalimanı kargo ve yer hizmetleri alan tahsis anlaşmaları kapsamında firmaların, yolcu deneyimini üst seviyelere taşımak için en son teknolojileri kullanacağını ifade eden Keskin son olarak şunları söyledi: “İpek Yolu’nu havadan yeniden kuracak olan İstanbul Yeni Havalimanı, yer hizmetlerinde de yolcu deneyimini ön planda tutarak hizmet vermeyi amaçlıyor. Bu kapsamda gerek yolcu terminallerinde gerekse aprondaki tüm hizmetler, teknolojinin yoğun kullanılacağı en gelişmiş tekniklerin hayata geçirildiği ve yolcuların kendilerini ayrıcalıklı hissetmesini sağlayacak uygulamalar olacak.”